ESG-Strategie von Candriam zahlt sich aus Verwaltetes Vermögen binnen fünf Jahren verdoppelt

Candriam, die europäische Asset Manager Tochter der New York Life Investment Management (NYLIM), hat sowohl das verwaltete Vermögen als auch die Nettomittelzuflüsse gesteigert und setzt damit sein Wachstum fort. Die Assets under Management sind zum Stichtag (Stichtag: 30. Juni 2019) um 10,3 Milliarden Euro auf 125 Milliarden Euro gewachsen. Die Nettomittelzuflüsse betragen 1 Milliarde Euro. Zum Vergleich: 2014 lag das verwaltete Vermögen bei 65 Milliarden Euro. „In einem von äußerster Vorsicht der Anleger geprägten Umfeld haben wir weiterhin von der Qualität unserer Anlageprodukte und -lösungen profitiert und neue Kunden gewonnen“, äußerte sich Naïm Abou-Jaoudé, CEO von Candriam und Chairman von New York Life Investments International, zu den Zahlen.

Die größten Mittelzuflüsse konnten dabei die Candriam-Strategien Emerging Markets Debt (900 Millionen Euro) und High Yield & Credit Arbitrage (850 Millionen Euro) verzeichnen. Auch thematische Aktien- (500 Millionen Euro) sowie Corporate-Bonds-Strategien (300 Millionen Euro) erzielten signifikante Zuflüsse. Ein erheblicher Teil entfiel zudem auf Produkte oder Mandate mit ESG-Ansatz (Umwelt, Soziales und Governance). Reine ESG-Fonds und -Mandate machen bereits über ein Drittel des Gesamtvermögens von Candriam aus.

SRI-Pionier mit gefragten Themenfonds

In der ersten Jahreshälfte 2019 weitete Candriam seine führende Position auf dem Gebiet des Nachhaltigen Investierens durch die Entwicklung neuer thematischer Produkte weiter aus. Dazu gehören eine Strategie mit dem Schwerpunkt Krebsbekämpfung sowie eine neue CO2-neutrale Strategie. Letztere konzentriert sich auf Unternehmen, deren Ziel es ist, die Erderwärmung zu bekämpfen und die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen.

Candriam spendet einen Teil der Erträge aus seinen nachhaltigen Investmentfonds für die ESG-Forschung und -Bildung sowie für soziale Initiativen. „Dass das verwaltete Vermögen auf neue Rekordhöhen geklettert ist, worauf alle unsere Teams sehr stolz sind, ist ein Beweis dafür, dass unser Unternehmen vertrauensvolle langfristige Beziehungen mit seinen Kunden aufbauen und pflegen kann. Es ist auch ein Zeugnis für den Erfolg unseres mehr als 20 Jahre andauernden Engagements für Nachhaltiges Anlegen. Ein Engagement, das wir nun als Unternehmen verstärken, indem wir die volle Verantwortung für die Auswirkungen unserer CO2-Emissionen auf die Umwelt übernehmen“, sagt Abou-Jaoudé, CEO von Candriam.

Eigene globale CO2-Bilanz stark reduziert

Vor fünf Jahren hat Candriam eine Strategie zur Verringerung der Umweltauswirkungen seiner operativen Tätigkeiten entwickelt. Obwohl das Unternehmen seither um 100 Prozent gewachsen ist, hat es gleichzeitig die CO2-Emissionen seines Fuhrparks verringert, Verträge mit grünen Energieunternehmen für seine Gebäude abgeschlossen und den CO2-Fußabdruck des Papierverbrauchs um etwa die Hälfte reduziert. Mit eigenen Digitalisierungsinitiativen, wie etwa der Priorisierung von Video- und Audio-Konferenzen, möchte Candriam zudem das interne Bewusstsein weiter schärfen und seinen gewichteten CO2-Fußabdruck noch stärker reduzieren.

Kompensation der verbleibenden Emissionen

Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, kompensiert Candriam ab sofort die durch die eigene Geschäftstätigkeit verursachten CO2-Emissionen. Diese umfassen Emissionen durch Treibstoff für Fahrzeuge, Energie für Gebäude sowie Geschäftsreisen und Lieferantenemissionen.

Candriam arbeitet außerdem mit South Pole zusammen: Mit Unterstützung des Anbieters von Lösungen für die Finanzierung von nachhaltigen Projekten gleicht der Asset Manager CO2-Emissionen von schätzungsweise 9.400 Tonnen pro Jahr aus. South Pole investiert im Auftrag von Candriam in CO2-Kompensationsprojekte, beispielsweise in den Bereichen Aufforstung, erneuerbare Energien und Steigerung der Energieeffizienz. Diese Projekte besitzen alle die Zertifizierung nach dem Gold Standard for Global Goals – einem vom World Wide Fund for Nature (WWF), mehreren Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftlern und der Privatwirtschaft entwickelter Standard, der die Auswirkungen eines Projekts gemäß den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN (Sustainable Development Goals) quantifiziert.

Weitere Informationen zu Candriams Engagement für Nachhaltiges und Verantwortliches Investieren erhalten Sie im Candriam CSR-Bericht 2018.