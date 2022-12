Portfoliomanager Craig Cameron „Die jetzigen Aktienkurse bieten erstklassige Möglichkeiten“

Herr Cameron, nachdem die Märkte mit ESG-Fonds, nachhaltigen Strategien oder SRI-Investitionen überschwemmt wurden, kam die kalte Dusche des Ukraine-Krieges und die daraus folgende Energiekrise. ESG-Fonds verloren genauso viel oder sogar mehr als der übrige Markt. Als Portfoliomanager der Templeton Global Climate Change Strategie, die jüngst vom Forum für Nachhaltige Geldanlagen mit drei Sternen ausgezeichnet worden ist, kennen Sie sich gut am Markt aus: Wie können Sie Anlegern diesen Kursrutsch erklären?

Craig Cameron: Das derzeitige Umfeld scheint ein „perfekter Sturm“ für ESG-Fonds zu sein. Einiges davon ist verständlich, aber manches scheint selbst verschuldet zu sein. In einem Jahr, in dem die Öl- und Gasindustrie überdurchschnittlich gut abschneidet, ist nicht von der Hand zu weisen, dass es Nachhaltigkeitsstrategien schwerer haben. Zugleich sind aufgrund steigender Zinssätze Wachstumsunternehmen unter Druck geraten. Es schien auch eine Tendenz bei vielen Anlegern zu geben, sich auf Teile des Marktes zu konzentrieren, die überbewertet waren. Ich sehe die jüngste Marktkorrektur als eine Chance für Anleger, um genau zu unterscheiden: Welche Fonds haben es geschafft, mit Blick auf die jeweiligen Bewertungen ihrer Investitionen diszipliniert zu bleiben?

Derzeit bewegen wir uns auf eine Rezession zu, mit steigenden Zinsen und zurückgehender Liquidität auf den Märkten. Werden Wachstumsunternehmen, die einen großen Teil der Investitionen in den Klimawandel ausmachen, weiter leiden?

Cameron: Viele Wachstumstitel haben deutlich an Wert verloren. Daher ist es schwer zu sagen, ob sie weiterhin unterdurchschnittlich abschneiden werden, selbst wenn diese Trends anhalten. Klar ist jedoch, dass wir uns in einem gänzlich anderen Marktumfeld befinden als in der Vergangenheit. Angesichts der höheren – und damit normalisierten Zinssätze – sollten wir nicht davon ausgehen, dass die alten Muster, wonach Growth besser abschneidet als Value, unverändert bestehen bleiben. Diejenigen Unternehmen, die steigende Umsätze und Gewinne erzielen können, werden belohnt, aber dort, wo die Realität die Erwartungen überholt, wird es wahrscheinlich noch schmerzhafter für die investierten Anleger werden.

Wann rechnen Sie mit einer Verbesserung der Lage?

Cameron: Meiner Meinung nach hängt die wirtschaftliche Situation davon ab, inwieweit die derzeit hohe Inflation eingedämmt werden kann, sodass bei der Erhöhung der Zinssätze Ruhe einkehrt oder sie sogar wieder gesenkt werden können. Eine Konjunktureintrübung im Jahr 2023 würde dazu beitragen, dass der Nachfragedruck nachlässt und sich die Inflation abkühlt. Ebenso dürften geopolitische Fortschritte, wie ein Waffenstillstand in der Ukraine, einige der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise lösen. Insgesamt wird viel davon abhängen, wie lang und tief die Rezession ausfällt, die zur Eindämmung der Inflation erforderlich ist.

Wie sollten Anleger in der kommenden Zeit mit der zu erwartenden Volatilität umgehen?

Cameron: In volatilen Zeiten ist es wichtig, vorsichtig zu sein. Bei den jetzigen Aktienkursen sehen wir allerdings erstklassige Möglichkeiten. Viele Unternehmen können erfolgreich auch durch Rezessionen hindurch wachsen und die Preisinflation weitergeben. Daher sind Zeiten wie wir sie derzeit erleben, eine großartige Gelegenheit, um Unternehmen ins Portfolio aufzunehmen, die auf lange Sicht Freude machen können. Es gibt viele Unternehmen, die wir in der Vergangenheit für überbewertet hielten und die nun in diesem Jahr einen Platz in unseren Portfolios gefunden haben.

Über den Interviewten:

Craig Cameron ist seit zehn Jahren für Franklin Templeton tätig. Zunächst arbeitete er als Analyst, seit Januar 2021 ist er leitender Portfoliomanager für den Templeton Global Climate Change Fund. Zuvor war er mehr als drei Jahre für Standard Life in der Pflicht.

Zum FNG-Siegel:

Das FNG-Siegel setzt Maßstäbe und gibt Anlegern Orientierung über Integrität, Qualität und Sorgfalt der nachhaltigen Anlagestrategie von Fonds im deutschsprachigen Raum. Die nach den FNG-Qualitätsstandards ausgezeichneten Fonds verfolgen einen höchst qualifizierten und transparenten nachhaltigen Investmentansatz. Dessen Umsetzung wird durch unabhängige Gutachten der Universität Hamburg überprüft und von einem externen Gremium begleitet.