Investment Business – ein M&G Podcast Nachhaltig Investieren: „Wenn die Menschen umdenken, denken auch Unternehmen um“

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Transkript der dritten Episode des M&G-Podcasts „Investment Business“

Dieser Podcast ist nur für professionelle Anleger in Deutschland und Österreich und qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt.

Im Gespräch mit unserem Host Peter Ehlers, dem Herausgeber des private banking magazins und DAS INVESTMENT erklärt er den Anlegern, worauf es heute wirklich ankommt. Thema heute: nachhaltiges Investieren.



PETER EHLERS: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von Investment Business, dem Podcast von M&G Investments. Unser Thema heute ist nachhaltiges Investieren. Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht. Dieser Satz steht so auf Seite 17 des viel zitierten Berichts des Club of Rome. Das Brisante an dem Bericht: Er wurde im Jahr 1972 veröffentlicht. Das ist also exakt 50 Jahre her. Und trotzdem ist er aktueller denn je. In diesem Moment, wo wir gerade sprechen, schwimmen 5 Billionen Plastikteile in unseren Weltmeeren herum. Das muss sich mal vorstellen. 5 Billionen Plastikteile. Und im Jahr 2050 wird wohl jede Meeresvogelart der Erde Plastik fressen. Das Schlagwort Nachhaltigkeit ist also das Thema, das uns alle und somit natürlich auch den Kapitalmarkt angeht und beschäftigt. Was Nachhaltigkeit konkret für Anleger bedeutet, darüber spreche ich heute wieder mit Ivan Domjanic dem Kapitalmarktstrategen bei M&G Investments. Hallo Ivan.

IVAN DOMJANIC: Hallo Peter.

PETER EHLERS: Ivan, eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt, ist, wie Nachhaltigkeit eigentlich bei dir im Arbeitsalltag aussieht. Fährst du jetzt mit dem Fahrrad zum Kunden oder mit dem Elektroauto oder gehst du zu Fuß?

IVAN DOMJANIC: Ja, da ich relativ zentral in Frankfurt wohne, bin ich kaum auf das Auto angewiesen. Das heißt, ich brauche kaum ein Auto. Man kommt überall ganz gut hin, mit U-Bahn, mit S-Bahn, auch mit dem Fahrrad. Und wenn ich mal weiter wegmuss, dann fahre ich in der Regel auch mit der Bahn. So wie jetzt auch nach Hamburg und später wieder zurück. Von daher spielt das Auto momentan nur eine untergeordnete Rolle.

PETER EHLERS: Okay, super. Dann lass uns einsteigen. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit überhaupt? Das müssen wir einmal definieren. Es gibt ja verschiedene Themenfelder. Also Klimaschutz ist ja nur eines davon.

IVAN DOMJANIC: Nachhaltiges Investieren bedeutet allgemein erstmal in Unternehmen zu investieren, die einen hohen Standard bei der Unternehmensführung haben, also bei der Corporate Governance, wie man auch so schön sagt. Und die auch Acht geben auf unsere Umwelt und unsere Gesellschaft. Daher auch die Abkürzung ESG, die für Environmental, Social und Governance, also Unternehmensführung steht.

PETER EHLERS: Also übersetzt Umwelt, Soziales und Unternehmensführung im Deutschen.

IVAN DOMJANIC: Genau, so wäre es im Deutschen. Wie du schon gesagt hast, gibt es in der Tat auch mehrere Themenfelder innerhalb des Bereichs der Nachhaltigkeit neben dem Klimaschutz oder der sauberen Energie, die derzeit durchaus im Fokus stehen. Das muss man ganz klar sagen. Aus der regulatorischen Sicht gibt es aber durchaus auch weitere mehr oder weniger breit angelegte Themen wie zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft, was ebenfalls unter das Thema Umwelt fallen würde. Oder eben auch soziale Themen wie Diversität, soziale Inklusion, der Kampf gegen Armut oder auch Gesundheit und Wohlbefinden. Auch die Themen spielen beim Thema Nachhaltigkeit übergeordnet mit rein. Als Standard was die großen sozialen und ökologischen Probleme angeht, haben sich im Laufe der Zeit die sogenannten UN Sustainable Development Goals etabliert. Man kürzt sich auch als die sogenannten SDGs ab.

PETER EHLERS: Was ist das konkret? Das musst du kurz erläutern.

IVAN DOMJANIC: Das sind Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die definiert wurden. Und nach diesem Standard richten sich mittlerweile viele Investment-Gesellschaften, die Nachhaltigkeitsstrategien auflegen. Sie richten ihre Nachhaltigkeitsstrategien auf diese unterschiedlichen SDGs aus, die sowohl soziale als auch ökologische Komponenten beinhalten.

PETER EHLERS: Also heißt das konkret, wenn ich in Aktien investiere oder ihr als Investmentgesellschaft in Aktien investiert, guckt ihr, ob sich die Unternehmen, in die ihr investiert, an diese Goals oder Ziele halten.

IVAN DOMJANIC: In einigen unserer Nachhaltigkeitsstrategien ja, vor allem bei den Positive Impact Strategien, über die wir später sicherlich auch noch einmal reden werden. Da spielt das Thema und diese SDGs eine sehr wichtige Rolle.

PETER EHLERS: Ivan, beim Investieren gibt es verschiedene Strategien, wie man an die Sache herangeht. Welche Investment-Strategien gibt es denn speziell im Bereich Nachhaltigkeit? Was siehst du da so?

IVAN DOMJANIC: Es gibt in der Tat unterschiedliche Strategien mit unterschiedlichen Abstufungen. Das Erste, was einem in den Sinn kommt, sind natürlich einfache Ausschlüsse von sogenannten schmutzigen Sektoren oder auch von Unternehmen, die gegen bestimmte Prinzipien, allgemein anerkannte Normen verstoßen, wie beispielsweise den UN Global Compact Principles, die sich auch als Standard etabliert haben.

PETER EHLERS: Was ist das konkret?

IVAN DOMJANIC: Das sind einfach Prinzipien gegen Menschenhandel, gegen Kinderarbeit, Armut und so weiter. Diese Dinge werden festgeschrieben, da man diese Prinzipien bekämpfen will. Und Unternehmen, die gegen diese Prinzipien verstoßen, werden dann kategorisch ausgeschlossen. Das ist im Prinzip bei Nachhaltigkeitsansätzen oder oft auch bei nicht nachhaltigen Ansätzen schon Standard, dass solche Dinge ausgestoßen werden. Weiter geht es dann mit Best-in-Class-Ansätzen. Da versucht man im Prinzip innerhalb der einzelnen Sektoren, die nachhaltigeren Unternehmen herauszufiltern, also beispielsweise die besten 50 oder 30 Prozent.

PETER EHLERS: Also unter den Bösen die weniger Bösen, oder wie?

IVAN DOMJANIC: Zum Beispiel. Das ist die Idee dahinter. Dann gibt es den Bereich der ESG Integration, was nichts anderes bedeutet, als dass man ESG-Aspekte in dem Titelselektionsprozess, in dem Investmentprozess mitberücksichtigt. Das heißt noch nicht, dass da unbedingt nur nachhaltige Unternehmen selektiert werden. Sondern das bedeutet nur, dass die Risiken, die durch diese Nachhaltigkeitsaspekte entstehen können, ausreichend in der Bewertung der einzelnen Anlageklassen berücksichtigt werden. Das ist ESG Integration. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Impact Investing, wo man nach Unternehmen sucht oder in Unternehmen investiert, die neben einem finanziellen Ertrag durch ihre Produkte und Dienstleistungen auch eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. Das wohl, würde ich sagen, der anspruchsvollste Bereich innerhalb der Nachhaltigkeitsansätze oder wie wir sagen, die Königsdisziplin der Nachhaltigkeit.