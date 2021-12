Redaktion 09.11.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Es ist vollbracht, ...

... und die Freude darüber steht der jungen Frau sehr deutlich ins Gesicht geschrieben. Unser Bild des Tages zeigt strahlende Anhängerinnen Joe Bidens, die dessen gewonnene Präsidentenwahl in einem Autokorso in Pittsburgh feiern. In den Abendstunden des Sonnabend (europäische Zeit) riefen US-amerikanische Medien den Demokraten als Sieger der US-Wahl aus.