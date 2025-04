„Die ständige regulatorische Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit sorgt einerseits für mehr Klarheit, kann aber andererseits Verwirrung bei Investoren stiften“, heißt es in der Scope-Analyse. Zu den wichtigsten aktuellen Regulierungen zählen die EU-Offenlegungsverordnung und die im November 2024 in Kraft getretene Esma-Leitlinie zu nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen in Fondsnamen .

ETFs reagieren besonders sensibel

Auffällig: Passive ETFs sind bei den Umbenennungen deutlich überrepräsentiert. Sie machen 44 Prozent aller Umbenennungen aus, obwohl ihr Anteil am Gesamtmarkt der Fonds mit nachhaltigen Begriffen im Namen nur etwa halb so hoch ist. „Das legt die Vermutung nahe, dass passive Produkte tendenziell weniger zusätzliche Ressourcen für die Einhaltung nachhaltiger Vorschriften bereitstellen oder nicht bereit oder in der Lage sind, die zugrunde liegende Indexmethodik zu ändern“, erläutert Scope.

Insgesamt spielen passive ETFs im nachhaltigen Fondsuniversum eine untergeordnete Rolle. Während bei Artikel-6-Produkten etwa jeder fünfte Fonds ein ETF ist und diese 41 Prozent des Vermögens ausmachen, ist ihr Anteil bei Artikel-8- und Artikel-9-Produkten mit rund 10 Prozent deutlich geringer.

Aktienfonds dominieren bei nachhaltigen Produkten

Die Verteilung nach Anlageklassen zeigt, dass fast jeder zweite nachhaltige Fonds gemäß Artikel 8 ein Aktienfonds ist. Bei Artikel-9-Produkten sind es sogar mehr als 60 Prozent. Danach folgen Rentenprodukte mit 27 beziehungsweise 28 Prozent. In sonstige Assets sind etwa ein Viertel der Artikel-8-Fonds und lediglich 10 Prozent der Artikel-9-Produkte investiert.

Interessant ist die Entwicklung bei den Aktienfonds: Während ihr Anteil am verwalteten Vermögen bei Artikel-8-Produkten im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozentpunkte auf unter 40 Prozent sank, stieg er bei Artikel-9-Fonds um 3,8 Prozentpunkte. „Hauptgrund für diese Verschiebung ist wahrscheinlich, dass Nachhaltigkeitskriterien bei Aktien leichter zu beobachten und zu quantifizieren sind als bei Anleihen“, erklärt Scope. „Hinzu kommt, dass Aktionäre mehr Möglichkeiten haben, auf nachhaltige Veränderungen bei Unternehmen hinzuwirken, als Anleiheinvestoren bei den Emittenten der Zinspapiere.“

Mehrere Faktoren bremsen ESG-Boom

Die Experten von Scope führen mehrere Gründe für die Verlangsamung des ESG-Booms an. Die strengere Regulatorik mit der SFDR-Stufe 2 und der Esma-Leitlinie zu Fondsnamen, die beide der Bekämpfung von Greenwashing dienen, haben dazu geführt, dass Asset Manager vorsichtiger mit ihren Nachhaltigkeitsangaben geworden sind.

Hinzu kommt das schwierige Marktumfeld: „Die Märkte in den vergangenen Jahren waren nicht besonders lukrativ für ESG-Investoren: Höhere Leitzinsen brachten starken Gegenwind, da ESG-Investments oft mit einer längeren Investitionsdauer einhergehen“, heißt es in der Analyse. Auch politische Entwicklungen wie ein größerer Fokus auf Verteidigung in Europa und eine Wende hin zu fossilen Rohstoffen in den USA haben zu mehr Skepsis gegenüber Nachhaltigkeit und damit zu einer Distanzierung von ESG-Investitionen geführt.

Dennoch machen nachhaltige Produkte gemäß SFDR etwa 60 Prozent des gesamten Fondsuniversums aus. Die Zahlen zeigen, dass das Thema Nachhaltigkeit trotz aller Herausforderungen in der Finanzwelt angekommen ist – auch wenn der anfängliche Boom einer nüchterneren Betrachtung gewichen ist.