Nachhaltigkeit in Schwellenländern ESG als Schlüssel zum Erfolg bei Emerging-Markets-Anlagen

Die Welt verändert sich. Angetrieben von langfristigen Trends und Veränderungen in Technologie, Demografie und Globalisierung werden zukünftig immer mehr neue, weltweit führende Unternehmen aus Schwellenländern kommen. Große Teile der Emerging Markets (EM) entwickeln sich zu einem wirtschaftlichen Kraftwerk. Ein großes Potenzial an jugendlichen Arbeitskräften, eine wachsende Mittelschicht und ein hohes Wirtschaftswachstum sind die Grundlagen, die sie für Investoren attraktiv machen – auch für die Emerging Stars Equity Strategie von Nordea.

In der inzwischen zehnjährigen Geschichte der Strategie kamen für die Portfoliomanager nur Unternehmen in Frage, die nicht nur den kurzfristigen Erfolg suchen, sondern strukturelle Wachstumschancen nutzen und sich damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile sichern. Sie müssen zudem in der ESG-Betrachtung führend sein. Die Überzeugung, dass Unternehmen, die gegenüber Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, Umwelt und Gesellschaft verantwortungsbewusst handeln, langfristig erfolgreicher sein werden, hat sich über die Jahre immer wieder bewiesen.

Zahlreiche Studien zeigen, dass die Berücksichtigung von ESG-Kriterien auch einen deutlich höheren positiven Einfluss auf die finanzielle Leistung von Schwellenländer-Unternehmen im Vergleich zu denen in Industrieländern hat. Die Gründe liegen auf der Hand: ESG ist hier besonders wichtig, wo Unternehmen viel stärker Risiken z. B. im Zusammenhang mit Arbeitsbedingungen, Menschenrechten, Korruption, Umweltfragen, laxer Regulierung oder Geschäftsethik ausgesetzt sind. Jedoch lässt die Zuverlässigkeit von erhobenen ESG-Daten häufig noch zu wünschen übrig. Darum sind eigene Analysen und der Austausch mit den Entscheidungsträgern der Unternehmen essenziell.

Um ESG-Chancen und -Risiken richtig einzuschätzen, hat Nordea Asset Management schon seit Jahren die ESG-Analyse als einen fest integrierten Bestandteil im Anlageprozess der ESG-Stars Produkte etabliert. Das 18-köpfiges Responsible Investment Team arbeitet hierbei Hand in Hand mit den Portfoliomanagern und erstellt ein profundes ESG-Scoring für jeden Investmentkandidaten. Nur jene, die das ESG-Screening bestehen, kommen für ein Investment in Frage.

Dadurch kann das Investmentteam nicht nur die langfristigen Gewinner unter den EM-Unternehmen identifizieren, sondern auch mit ihnen in einen Dialog treten und sie z. B. bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder des CO2-Abdrucks unterstützen. So kann ein Investment dazu beitragen, die Welt von Morgen auch in den Schwellenländern positiv und nachhaltig zu verändern.

