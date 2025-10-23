Wer mittels nachhaltiger Fonds die Welt verbessern will, sollte auf mehr als eine cleane Portfoliozusammensetzung achten, sagt Moritz Heitmüller.

Amazon in einem nachhaltigen Fonds – passt das? Viele Anleger, die mit ihrem Kapital zur Lösung gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen beitragen möchten, sind irritiert, wenn sie in als nachhaltig beworbenen Fonds auf Großkonzerne mit fragwürdigem Ruf oder problematischem Geschäftsgebaren stoßen. Sie fragen sich: Gehört ein solcher Titel tatsächlich in ein nachhaltiges Portfolio?

Wer ist drin, wer nicht? Dass die Titelauswahl bei der Fondsanalyse aus Nachhaltigkeitsperspektive bei vielen Anlegern im Mittelpunkt steht, erscheint zunächst plausibel. Zum einen geht es darum, nur bei Unternehmen Anteilseigner zu werden, die ähnliche Werte vertreten wie man selbst, zum anderen sind diese Informationen schlichtweg leicht zugänglich, einfach zu verstehen – und viele Anbieter bedienen gezielt das Narrativ, dass man durch den Kauf eines bestimmten Fonds, die enthaltenen Unternehmen unmittelbar unterstützt.

Ein Phänomen, das man derzeit übrigens auch gut im Rüstungsbereich beobachten kann, wo gerade häufig so getan wird, als stärke man durch Kauf eines Defense-ETFs direkt die eigene Landesverteidigung.

Wer wirklich vom Aktienkauf profitiert

So nachvollziehbar diese Herangehensweise auch sein mag, bei genauerem Hinsehen wird doch schnell klar, dass sie viel zu kurz greift – zumindest dann, wenn das Ziel explizit darin besteht, mit der Investition eine positive Wirkung zu erzielen.

Der Faktor, den viele übersehen oder in seiner Bedeutung unterschätzen: Wer in Aktienfonds beziehungsweise ETFs investiert, kauft Anteile über den Sekundärmarkt. Das investierte Geld fließt also nicht an die Unternehmen im Fonds, sondern über Umwege an die Vorbesitzer der jeweiligen Aktien. Für die im Fonds enthaltenen Unternehmen selbst ändert sich damit wenig. Die meisten Marktexperten und Wissenschaftler sind sich hier im Wesentlichen einig: Eine direkte positive Wirkung lässt sich so kaum erzielen.

Wo Anleger wirklich etwas bewegen können

So weit, so ernüchternd. Aber es gibt eine gute Nachricht: Auch der Sekundärmarkt bietet durchaus Stellschrauben für Anleger, die mehr erreichen wollen als symbolische Sauberkeit im Fondsportfolio. Nur liegt der Hebel woanders – und wird bislang von vielen übersehen.

Zur Erinnerung: Mit dem Kauf eines Fondsanteils übertragen Anleger ihr Stimmrecht an die Fondsgesellschaft beziehungsweise die Kapitalverwaltungsgesellschaft. In Europa sind das im ETF-Bereich am häufigsten Amundi und Blackrock (iShares). Diese vertreten die Anleger auf Hauptversammlungen und entscheiden mit darüber, ob Klimastrategien gebilligt, soziale Initiativen unterstützt oder kritische Anträge abgelehnt werden.

Dieser Vorgang heißt Proxy Voting – und wird von Fachleuten aus Wirtschaft und Wissenschaft als effektiver Hebel zur Durchsetzung nachhaltiger Standards auf Unternehmensebene betrachtet.

Große Unterschiede zwischen den Fondsanbietern

Lange war die Stimmrechtsausübung vieler Fondshäuser von Intransparenz geprägt. Inzwischen veröffentlichen jedoch erfreulicherweise immer mehr Anbieter auf ihren Websites sogenannte Active-Ownership-Reports, in denen sie ihr Abstimmungsverhalten offenlegen und so Hinweise darauf geben, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit für sie jenseits von Marketingbroschüren hat.

Einen fundierten Überblick zum Abstimmungsverhalten großer Fondsanbieter rund um das Thema Nachhaltigkeit liefert seit einigen Jahren das Team von Share Action mit ihrem Voting-Matters-Report. Für den seit 2019 erscheinenden Bericht analysiert das Team der britischen NGO das Abstimmungsverhalten der 50 größten Asset Manager bei ESG-Resolutionen und zeigt dabei immer wieder auf, wie groß die Unterschiede zwischen den Anbietern tatsächlich sind.

Europa stimmt für Nachhaltigkeit – die USA dagegen

Besonders auffällig dabei sind die regionalen Unterschiede, die ein tiefes Gefälle zwischen Europa und den USA offenbaren. Während viele der größten europäischen Anbieter wie Union Investment oder Amundi über 90 Prozent der nachhaltigkeitsbezogenen Anträge unterstützten, lehnten die vier großen US-Häuser – Blackrock, Fidelity Investments, State Street Global Advisors und Vanguard – die meisten dieser Anträge ab. Konkret: Im Durchschnitt unterstützten sie nur 7 Prozent der untersuchten Anträge und einer, Vanguard, unterstützte sogar nur einen einzigen der 279 untersuchten Anträge.

Welche praktischen Folgen diese Ablehnung hat, zeigt die folgende Statistik: Im Jahr 2024 erhielten nur vier (1,4 Prozent) der 279 untersuchten Resolutionen eine Mehrheit. Wären allein die vier genannten Anbieter bereit gewesen, ihre Stimmrechte konsequent im Sinne der Nachhaltigkeit zu nutzen, hätten 48 der 279 Anträge eine Mehrheit erreicht – darunter viele zu Klimaambitionen, menschenrechtlichen Standards, Antidiskriminierung und transparenter Lobbyarbeit.

Was aus dem Abstimmungsverhalten folgt

Die Fakten sprechen für sich: Erstens ist Proxy Voting einer der wirksamsten Hebel, um auf dem Sekundärmarkt Wirkung zu entfalten. Zweitens zeigen sich beim Abstimmungsverhalten zu Nachhaltigkeitsresolutionen erhebliche Unterschiede zwischen den Fondsanbietern – mit unmittelbaren Folgen für den Wandel in Unternehmen.

Wer Nachhaltigkeit und Wirkung ernst nimmt, sollte bei Sekundärmarkt-Investments deshalb nicht nur auf die Titelauswahl und Ausschlüsse achten, sondern auch darauf, wem er mit dem Fondskauf sein Stimmrecht überträgt. Oder um es mit dem Titel des Share-Action-Reports auf den Punkt zu bringen: Voting Matters!