Bestenliste von RP Rheinische Portfolio Management Nachhaltige ETFs: Diese 10 kommen in die Top-Auswahl

10 aussichtsreiche Nachhaltigkeits-ETFs in der Übersicht
Die Kölner Vermögensverwaltung RP Rheinische bietet einen ETF-Dachfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit an. Um die Zielfonds auszuwählen, scannen Analysten um Geschäftsführer und Portfoliomanager Mirko Hajek regelmäßig die hierzulande erhältlichen ESG-ETFs (ESG = ökologisch, sozial, gute Unternehmensführung).
Ins Portfolio des Kölner Nachhaltigkeits-Fonds (KNF, ISIN: DE000A2PEMJ0) kommen solche Produkte, die nach Meinung der Analysten ein besonders spannendes Anlagethema verfolgen und dabei einen klaren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legen.
Alle ETFs aus dem grundsätzlich in Frage kommenden Pool werden nach verschiedenen relativen und absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko analysiert. Am Ende entsteht daraus eine Rangliste. Die zehn Besten wandern ins Portfolio des KNF. Zu jedem Quartalswechsel wiederholt sich die Prozedur, und es wird umgeschichtet.
Nachdem wir kürzlich bereits das breitere ETF-Auswahlportfolio vorgestellt haben, kommen hier die beliebtesten Nachhaltigkeits-ETFs der RP-Analysten. Diese zehn haben es aus einer Auswahl von 49 Produkten in die Endauswahl geschafft. Die Auswertung erfolgte zum 30. September 2023.
Platz 10: iClima Global Decarbonisation Enablers
- ISIN: IE00BNC1F287
- Fondsvolumen: 30 Mio. Euro
- Gesellschaft: Hanetf Management Ltd.
- Index-Mix: Aktien von Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen aktiven Beitrag zur CO2-Vermeidung leisten
Platz 9: BNPP E ECPI Circular Economy Leaders
- ISIN: LU1953136527
- Fondsvolumen: 806 Mio. Euro
- Gesellschaft: BNP Paribas Asset Management
- Index-Mix: Nachbildung des ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index. Der globale Aktienindex besteht aus Unternehmen, die ein gutes ESG-Rating haben sowie Vorreiter im Bereich der Kreislaufwirtschaft sind.
Platz 8: iShares MSCI World Socially Responsible
- ISIN: IE00BDZZTM54
- Fondsvolumen: 7.857 Mio. Euro
- Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF
- Index-Mix: Aktien des MSCI World Socially Responsible Index. Der Index berücksichtigt Ausschlüsse wie Gentechnik, Kernkraft (ab mehr als 5 Prozent vom Umsatz) und Suchtmittel (ab mehr als 5 -15 Prozent vom Umsatz).
Platz 7: Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered
- ISIN: LU2023679256
- Fondsvolumen: 68 Mio. Euro
- Gesellschaft: Lyxor International Asset Management S.A.S.
- Index-Mix: Aktien aus dem Universum des MSCI ACWI, die sich mit der Entwicklung zukünftiger städtischer Infrastrukturlösungen befassen und nach ESG-Kriterien gefiltert sind
Platz 6: iShares MSCI World Industrials Sector ESG
- ISIN: IE00BJ5JP659
- Fondsvolumen: 21 Mio. Euro
- Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF
- Index-Mix: Aktien von Unternehmen aus dem Industriesektor des MSCI World, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien gefiltert werden und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen
Platz 5: Xtrackers MSCI World ESG
- ISIN: IE00BZ02LR44
- Fondsvolumen: 3.159 Mio. Euro
- Gesellschaft: DWS Investment S.A. (ETF)
- Index-Mix: Aktien von Unternehmen mit positivem ESG-Rating (basierend auf MSCI ESG), die zudem geringe gegenwärtige und potenzielle Kohlenstoffemission aufweisen
Platz 4: Invesco Quant ESG Global Equity Multi-Factor
- ISIN: IE00BJQRDN15
- Fondsvolumen: 214 Mio. Euro
- Gesellschaft: Invesco Capital Management LLC
- Index-Mix: Quantitativer, aktiver Faktoransatz selektiert Aktien von Unternehmen mit positivem Value-, Quality- und Momentum-Exposure nach vorlaufender ESG-Bewertung
Platz 3: Amundi MSCI World Climate Paris Aligned
- ISIN: LU2182388400
- Fondsvolumen: 730 Mio. Euro
- Gesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
- Index-Mix: Aktien aus dem MSCI World Climate Change Index, gewichtet nach Einhaltung der Dekarbonisierungsziele des Pariser Klimaabkommens
Platz 2: iShares MSCI World Information Technology Sector ESG
- ISIN: IE00BJ5JNY98
- Fondsvolumen: 296 Mio. Euro
- Gesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland - ETF
- Index-Mix: Aktien von globalen Unternehmen aus dem IT-Sektor, die nach ESG Kriterien gefiltert sind und keine Verstöße gegen den UN Global Compact aufweisen
Platz 1: Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened
- ISIN: LU2023678878
- Fondsvolumen: 137 Mio. Euro
- Gesellschaft: Amundi Asset Management
- Index-Mix: Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die erhebliche Umsätze aus der Wertschöpfungskette der digitalen Wirtschaft generieren. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien gefiltert.