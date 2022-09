Nachhaltig und renditestark ESG-Standard: UBS Euroinvest auf Artikel 8 umgestellt

Der UBS (D) Euroinvest Immobilien ist seit neuestem auf die EU-Taxonomie Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 umgestellt. Damit folgt der Fonds nun auch in den Fondsbedingungen seiner langen Tradition mit einem Schwerpunkt auf die ESG-Performance seines Portfolios. Auch in 2021 wurde dies erneut bestätigt, indem der Fonds zum sechsten Mal in Folge die GRESB 5 Star Auszeichnung erhielt und als Artikel 8-Produkt seinen aktiven und strukturierten Managementansatz entlang des neu festgelegten CRREM 2-Grad-Dekarbonisierungszielpfades nahtlos fortführen wird.

Das jüngste nachhaltige Investment wird in das Bürogebäude Pleyad 4.2 in Holzbauweise am attraktiven Standort in direkter Nähe von Paris getätigt. Die Planungen zu diesem Neubau sind bereits in vollem Gange und neben dem Einsatz von überwiegend ökologischen Baumaterialen soll zudem eine Zertifizierung von CERTIVEA als High Environmental Quality Gebäude sowie eine ‚ Exzellent’-Zertifizierung von BREEAM angestrebt werden.

Infrastrukturprojekt Grand Paris Express wertet Standort auf

Pleyad 4.2 ist Teil des vom Fonds zu 100% gehaltenen «Pleyad Campus», der zurzeit aus sechs Objekten besteht und im Teilmarkt «Pleyel» direkt neben dem künftigen Grand-Paris-Express-Bahnhof Saint-Denis Pleyel liegt. Damit profitiert der Standort von einem der größten Infrastruktur-Projekte weltweit, dem Ausbau des Bahnstreckennetzes im Großraum von Paris um 200 km Länge und insgesamt 68 Stationen.

«Pleyad ist ein Rohdiamant. Die Anbindung an den öffentlichen Personen-Nahverkehr wird künftig deutlich gestärkt, und die strategische Lage zwischen Pariser Innenstadt und Flughafen ist exzellent. Wir sind von den langfristigen Wachstumsmöglichkeiten dieses Teilmarktes überzeugt und Pleyad 4.2 dürfte in Sachen ESG am Standort neue Maßstäbe setzen.» sagt Alexander Isak, Fondsmanager des UBS (D) Euroinvest Immobilien.

Artikel-8-Fonds: ESG im Fokus

Der UBS (D) Euroinvest Immobilien wurde vor über 20 Jahren aufgelegt und ist ein europaweit investierender offener Publikumsfonds für private Anleger, die auf stabile Renditen und ein erfahrenes Fondsmanagement Wert legen. Im soeben abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021/2022 zeigte der Fonds eine sehr gute Performance und es konnte eine Rendite von 3,9% erreicht werden (12 Monate, per 31.8.2022, Anteilklasse P-dist).

Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Core-Objekten in europäischen Metropolen und dynamischen, gemischt-genutzten Quartieren in wachstumsstarken Regionen. Zusammen mit der Umstellung auf Artikel 8 wurde das Anlageuniversum des Fonds verbreitert. Um zusätzliche Renditepotenziale zu nutzen und Diversifikationseffekte zu erzielen, werden neben Büros weitere Nutzungsarten wie Logistik und Nahversorger sowie Geschäftshäuser beigemischt.

Weitere Informationen: https://www.ubs.com/de/de/asset-management/real-estate/product-offering/public-funds/euroinvest.html

