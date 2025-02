Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Nicht zuletzt seit dem Sieg Donald Trumps bei der Präsidentschaftswahl in den USA steht nachhaltiges Investieren stark unter Druck. Viele Anleger fürchten, mit ESG-Produkten Rendite einzubüßen. Doch ein Blick auf die Performancezahlen der vergangenen fünf Jahre zeigt: Diese Sorge ist unbegründet. Eine Reihe von ETFs mit ESG-Fokus lassen sogar den beliebten MSCI World Index deutlich hinter sich.

Überrendite mit Nachhaltigkeit

Während der Weltaktienindex, gemessen am HSBC MSCI World ETF – dem performancestärksten ETF auf den klassischen Index – über fünf Jahre 82,6 Prozent zulegte, konnten 13 ESG-ETFs eine noch bessere Wertentwicklung vorweisen. Der beste von ihnen kommt auf einen Wertzuwachs von beachtlichen 220,8 Prozent und liegt damit auf Platz zwei der performancestärksten ETFs über fünf Jahre, nur rund 20 Prozentpunkte hinter dem gehebelten Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged ETF, der über keinen Nachhaltigkeitsfilter verfügt.

Interessant für Anleger: Die Überrendite lässt sich neben dem ESG-Filter vor allem auch auf den Sektor der jeweiligen Produkte zurückführen. So setzen viele der erfolgreichen ETFs etwa auf die USA als Anlageregion oder zukunftsträchtige Branchen wie Halbleiter und künstliche Intelligenz – und konnten die starke Performance in den entsprechenden Bereichen damit noch besser ausnutzen als der MSCI World, in dem die USA und Technologieunternehmen bereits hoch gewichtet sind.

Das zeigt: Wer auf ESG-Kriterien achtet, muss keineswegs auf Rendite verzichten, wenn er auf richtigen Branchen und Regionen setzt.

Die besten ESG-ETFs über fünf Jahre

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen daher die ESG-ETFs, die über die vergangenen Jahre so gut abgeschnitten haben, dass sie den klassischen MSCI World outperformt haben. Nicht in die Auswertung mithilfe unserer Fondsanalyse eingeflossen sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung, die den Zusatz „hedged“ tragen. Bei ETFs, die demselben Index folgen, wurde nur der mit der besten Wertentwicklung berücksichtigt.

Stand aller Daten: 17. Februar 2025