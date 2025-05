in Fonds

ESG-Fonds waren zuletzt unbeliebter – an der Performance kann es nicht gelegen haben. Wir zeigen die Aktienfonds nach SFDR 8, die sich über drei Jahren am besten entwickelt haben.

Waren in den letzten Jahren ESG Fonds immer beliebter und für viele Anleger ein Must-have, gerieten die Fonds dieser Kategorie zuletzt unter Druck - allerdings nicht unbedingt wegen ihrer Performance, wie unser Ranking zeigt.

Waren in den letzten Jahren ESG-Fonds immer beliebter und für viele Anleger ein Must-have, gerieten die Fonds dieser Kategorie zuletzt unter Druck und wurden weniger nachgefragt. Nun kam auch noch hinzu, dass die Regeln für Investments in diese Fonds geändert wurden – und nun in Rüstungsaktien investiert werden darf. Auch das dürfte bei vielen Marktteilnehmern für Unverständnis und Irritation gesorgt haben.

Hintergrund: vor rund einem Jahr lockerte die EU die Regeln für nachhaltige Fonds. Die Esma (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) erlaubt es seitdem Fonds, die ESG oder nachhaltig im Namen tragen, bis zu 20 Prozent ihres Kapitals ohne Nachhaltigkeitsbeschränkungen zu investieren.

Somit ist es den jeweiligen Managern möglich, auch in Rüstung und Verteidigung zu investieren, was in der Branche für viel Aufruhr gesorgt hat. Als im April erst die AGI (Allianz Global Investors) ankündigte, Rüstungsaktien in ESG-Fonds aufzunehmen und kurze Zeit später auch die DWS verkündete, dass Rüstungsaktien auch in ESG-Fonds (allerdings nur in Fonds ohne den ESG-Zusatz im Namen) allokiert werden dürfen, sorgte das für großen Unmut.

Starke Performance der Rüstungsaktien hat zu Umdenken geführt

Offensichtlich hat die starke Performance der Rüstungsaktien, wie beispielsweise Rheinmetall, für ein Umdenken gesorgt und man versucht, sich die Argumente hierfür zurechtzulegen. Wobei die Frage bleibt: geht es bei ESG-Fonds rein um die Performance – oder sollten da nicht andere Kriterien ebenso wichtig oder gar wichtiger sein?

Darüber lässt sich sicherlich trefflich diskutieren und die Meinungen gehen hierzu sowohl von Anbietern wie auch Anlegern auseinander. De facto muss sich jeder Anleger a) selbst einstufen und seine Grenzen abstecken und b) sich die Investitionskandidaten zukünftig genauer anschauen. Anderweitig passt das Investment nicht zur eigenen Einstellung.

Ob mit oder ohne einen Performancehebel durch Rüstungsaktien – die Ergebnisse der Fonds sind sehenswert. Wir haben uns hierzu alle Aktienfonds (All Cap, Large Cap, Small & Mid Cap, Small Cap) die nach SFDR 8 (Sustainable Finance Disclosure Regulation) klassifiziert werden angeschaut. Beschränkt haben wir uns auf Fonds, die auch seitens Morningstar mit mindestens vier Sternen bewertet werden. Auf institutionelle Tranchen haben wir verzichtet und auch offensichtlich währungsgesicherte Tranchen nicht berücksicht. (Stand der Daten: 08. Mai 2025)

Platz 10: Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 29.01.2019

29.01.2019 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: IE00BGV5VN51

Performance YTD: -9,70%

-9,70% Performance 1 Jahr: 7,86%

7,86% Performance 3 Jahre: 63,53%

Performance 5 Jahre: 139,96%

139,96% Volatilität 3 Jahre: 21,16%

21,16% Volumen in Mio. EUR: 3.735

3.735 Währung: USD

Platz 9: UBS Euro Stoxx 50 ESG ETF

Sektor: Aktienfonds Large Cap Euroland

Aktienfonds Large Cap Euroland Auflegung: 25.07.2019

25.07.2019 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: UBS Fund Management

UBS Fund Management ISIN: LU1971906802

Performance YTD: 9,98%

9,98% Performance 1 Jahr: 10,00%

10,00% Performance 3 Jahre: 65,19%

Performance 5 Jahre: 123,75%

123,75% Volatilität 3 Jahre: 15,52%

15,52% Volumen in Mio. EUR: 1.709

1.709 Währung: EUR

Platz 8: iShares Dax ESG ETF

Sektor: Aktienfonds Large Cap Deutschland

Aktienfonds Large Cap Deutschland Auflegung: 18.05.2021

18.05.2021 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock AM

Blackrock AM ISIN: DE000A0Q4R69

Performance YTD: 13,76%

13,76% Performance 1 Jahr: 23,42%

23,42% Performance 3 Jahre: 66,09%

Performance 5 Jahre: -

- Volatilität 3 Jahre: 15,82%

15,82% Volumen in Mio. EUR: 93

93 Währung: EUR

Platz 7: Fidelity Italy

Sektor: Aktienfonds All Cap Italien

Aktienfonds All Cap Italien Auflegung: 20.08.2015

20.08.2015 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: FIL Investment Management

FIL Investment Management ISIN: LU1273507951

Performance YTD: 14,22%

14,22% Performance 1 Jahr: 14,58%

14,58% Performance 3 Jahre: 71,50%

Performance 5 Jahre: 149,54%

149,54% Volatilität 3 Jahre: 17,61%

17,61% Volumen in Mio. EUR: 350

350 Währung: EUR

Platz 6: Morgan Stanley INVF Global Opportunity

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 30.11.2010

30.11.2010 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: MSIM Fund Management

MSIM Fund Management ISIN: LU0552385295

Performance YTD: -4,41%

-4,41% Performance 1 Jahr: 13,68%

13,68% Performance 3 Jahre: 71,72%

Performance 5 Jahre: 65,09%

65,09% Volatilität 3 Jahre: 22,41%

22,41% Volumen in Mio. EUR: 13.063

13.063 Währung: USD

Platz 5: Fidelity Iberia

Sektor: Aktienfonds All Cap Euroland

Aktienfonds All Cap Euroland Auflegung: 17.03.2008

17.03.2008 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: FIL Investment Management

FIL Investment Management ISIN: LU0346389850

Performance YTD: 15,22%

15,22% Performance 1 Jahr: 21,07%

21,07% Performance 3 Jahre: 72,03%

Performance 5 Jahre: 101,63%

101,63% Volatilität 3 Jahre: 14,09%

14,09% Volumen in Mio. EUR: 221

221 Währung: EUR

Platz 4: Invesco Global Founders & Owners

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 20.05.2015

20.05.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Invesco Management

Invesco Management ISIN: LU1218204987

LU1218204987 Performance YTD: -0,82%

-0,82% Performance 1 Jahr: 14,02%

14,02% Performance 3 Jahre: 72,83%

Performance 5 Jahre: 135,57%

135,57% Volatilität 3 Jahre: 16,33%

16,33% Volumen in Mio. EUR: 88

88 Währung: USD

Platz 3: Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit ETF

Sektor: Aktienfonds Large Cap Euroland

Aktienfonds Large Cap Euroland Auflegung: 04.08.2015

04.08.2015 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Deka Investment

Deka Investment ISIN: DE000ETFL474

Performance YTD: 12,18%

12,18% Performance 1 Jahr: 17,67%

17,67% Performance 3 Jahre: 84,43%

Performance 5 Jahre: 160,19%

160,19% Volatilität 3 Jahre: 16,83%

16,83% Volumen in Mio. EUR: 241

241 Währung: EUR

Platz 2: Amundi Italy MIB ESG ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Italien

Aktienfonds All Cap Italien Auflegung: 31.01.2018

31.01.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg

Amundi Luxembourg ISIN: LU1681037518

Performance YTD: 13,64%

13,64% Performance 1 Jahr: 16,29%

16,29% Performance 3 Jahre: 84,67%

Performance 5 Jahre: 165,90%

165,90% Volatilität 3 Jahre: 17,82%

17,82% Volumen in Mio. EUR: 113

113 Währung: EUR

Platz 1: East Capital Balkans

