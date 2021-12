Es geht um 166 Millionen Euro Wölbern-Fonds klagen gegen Anwaltskanzlei

29 Wölbern-Fondsgesellschaften und der Insolvenzverwalter des Vermögens der Wölbern Invest und der Firma Wölbern Fondsmanagement haben beim Landgericht Hamburg Klage gegen die Anwaltskanzlei Bird & Bird sowie gegen drei Anwälte eingereicht. Das geht aus einer Mitteilung von Paribus Fondsdienstleistung hervor, die das Fonds- und Assetmanagement der Wölbern-Fonds Anfang 2014 übernommen haben. Die Klage umfasst sechs Punkte, es geht um einen Streitwert von 166 Millionen Euro.Die Klagepunkte im Detail: Die Beklagten sollen die Anfragen geschädigte Anleger abgeblockt und die Strafermittlungsbehörden in die Irre geführt haben. Desweiteren sollen sie Ideengeber der mutmaßlichen Veruntreuung von Anlegergeldern sein und Veruntreuungshandlungen bemänteln haben. Auch sollen sich die Beklagten eine rechtliche Scheinlegitimation geschaffen und sämtliche Dokumente unter Verschluss gehalten haben. Die Beklagten haben zwei Monate Zeit, die Klage zu erwidern.Die Kanzlei Bird & Bird werde sich mit allen rechtlich verfügbaren Mittel dagegen zur Wehr setzten, wird ihre Stellungnahme auf Juve.de zitiert. „Nach Sichtung der uns inzwischen vorliegenden Klageschrift sehen wir unverändert keine Grundlage für eine Klage", heißt es dort.Paribus konnte die beiden Fondsgesellschaftenundnicht vor der Insolvenz retten, heißt es in der Mitteilung. Derwird derzeit aufgelöst, da die Fondsimmobilie Ende 2014 verkauft wurde. Ebenso verkauft wurde der. In dem Fall können die Anleger mit einem Mittelrückfluss von 105,6 Prozent abzüglich einer befristeten Sicherheitsrücklage rechnen.Im Fall dessoll die Immobilie wettbewerbsfähig gemacht werden. Für denwird eine Anschlussvermietung verhandelt. Beiundwerden gerade Gespräche mit potentiellen Mietern geführt. Beiundwerden die Laufzeiten der Darlehen voraussichtlich verlängert.Bereits im Dezember hatten zwei Wölbern-Fonds Klage gegen Klage gegen die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Alfida eingereicht.