ESG-Experte von FE Fundinfo „Das Prüfen von ESG-Daten in der Lieferkette ist eine Herausforderung“

Seit März 2021 müssen Fondsmanager in Deutschland die Stufe 1 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR) erfüllen. Stufe 1 verlangt von Fonds, dass sie offenlegen, welche ihrer Produkte erstens nachhaltige Ziele verfolgen (Artikel 9), zweitens ESG-Merkmale fördern (Artikel 8) oder drittens nicht mit ESG-Faktoren oder -Zielen beworben werden (Artikel 6).

Ab Januar 2023 müssen die Fondsmanager auch die SFDR-Stufe 2 einhalten. Ab diesem Zeitpunkt müssen die Firmen über die wichtigsten negativen Auswirkungen (PAI) von Anlageentscheidungen berichten. PAI werden definiert als „negative, wesentliche oder wahrscheinlich wesentliche Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die durch Anlageentscheidungen verursacht, verstärkt oder direkt mit ihnen verbunden sind".

Aufgrund der zunehmenden regulatorischen Belastung fordern Fondsmanager immer mehr Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG) über die Unternehmen, in die sie investieren. Die Datenanbieter stellen sich dieser Herausforderung, und der Markt für ESG-Ratings und -Bewertungen wächst jährlich um etwa 20 Prozent.

Die Genauigkeit der SFDR-Berichterstattung

Obwohl die SFDR eine wichtige Entwicklung für den ESG-Markt darstellt, bleiben noch viele Fragen offen. Zunächst einmal verfolgen die EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansätze bei der Anwendung der Verordnung, wobei einige Märkte strenger überwacht werden als andere.

Das Fehlen von Definitionen, klaren Schwellenwerten und einer Standardisierung verschärft diese Herausforderung, da die Unternehmen bei der Auslegung des Gesetzes einen gewissen Spielraum haben. So enthalten die Entwürfe der technischen Regulierungsstandards (RTS) für SFDR nur begrenzte Hinweise darauf, was einen Artikel-8-Fonds ausmacht. Ohne genaue Leitlinien besteht die Gefahr, dass Unternehmen Fonds entweder versehentlich oder absichtlich grünwaschen, und wir haben bereits Fälle gesehen, in denen einige Fonds als Artikel-8-Fonds eingestuft wurden, ohne dass es dafür viele Belege gab. In solchen Fällen riskieren die Unternehmen einen Reputationsschaden und die peinliche Aussicht, dass die Aufsichtsbehörden ihre ESG-Fonds auf Artikel 6 zurückstufen.

Was der SDFR für die Anleger bedeutet

Letztendlich gibt es nur einen Maßstab, um die Wirksamkeit der SFDR zu messen: Schützt sie die Anleger und gibt ihnen die Informationen, die sie benötigen, um genau zu verstehen, in was sie investieren und um fundierte Entscheidungen über ihre Portfolios zu treffen?