Die ESG-Unternehmensbewertung orientiert sich stark an den Vorgaben der EU-Richtlinien, lässt aber auch einige Versicherer außen vor. Es gibt fast nur Top-Ergebnisse.

Das Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) hat sein diesjähriges ESG-Rating von 30 Gesellschaften, die unter die Berichtspflichten der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) fallen, vorgelegt. Die modernisierte Untersuchung folgt im dritten Jahr ihres Erscheinens laut der Autoren den aktuellen Vorgaben der Richtlinie CSRD sowie den European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Kein vollständiger Marktüberblick

Damit zähle das Rating zu den ersten Branchenbewertungen, die sich konsequent an den neuen europäischen Regularien orientieren. Tatsächlich kann die Untersuchung aufgrund der Zahl der berücksichtigten Gesellschaften den Markt aber nur teilweise abbilden. Das liegt auch daran, dass die CSRD zum Zeitpunkt des diesjährigen Ratings noch nicht vollständig in deutsches Recht überführt wurde.

Acht Unternehmen, die die Nachhaltigkeitsberichterstattung in diesem Jahr noch nicht anwenden, werden in diesem Jahrgang nicht geratet, gibt M&M an. Die Bewertung erfolgt auf Konzernebene, da die Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Regel konsolidiert veröffentlicht wird.

Auch fehlen ohne Angaben von Gründen große in Deutschland tätige Versicherungsunternehmen, wie die Zurich Gruppe Deutschland, die laut einer aktuellen Untersuchung von Zielke Research die beste Nachhaltigkeitsberichterstattung unter 50 hierzulande vertretenen Versicherern vorweisen kann.

Die Methodik

Das „M&M Rating ESG Unternehmen“ bewertet nach Angaben der Autoren die Transparenz von Versicherungsunternehmen im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsaspekte Environment (E), Social (S) und Governance (G). Die Analyse basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Informationen und spiegelt das Berichtsjahr 2024 wider. Besonderes Augenmerk lege M&M dabei nach eigener Aussage auf die Vollständigkeit, Detailtiefe und Verständlichkeit der veröffentlichten Nachhaltigkeitsangaben gemäß ESRS.

Grundlage der Bewertung sei ein strukturiertes Punktesystem mit definierten Gewichtungen und Mindestanforderungen – ohne zusätzliche Offenlegungspflichten über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Konkretere Angaben zur wissenschaftlichen Untersuchungsmethodik machen die Studienautoren nicht.

Welche Kriterien in den ESG-Teilratings berücksichtigt werden

Im Teilrating Environment prüft M&M nach eigener Aussage, wie transparent ein Versicherer seine Auswirkungen auf den Klimawandel darstellt und welche Maßnahmen er ergreift, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Bewertet werden unter anderem, wie Versicherer klimabezogene Risiken und Chancen in ihrer Geschäftsstrategie, im Risikomanagement und in Entscheidungsprozessen berücksichtigen, die Offenlegung von Zielen und konkreten Reduktionsmaßnahmen sowie die Angaben zu Treibhausgasemissionen und Energieverbrauch.

Das Teilrating Social bewertet laut der Studienmacher, wie das Unternehmen seine soziale Verantwortung wahrnimmt – sowohl gegenüber Mitarbeitern als auch gegenüber Verbrauchern und Endkunden. Untersucht werden dabei unter anderem Verfahren zur Einbeziehung der Stakeholder Interessen, Maßnahmen in Bezug auf Auswirkungen auf Arbeitskräfte oder Verbraucher, Zielsetzungen, Kennzahlen zu Diversität, Gesundheit, Sicherheit und Vergütung sowie Mechanismen zum Schutz der Menschenrechte und zur Bearbeitung von Beschwerden.

Im Teilrating Governance wird bewertet, welche Rolle das Thema ESG in der Unternehmensführung spielt, so die M&M-Autoren. Dabei wird überprüft, welche Organe innerhalb des Unternehmens für Nachhaltigkeit verantwortlich sind und wie sie diese Themen in die Unternehmensführung, -strategie und -kontrolle integrieren. Zudem wird bewertet, ob und wie eine Wesentlichkeitsanalyse im Sinne der CSRD durchgeführt wird, welche Strategien und Maßnahmen daraus abgeleitet werden und wie deren Umsetzung und Überwachung erfolgt. Darüber hinaus werden Themen wie der Umgang mit Korruption, politische Einflussnahme, Lieferkettenmanagement und Risikomanagement betrachtet.

Laut M&M sind aufgrund individueller Wesentlichkeiten nicht alle Bewertungskriterien für jeden Versicherer in gleicher Weise relevant. Daher werde – wie regulatorisch vorgegeben – jeder Versicherer auch im Rating individuell betrachtet.

„Unser Anspruch ist es, Versicherer fair, transparent und regulatorisch fundiert zu bewerten“, sagt Elena Frickmann, ESG-Analyst bei M&M. „Gleichzeitig berücksichtigen wir die Übergangsphase, in der sich viele Unternehmen aufgrund der neuen CSRD-Vorgaben befinden.“

Untersuchung mit kommerziellem Interesse

Infrage gestellt werden muss der behauptete Anspruch an Unabhängigkeit seitens der Ratingagentur. Auffällig sind bei Untersuchungen dieser Art in der Regel die Häufung sehr guter Ergebnisse. M&M hat daran offensichtlich ein Interesse, das dem eigenen Geschäftsmodell geschuldet sein dürfte. Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben. Im Branchenkreisen sind Lizenzgebühren von 15.000 Euro pro Jahr für die Nutzung bekannt.

Die Ergebnisse

Ein inhaltliches Ergebnis der Untersuchung ist, dass die CSRD zentraler Treiber für die Weiterentwicklung der ESG-Berichterstattung und ein Gamechanger im Hinblick auf die Transparenz sei. Mit ihrer schrittweisen Umsetzung steige der Anspruch an die Unternehmen deutlich. ESG entwickelt sich laut M&M damit mehr denn je zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor, insbesondere im Rahmen betrieblicher Vorsorgelösungen.

Die aktuelle Sterneverteilung im Gesamtrating zeigt ein erneut sehr hohes Niveau der bewerteten Versicherungsunternehmen. 2025 erreichen erneut 15 Unternehmen die Bestnote von fünf Sternen. Zugenommen hat die Gruppe der Unternehmen mit vier Sternen. Auffällig ist, dass kein Unternehmen in den beiden schlechtesten Kategorien eingestuft wird.

Die Sieger

Das sind die 15 Gesellschaften, die bei M&M in der Spitzengruppe landen und eine Fünf-Sterne-Bewertung erhalten.

Eine Übersicht, auch mit den unternehmensbezogenen Teilergebnissen in den drei ESG-Bereichen, gibt es hier.