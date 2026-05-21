Der globale Markt für nachhaltige Fonds hat im ersten Quartal 2026 eine positive Trendwende erlebt. Nach Abflüssen im gesamten Jahr 2025 verzeichneten nachhaltige Fonds weltweit wieder 3,5 Milliarden US-Dollar netto an Zuflüssen – getragen vor allem von Europa, wo erstmals seit dem dritten Quartal 2024 wieder Gelder hinzukamen (9,1 Milliarden US-Dollar).

Die Daten stammen aus einem aktuellen Report von Morningstar. Demnach hält der Negativtrend speziell in den USA allerdings an: Zum 14. Mal in Folge verzeichneten nachhaltige US-Fonds Abflüsse, im Jahresauftaktquartal 2026 von 4,3 Milliarden Dollar.

Das verwaltete Vermögen nachhaltiger Fonds sank im Verlauf ders ersten Quartals weltweit um rund zehn Prozent auf 3,51 Billionen – was Morningstar-Analysten vor allem auf die Marktturbulenzen infolge geopolitischer Unsicherheiten zurückführen.

Als „nachhaltige Fonds“ klassifiziert Morningstar solche Fonds, die laut Prospekt explizit einen ESG- oder Nachhaltigkeitsfokus verfolgen. Nicht erfasst werden dagegen bloß ESG-integrierte Strategien oder Fonds mit einfachen Ausschlussfiltern. Ebenfalls ausgeklammert bleiben Geldmarktfonds, Dachfonds und Feeder-Fonds.

Produktentwicklung auf Allzeittief

Die Trendwende bei den Zuflüssen täuscht ebenfalls nicht darüber hinweg, dass sich in der Fondsbranche offenbar Ernüchterung breitmacht – denn bei der Produktentwicklung herrscht weitgehend Stillstand.

Weltweit wurden im ersten Quartal 2026 laut Morningstar lediglich 17 neue Nachhaltigkeits-Fonds aufgelegt – der niedrigste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen des Analysehauses. Im Vorquartal waren es dagegen noch 50. Auffällig: In den USA, Kanada, Australien/Neuseeland und Japan kam kein einziger neuer nachhaltiger Fonds auf den Markt. Neun der 17 Neuauflegungen entfielen auf die Regionen Asien ex-Japan und China, acht auf Europa – was für den Kontinent ein Allzeittief bedeutet. Gleichzeitig wurden in Europa 50 nachhaltige Fonds geschlossen.

Der Rückgang spiegelt laut Morningstar wider, dass sich die Fondsbranche neu ausrichtet: Nach den Boomjahren 2020 bis 2022, in denen Asset Manager ihre nachhaltigen Produktpaletten im Eiltempo ausbauten, liegt der Fokus heute darauf, Produkte zu konsolidieren und das Angebot insgesamt effizienterer zu gestalten.

Hinzu kommt, dass viele Häuser vorsichtiger geworden sind, wenn es um die Zuschreibung „Nachhaltigkeit“ geht. Nicht wenige Asset Manager mussten sich in der Vergangenheit bereits imageschädigende Greenwashing-Vorwürfe gefallen lassen. Die EU-Wertpapieraufsichtsbehörde Esma hat 2024 Leitlinien herausgegeben, die definieren sollen, was ein Fonds enthalten muss, wenn er einen Hinweis auf Nachhaltigkeit im Namen trägt.

Die anhaltende regulatorische Unsicherheit – insbesondere rund um die laufende SFDR-Reform („EU-Offenlegungsverordnung“) – trägt nach Ansicht von Morningstar ebenfalls ihren Teil dazu bei, dass viele Asset Manager das Thema heute verhaltener angehen.

SFDR-Reform: Drei Kategorien, offene Fragen

Die Überarbeitung der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) steht aktuell auf der Brüsseler Agenda weit oben. Ende 2025 legte die EU-Kommission einen Vorschlag vor, der das bestehende Regime grundlegend vereinfachen soll. Kernstück ist ein neues Drei-Kategorien-Modell: „Transition“, „ESG Basics“ und „Sustainable“ – mit jeweils eigenen Ausschluss- und Positivbeitragskriterien auf Produktebene.

Derzeit erarbeiten Rat und Parlament dazu noch ihre Positionen. Strittige Punkte sind unter anderem der genaue Anwendungsbereich des neuen Regelwerks, die Ausgestaltung der produktbezogenen PAI-Offenlegungen, Übergangsfristen und die Definition, was ein positiver Beitrag zu einem Nachhaltigkeitsziel eigentlich konkret sein soll. Die Trilog-Verhandlungen zwischen den drei EU-Institutionen könnten frühestens Ende 2026 oder Anfang 2027 beginnen, schätzt man bei Morningstar.

In Großbritannien wurden unterdessen die finalen UK Sustainability Reporting Standards verabschiedet. Sie wurden zunächst zur freiwilligen Anwendung freigegeben.

USA: Regulatorischer Rückzug

In den USA bewegt sich die Regulierung unterdessen in die entgegengesetzte Richtung. Die SEC hat Berichtspflichten für nachhaltige Fonds zunächst aufgeschoben und erwägt gleichzeitig, bereits beschlossene Transparenzanforderungen wieder zurückzunehmen. Für Anleger bedeutet das: Wie gut ein Fonds seine ESG-Versprechen tatsächlich im Portfolio umsetzt, bleibt schwer nachprüfbar.

Insgesamt strahlt das anhaltende Anti-ESG-Klima in den USA zunehmend auch auf Europa aus, wie Morningstar feststellt. Die deutlich demonstrierte Ablehnung, mit der die Regierung Trump dem Thema Nachhaltigkeit gegenübertritt, macht auch vor den Fondsgesellschaften nicht Halt: Die Häuser halten sich bei ESG-Initiativen immer mehr zurück.