Goldman Sachs-Experten über Klima und Geldanlage ESG- und Impact-Anleger müssen keine Kompromisse eingehen

Mit der zunehmenden Beliebtheit von ESG- und Impact-Strategien in den vergangenen Jahren ist auch der Wunsch der Investoren gewachsen, zu verstehen, wie ihre Anlagen auf Umwelt und Gesellschaft wirken. Es entwickelt sich eine Reihe von Standards für die Wirkungsmessung, aber es gibt noch kein einheitliches Rahmenwerk oder einheitliche Messzahlen. Entsprechend werden verschiedene Techniken und Methoden am Markt genutzt.

Das Spektrum reicht derzeit von der ausschließlichen Nutzung berichteter Daten bis hin zu reinen Schätzungen des Wirkungsprofils. Für börsennotierte Unternehmen liegt unsere Methodik zwischen diesen beiden Extremen. Allerdings verwenden wir bevorzugt veröffentlichte Daten oder Daten, die uns die Unternehmensleitung im Rahmen unserer Engagement-Aktivitäten liefert, anstatt uns zu stark auf eigene Schätzungen zu verlassen.

Schätzungen sind unserer Ansicht nach heikel und können angesichts der Komplexität des Themas schnell zu bedeutungslosen Ergebnissen führen. Daher schätzen wir den Impact eines Unternehmens nur dann, wenn wir keine geeigneten Daten von der Unternehmensleitung erhalten haben und uns genügend Informationen zur Verfügung stehen, um eine fundierte, eigene Schätzung vorzunehmen. Unternehmen, bei denen diese Vorgehensweise nicht möglich ist und für die auch keine geeigneten Daten vorliegen, sind für uns auch nicht investierbar.

Wir sehen drei Faktoren, welche die Impact-Berichterstattung mittelfristig wesentlich beeinflussen werden. Erstens dürften sich international anerkannte Berichtsstandards etablieren. Zweitens erwarten wir ein besseres Reporting zu CO2-Emissionen durch einheitliche Rechnungslegungsstandards in allen Regionen und Branchen. Drittens sollten sich Qualität und Verfügbarkeit der veröffentlichten Unternehmensdaten verbessern, sodass Schätzungen überflüssig oder zumindest präziser werden.

Von Seiten der Anleger wird zunehmend erwartet, dass Investmentmanager einen Kernbestand an quantitativen Wirkungskennzahlen aus Istwerten und wenn möglich auch Zielwerten verfolgen und berichten – in der Regel auf jährlicher Basis. Die Wirkungskennzahlen sollen spezifisch für das jeweilige Anlagethema und die Anlageklasse und mit ähnlichen Themen und Produkten vergleichbar sein. Beispiele sind vermiedene Tonnen CO2-Emissionen oder erzeugte Megawatt an sauberer Energie bei Investments in erneuerbare Energien. Zusätzlich zu den Kennzahlen benötigen die Kunden eine qualitative Bewertung der Wirkungen, idealerweise anhand von anschaulichen Impact-Storys. Diese Kombination aus Zahlen und qualitativer Bewertung gibt den Kunden ein leistungsfähiges Instrument an die Hand, um ihre Investitionen und Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft zu verstehen