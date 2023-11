Teilen

Bestenliste von RP Rheinische Portfolio Management Nachhaltige ETFs: Diese 10 kommen in die Top-Auswahl

In Nachhaltigkeit investieren, und das mit einem erlesenen Korb an ETFs: Das bietet die Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management an. Die Kölner haben das hiesige Universum an ESG-ETFs durchkämmt und dabei zehn aussichtsreiche Kandidaten herausgefiltert.