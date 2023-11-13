Bestenliste von RP Rheinische Portfolio Management Nachhaltige ETFs: Diese 10 kommen in die Top-Auswahl

Die Kölner Vermögensverwaltung RP Rheinische bietet einen ETF-Dachfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit an. Um die Zielfonds auszuwählen, scannen Analysten um Geschäftsführer und Portfoliomanager Mirko Hajek regelmäßig die hierzulande erhältlichen ESG-ETFs (ESG = ökologisch, sozial, gute Unternehmensführung).

Ins Portfolio des Kölner Nachhaltigkeits-Fonds (KNF, ISIN: DE000A2PEMJ0) kommen solche Produkte, die nach Meinung der Analysten ein besonders spannendes Anlagethema verfolgen und dabei einen klaren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legen.

Alle ETFs aus dem grundsätzlich in Frage kommenden Pool werden nach verschiedenen relativen und absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko analysiert. Am Ende entsteht daraus eine Rangliste. Die zehn Besten wandern ins Portfolio des KNF. Zu jedem Quartalswechsel wiederholt sich die Prozedur, und es wird umgeschichtet. 

Nachdem wir kürzlich bereits das breitere ETF-Auswahlportfolio vorgestellt haben, kommen hier die beliebtesten Nachhaltigkeits-ETFs der RP-Analysten. Diese zehn haben es aus einer Auswahl von 49 Produkten in die Endauswahl geschafft. Die Auswertung erfolgte zum 30. September 2023.

Platz 10: iClima Global Decarbonisation Enablers

Guinness Sustainable Energy UCITS ETF Acc
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

  • ISIN: IE00BNC1F287
  • Fondsvolumen: 30 Mio. Euro
  • Gesellschaft: Hanetf Management Ltd.
  • Index-Mix: Aktien von Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen aktiven Beitrag zur CO2-Vermeidung leisten

Platz 9: BNPP E ECPI Circular Economy Leaders

BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF C
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

  • ISIN: LU1953136527
  • Fondsvolumen: 806 Mio. Euro
  • Gesellschaft: BNP Paribas Asset Management
  • Index-Mix: Nachbildung des ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index. Der globale Aktienindex besteht aus Unternehmen, die ein gutes ESG-Rating haben sowie Vorreiter im Bereich der Kreislaufwirtschaft sind.

Platz 8: iShares MSCI World Socially Responsible

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

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  • ISIN: IE00BDZZTM54
  • Fondsvolumen: 7.857 Mio. Euro
  • Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF
  • Index-Mix: Aktien des MSCI World Socially Responsible Index. Der Index berücksichtigt Ausschlüsse wie Gentechnik, Kernkraft (ab mehr als 5 Prozent vom Umsatz) und Suchtmittel (ab mehr als 5 -15 Prozent vom Umsatz).

Platz 7: Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

  • ISIN: LU2023679256
  • Fondsvolumen: 68 Mio. Euro
  • Gesellschaft: Lyxor International Asset Management S.A.S.
  • Index-Mix: Aktien aus dem Universum des MSCI ACWI, die sich mit der Entwicklung zukünftiger städtischer Infrastrukturlösungen befassen und nach ESG-Kriterien gefiltert sind

Platz 6: iShares MSCI World Industrials Sector ESG

iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD Dist
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

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  • ISIN: IE00BJ5JP659
  • Fondsvolumen: 21 Mio. Euro
  • Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF
  • Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Industriesektor des MSCI World, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien gefiltert werden und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen

Platz 5: Xtrackers MSCI World ESG

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

 

  • ISIN: IE00BZ02LR44
  • Fondsvolumen: 3.159 Mio. Euro
  • Gesellschaft: DWS Investment S.A. (ETF)
  • Index-Mix: Aktien von Unternehmen mit positivem ESG-Rating (basierend auf MSCI ESG), die zudem geringe gegenwärtige und potenzielle Kohlenstoffemission aufweisen

Platz 4: Invesco Quant ESG Global Equity Multi-Factor

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF Acc
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026
  • ISIN: IE00BJQRDN15
  • Fondsvolumen: 214 Mio. Euro
  • Gesellschaft: Invesco Capital Management LLC
  • Index-Mix: Quantitativer, aktiver Faktoransatz selektiert Aktien von Unternehmen mit positivem Value-, Quality- und Momentum-Exposure nach vorlaufender ESG-Bewertung

Platz 3: Amundi MSCI World Climate Paris Aligned

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR (C)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026
  • ISIN: LU2182388400
  • Fondsvolumen: 730 Mio. Euro
  • Gesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
  • Index-Mix: Aktien aus dem MSCI World Climate Change Index, gewichtet nach Einhaltung der Dekarbonisierungsziele des Pariser Klimaabkommens

Platz 2: iShares MSCI World Information Technology Sector ESG

iShares MSCI World Information Techn. Sector UCITS ETF USD D
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026
  • ISIN: IE00BJ5JNY98
  • Fondsvolumen: 296 Mio. Euro
  • Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF
  • Index-Mix: Aktien von globalen Unternehmen aus dem IT-Sektor, die nach ESG Kriterien gefiltert sind und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen

Platz 1: Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened

Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026
  • ISIN: LU2023678878
  • Fondsvolumen: 137 Mio. Euro
  • Gesellschaft: Amundi Asset Management
  • Index-Mix: Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die erhebliche Umsätze aus der Wertschöpfungskette der digitalen Wirtschaft generieren. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien gefiltert.