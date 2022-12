Problem Greenwashing Bei nachhaltigen Investitionen muss der Finanzsektor nachjustieren

Wie wird sich die Finanzbranche weiterentwickeln, um den nachhaltigen Herausforderungen von heute und der Zukunft zu begegnen?

Grafik 1: Mehr Teilhabe

Der weltweite Kontozugang ist zwischen 2011 und 2021 von 51 auf 76 Prozent gestiegen. Erwachsene mit einem Konto 2011–2021.

Quelle: Global Findex database

Miranda Beacham

Eine Umfrage von Global Findex ergab, dass im Jahr 2021 76 Prozent der Erwachsenen weltweit ein Konto bei einer Bank oder einem Gelddienstleister hatten. Diese Zahl belegt eine erstaunliche Wachstumsrate des Kontobesitzes von 50 Prozent in den zehn Jahren zwischen 2011 und 2021. Das sind gute Nachrichten, oder? Für Menschen, bei denen das Glas stets halbvoll ist, in der Tat – aber andererseits bedeutet der Anstieg, dass fast ein Viertel der Weltbevölkerung immer noch keinen Zugang zu Finanzmitteln hat.

Die meisten Menschen, die keinen Zugang zu Gelddienstleistungen haben, leben in Entwicklungsländern und sind daher anfällig für Missbrauch durch skrupellose Haustürgeschäfte oder müssen ihre Ersparnisse unter der Matratze verstecken.

Was kann getan werden?

Finanzielle Teilhabe ist ein wesentlicher Faktor bei der Beseitigung von Armut und der Bekämpfung von Ungleichheit. Sie ermöglicht den Menschen den Zugang zu Wohnraum und Beschäftigung, was wiederum zu Wirtschaftswachstum führt.

In Indien beispielsweise gibt es sage und schreibe 130 Millionen Erwachsene, die keinen Zugang zu einem Bankkonto haben. Deshalb ist es zu begrüßen, dass Premierminister Narendra Modi kürzlich Maßnahmen zur Förderung der finanziellen Inklusion im Land angekündigt hat.

Wie bei so vielen Dingen im modernen Leben spielt auch hier die Technologie eine wichtige Rolle. Ziel ist es, das digitale Bankwesen in Indien durch die Einführung von 75 digitalen Bankfilialen (DBUs) zu beschleunigen. Die DBUs sind speziell darauf ausgerichtet, ländliche Gebiete zu erreichen, in denen ein großer Teil der erwähnten 130 Millionen Menschen lebt.

Wir haben vor kurzem Aktien der Bank HDFC in unsere Portfolios gekauft, die in rund 70 Prozent der 706 ländlichen Bezirke Indiens tätig ist und plant, ihre Präsenz in ländlichen Dörfern in den nächsten Jahren zu verdoppeln. Wie die Regierung sieht auch die HDFC Technologie als entscheidend für diesen Plan an und hat stark in den Aufbau von Onlinebanking-Kapazitäten investiert. Sie ist auch stark an Initiativen im Bereich Wohnungsbau beteiligt und hat 15 Prozent des kreditgebundenen Subventionsprogramms für erschwinglichen Wohnraum seit dessen Einführung im Juni 2016 übernommen.

Diese Schritte bieten enorme Vorteil für diejenigen, die am meisten Hilfe brauchen, um Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten, die beträchtlich billiger und sicherer sind als die Alternativen. Wir hoffen auf weitere Initiativen in Ländern, die ebenso stark von einer großen Zahl von Nicht-Bankkunden betroffen sind.

Finanzinstitute dürften zukünftig noch stärker reguliert werden

Wir können nicht über den Finanzsektor sprechen, ohne uns die Produkte und Praktiken der großen Finanzinstitute anzusehen. In den vergangenen Jahren ist das verwaltete nachhaltige Vermögen explosionsartig angestiegen.

Grafik 2: Das globale nachhaltige Fondsvermögen (in Milliarden US-Dollar)

Wir freuen uns über die Tatsache, dass die Anleger bereit sind, ihren Worten Taten folgen zu lassen – aber es gibt auch erhebliche Bedenken, dass einige Fonds nicht so grün sind, wie sie scheinen. Was ist zu erwarten, wenn die Portfolios dieser Fonds einer genaueren Prüfung unterzogen werden?

Erstens ist zu erwarten, dass diese Fonds in Zukunft stärker reguliert werden – wir sehen bereits, dass die Definitionen und Standards im Rahmen der europäischen Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR) verschärft werden. Wir können davon ausgehen, dass sich diese Entwicklung fortsetzt und eine stärkere Angleichung an die vorgegebenen Taxonomien zu erwarten ist. Es ist zu hoffen, dass auch die Sozialtaxonomie endlich zum Tragen kommt – selbst wenn der Klimawandel für die meisten ESG-Fachleute das vorrangige Thema ist, darf dieser Schwerpunkt nicht die anderen großen Themen im Bereich ESG in den Hintergrund drängen.

Die Börsenaufsichtsbehörden FCA in Großbritannien und die SEC in den USA haben ebenfalls Nachjustierungen bei Standards und Anforderungen für den Bereich der nachhaltigen Investitionen angekündigt. Wie bei allen regulatorischen Entwicklungen können diese Anforderungen zum Zeitpunkt ihrer Verabschiedung etwas lästig erscheinen. Doch wenn sie dem Greenwashing Wind aus den Segeln nehmen und bei den Verbrauchern für mehr Klarheit und Vertrauen sorgen, ist dies ein kleiner Preis, der zu zahlen ist.

Mehr Transparenz im Bankwesen ist unabdingbar

Obwohl der Schwerpunkt beim Investieren auf nachhaltigen Fonds liegt, müssen wir auch verstehen, wer die Aktivitäten finanziert, die nicht nachhaltig sind. Der Fokus liegt immer mehr auf der Erreichung von Netto-Null-Emissionen, und die Zeit wird knapp. Einige Aktivitäten müssen eingestellt werden, wenn dieses Ziel erreicht werden soll – aber in einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft wird dies nur geschehen, wenn es wirtschaftlich nicht mehr rentabel ist, diese Aktivitäten weiterzuführen.

Während sich die Einstellung gegenüber fossilen Brennstoffen in den vergangenen Jahren zugunsten des Nachhaltigkeitsgedankens entwickelt hat, ist sie infolge der jüngsten geopolitischen Unruhen unverkennbar ins Stocken geraten. Das ist zwar als kurzfristige Reaktion auf den Schock der Situation verständlich, sollte aber der Gesellschaft einen Ruck geben, um die Umstellung auf erneuerbare Energien deutlich zu beschleunigen. Die Zeit wird zeigen, ob die konsequenten Bemühungen von Verbrauchern, Investoren und Regierungen erfolgreich sein werden, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Für die Zukunft hoffen wir, dass die Transparenz darüber, was die globalen Großbanken in ihren einzelnen Unternehmensbereichen finanzieren, verbessert wird. Nur so haben die Kunden dieser Banken die Möglichkeit, sie gegebenenfalls zur Verantwortung zu ziehen. Wir sehen, dass durch internationale Kontroll-, Kampagnen- und NGO-Unterstützungsorganisation wie Banktrack allmählich der richtige Weg eingeschlagen wird – aber die Strategien zur Verringerung schädlicher Engagements müssen transparenter werden und gleichzeitig einen gerechten Übergang gewährleisten, der die Menschen in den Entwicklungsländern nicht benachteiligt. Ein schwieriger Balanceakt, aber ein sehr notwendiger, um die Ambitionen von Netto-Null am Leben zu erhalten.

Wie wird sich die Finanzindustrie in den kommenden Jahren entwickeln? Im Großen und Ganzen sind wir optimistisch, was die Aussichten auf eine gerechtere und nachhaltigere Branche angeht, auf die wir alle stolz sein können.