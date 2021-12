eSignatur bei Maklerpools Fondskonzept wird digitaler

Die Eröffnungsunterlagen für Konten und Depots der AAB sowie Wertpapierorders können die Fondskonzept-Makler nun mittels elektronischer Unterschrift von ihren Kunden unterzeichnen lassen. Die Weiterverarbeitung und Weiterleitung via E-Mail an die Augsburger Aktienbank erfolgt papierlos und revisionssicher über die Online-Plattform von Fondskonzept, dem Maklerservicecenter.Fondskonzept ist der erste Dienstleister für unabhängige Finanzberater, mit dem die Augsburger Aktienbank einen solchen Service realisiert. Der Maklerverbund hat neben der AAB auch mit ebase, Fondsdepot Bank und der FIL Fondsbank mehrere Depotstellen für die optionale Nutzung einer elektronischen Unterschrift in seiner Infrastruktur. Zudem akzeptiert auch DWS Investments der Deutschen Asset & Wealth Management von den Verbundmaklern eingereichte Riester-Anträge mit einer eSignatur des Kunden.Vorteil für Makler und Versicherer: eine effizientere und schnellere Bearbeitung der Anträge ohne Verzögerungen durch den physischen Postversand. Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der Fondskonzept, verweist auf eine rege Nachfrage nach der elektronischen Unterschrift: „Wir verzeichnen bei unseren Verbundmaklern eine starke Akzeptanz. Seit der erstmaligen Nutzung Anfang 2014 sind bereits mehr als 10.000 Dokumente per eSignatur auf Smartphones oder Tablet-PC unterzeichnet und im Anschluss erfasst, geprüft und an die verschiedenen Depotbanken weitergeleitet worden.“