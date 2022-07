Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Industria bringt Artikel-8-konformen Wohn-Spezial-Fonds

Der auf deutsche Wohnimmobilien spezialisierte Asset-Manager Industria bereitet derzeit einen neuen offenen Wohnimmobilien-Spezialfonds vor. Das Konzept des Industria Wohnen Deutschland VIII erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und wurde bereits von der Bafin zum Vertrieb zugelassen. Geplant ist, energieeffiziente Wohnungsneubauprojekte in ganz Deutschland zu erwerben. Geplant ist ein Fondsvolumen von 500 bis 700 Millionen Euro. Die Ausschüttungsrendite der Investments soll zwischen 3,0 und 3,75 Prozent pro Jahr liegen. Über das Gesamtportfolio wird eine Ausschüttungsrendite von 3,35 Prozent angestrebt. Als Service-Kapitalanlagegesellschaft für den Fonds fungiert die Intreal.

Industria hat für den Fonds eigens ein Scoring-Modell erarbeitet, das sowohl ökologische als auch soziale Kriterien anwendet. Jedes Objekt muss hierbei 70 Prozent der vorgegebenen Punktzahl erreichen. Parallel gilt es, innerhalb der sozialen Kriterien mindestens 50 Prozent der Sozialpunkte zu erfüllen. Zu den ökologischen Kriterien zählt unter anderem das Erreichen eines Primärenergiebedarfs, der um mindestens 45 Prozent unterhalb von dem des KfW-100-Effizienzhauses liegt.

Zudem sollen hocheffiziente Wärmeerzeugungsanlagen Verwendung finden, wie beispielsweise Heizungen mit Holzpellets, Wärmepumpe oder Kraft-Wärme-Kopplung. Außerdem sollen die Wohnimmobilien eine extensive Dachbegrünung aufweisen. Zu den sozialen Kriterien zählt beispielsweise eine Quote an gefördertem Wohnen von mindestens 20 Prozent. Ein anderes soziales Kriterium sind die barrierefreien Einheiten. Ihr Anteil soll mindestens zehn Prozent höher sein als gesetzlich vorgeschrieben.

Nachhaltig am chinesischen A-Aktienmarkt anlegen

Wer nachhaltig in den chinesischen Aktienmarkt investieren möchte, erhält nun eine weitere Möglichkeit. Der Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap ETF (LU2469465822) ermöglicht ein nachhaltiges Investment nach ESG-Kriterien. Damit haben Investoren die Möglichkeit, sich nur an den inländischen A-Aktien aus dem Ausgangsindex MSCI China zu beteiligen. Der breiter gefasste MSCI China umfasst außer den A-Aktien auch Titel chinesischer Unternehmen, die in Hongkong oder an internationalen Börsen notiert sind.

Die ESG-konforme Methodologie zur Abbildung grundlegender Nachhaltigkeitsmerkmale führt zu einem Ausschluss von rund einem Viertel der Indexmitglieder des MSCI China A. Herausgefiltert werden unter anderem die Aktien von Unternehmen, die mit kontroversen oder nuklearen Waffen in Verbindung gebracht werden oder mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes mit konventionellen Waffen, Tabak oder der Gewinnung von Steinkohle und Ölsand erzielen. Ferner werden Aktien aus dem Index entfernt, die von MSCI ein ESG-Rating von Triple-C erhalten haben oder die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten. Der Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap ETF erfüllt die Voraussetzung für die Einstufung als Produkt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

„Der chinesische A-Aktienmarkt ist in vielen Portfolios immer noch deutlich unterrepräsentiert, gemessen an seiner Bedeutung und seinen Wachstumsaussichten. Der ETF bietet einen effizienten und liquiden Zugang zum inländischen A-Aktienmarkt unter Beachtung grundlegender Nachhaltigkeitsmerkmale“, sagt Simon Klein, der bei der DWS für den Vertrieb passiver Investments in der EMEA-Region und Asien verantwortlich ist.

Warburg Invest startet nachhaltigen Indexfonds für Schwellenländer

Parallel zum Start des Global Challenges Index Emerging Markets der Börse Hannover legt die Warburg Invest AG mit dem WI Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds (ISIN: DE000A2QG223) einen neuen nachhaltigen Index-Fonds mit Fokus auf Schwellenländer auf. Dieser bildet den Global Challenges Index Emerging Markets nahezu eins zu eins ab.

In Übereinstimmung mit der Anlagestrategie des ersten Produkts der Index-Familie, dem global ausgerichteten WI Global Challenges Index-Fonds, investiert der Ableger für Schwellenländer in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen, die sich aktiv für den Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Corporate Governance einsetzen. Den Orientierungsrahmen bilden die von den Vereinten Nationen und der Europäischen Union zum Thema Nachhaltigkeit definierten sieben Handlungsfelder Armut, Klimawandel, Trinkwasser, Wälder, Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung und Governance-Strukturen.

Nach einem zweistufigen Auswahlprozess durch die Nachhaltigkeitsagentur ISS in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Beirat besteht das Portfolio dann aus 50 bis 100 Unternehmen. Fondsmanager ist, wie beim WI Global Challenges Index-Fonds, Jens Pludra.

"Wir freuen uns, dass die GCX-Familie weiter heranwächst. Mit dem WI Global Challenges Emerging Markets Index-Fonds bieten wir Anlegern die Möglichkeit, mit dem bewährten Anlagekonzept des erfolgreichen WI Global Challenges Index-Fonds nun auch in den Schwellenländern anzulegen. Nachhaltigkeit ist ein globales Thema, welches auch in den Schwellenländern eine zunehmende Dynamik erfährt", sagt Dirk Rogowski, Vorstand der Warburg Invest AG.