In Nachhaltigkeit investieren, und das mit einem erlesenen Korb an ETFs: Das bietet die Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management an. Die Kölner haben das hiesige Universum an ESG-ETFs durchkämmt und dabei zehn aussichtsreiche Kandidaten herausgefiltert.

Bestenliste von RP Rheinische Portfolio Management Nachhaltige ETFs: Diese 10 kommen in die Top-Auswahl

Die Kölner Vermögensverwaltung RP Rheinische bietet einen ETF-Dachfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit an.

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Die Kölner Vermögensverwaltung RP Rheinische bietet einen ETF-Dachfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit an. Um die Zielfonds auszuwählen, scannen Analysten um Geschäftsführer und Portfoliomanager Mirko Hajek regelmäßig die hierzulande erhältlichen ESG-ETFs (ESG = ökologisch, sozial, gute Unternehmensführung).

Ins Portfolio des Kölner Nachhaltigkeits-Fonds (KNF, ISIN: DE000A2PEMJ0) kommen solche Produkte, die nach Meinung der Analysten ein besonders spannendes Anlagethema verfolgen und dabei einen klaren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legen.

Alle ETFs aus dem grundsätzlich in Frage kommenden Pool werden nach verschiedenen relativen und absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko analysiert. Am Ende entsteht daraus eine Rangliste. Die zehn Besten wandern ins Portfolio des KNF. Zu jedem Quartalswechsel wiederholt sich die Prozedur, und es wird umgeschichtet.

Nachdem wir kürzlich bereits das breitere ETF-Auswahlportfolio vorgestellt haben, kommen hier die beliebtesten Nachhaltigkeits-ETFs der RP-Analysten. Diese zehn haben es aus einer Auswahl von 49 Produkten in die Endauswahl geschafft. Die Auswertung erfolgte zum 30. September 2023.

Platz 10: iClima Global Decarbonisation Enablers

ISIN: IE00BNC1F287

IE00BNC1F287 Fondsvolumen: 30 Mio. Euro

30 Mio. Euro Gesellschaft: Hanetf Management Ltd.

Hanetf Management Ltd. Index-Mix: Aktien von Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen aktiven Beitrag zur CO2-Vermeidung leisten

Platz 9: BNPP E ECPI Circular Economy Leaders

ISIN: LU1953136527

LU1953136527 Fondsvolumen: 806 Mio. Euro

806 Mio. Euro Gesellschaft: BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas Asset Management Index-Mix: Nachbildung des ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index. Der globale Aktienindex besteht aus Unternehmen, die ein gutes ESG-Rating haben sowie Vorreiter im Bereich der Kreislaufwirtschaft sind.

Platz 8: iShares MSCI World Socially Responsible

ISIN: IE00BDZZTM54

IE00BDZZTM54 Fondsvolumen: 7.857 Mio. Euro

7.857 Mio. Euro Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF

Blackrock Asset Management Ireland - ETF Index-Mix: Aktien des MSCI World Socially Responsible Index. Der Index berücksichtigt Ausschlüsse wie Gentechnik, Kernkraft (ab mehr als 5 Prozent vom Umsatz) und Suchtmittel (ab mehr als 5 -15 Prozent vom Umsatz).

Platz 7: Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered

ISIN: LU2023679256

LU2023679256 Fondsvolumen: 68 Mio. Euro

68 Mio. Euro Gesellschaft: Lyxor International Asset Management S.A.S.

Lyxor International Asset Management S.A.S. Index-Mix: Aktien aus dem Universum des MSCI ACWI, die sich mit der Entwicklung zukünftiger städtischer Infrastrukturlösungen befassen und nach ESG-Kriterien gefiltert sind

Platz 6: iShares MSCI World Industrials Sector ESG

ISIN: IE00BJ5JP659

IE00BJ5JP659 Fondsvolumen: 21 Mio. Euro

21 Mio. Euro Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF

Blackrock Asset Management Ireland - ETF Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Industriesektor des MSCI World, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien gefiltert werden und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen

Platz 5: Xtrackers MSCI World ESG

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

ISIN: IE00BZ02LR44

IE00BZ02LR44 Fondsvolumen: 3.159 Mio. Euro

3.159 Mio. Euro Gesellschaft: DWS Investment S.A. (ETF)

DWS Investment S.A. (ETF) Index-Mix: Aktien von Unternehmen mit positivem ESG-Rating (basierend auf MSCI ESG), die zudem geringe gegenwärtige und potenzielle Kohlenstoffemission aufweisen

Platz 4: Invesco Quant ESG Global Equity Multi-Factor

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

ISIN: IE00BJQRDN15

IE00BJQRDN15 Fondsvolumen: 214 Mio. Euro

214 Mio. Euro Gesellschaft: Invesco Capital Management LLC

Invesco Capital Management LLC Index-Mix: Quantitativer, aktiver Faktoransatz selektiert Aktien von Unternehmen mit positivem Value-, Quality- und Momentum-Exposure nach vorlaufender ESG-Bewertung

Platz 3: Amundi MSCI World Climate Paris Aligned

ISIN: LU2182388400

LU2182388400 Fondsvolumen: 730 Mio. Euro

730 Mio. Euro Gesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.

Amundi Luxembourg S.A. Index-Mix: Aktien aus dem MSCI World Climate Change Index, gewichtet nach Einhaltung der Dekarbonisierungsziele des Pariser Klimaabkommens

Platz 2: iShares MSCI World Information Technology Sector ESG

ISIN: IE00BJ5JNY98

IE00BJ5JNY98 Fondsvolumen: 296 Mio. Euro

296 Mio. Euro Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF

Blackrock Asset Management Ireland - ETF Index-Mix: Aktien von globalen Unternehmen aus dem IT-Sektor, die nach ESG Kriterien gefiltert sind und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen

Platz 1: Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened