Kosten runter, Renditen rauf – klingt gut. Doch der neue Jahresbericht der Esma zeigt, für welche Privatanleger das wirklich gilt.

Die Fondskosten in der EU sind laut einem aktuellen Esma-Bericht gesunken. Aber für wen?

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (Esma) hat ihren achten Marktbericht zu Kosten und Wertentwicklung von Anlageprodukten für Privatanleger in der EU frisch vorgelegt. Der Bericht basiert auf Daten des Jahres 2024.

Das Ergebnis: Die laufenden Kosten sinken – doch wer davon profitiert, hängt entscheidend davon ab, in welchen Fonds man investiert ist.

Neue Fonds billiger, alte kaum

Zwischen 2020 und 2024 sanken die laufenden Kosten bei Aktienfonds für Privatanleger um 8 Prozent, bei Rentenfonds sogar um knapp 15 Prozent. Der Haken: Dieser Rückgang geht vor allem auf neu aufgelegte Fonds zurück, die im Schnitt günstigere Gebühren verlangen. Bei Fonds, die bereits seit mindestens fünf Jahren am Markt sind, fiel die Kostensenkung deutlich kleiner aus – nur 3 Prozent bei Aktien und 9 Prozent bei Rentenfonds.

„Transparenz und Wettbewerb bleiben entscheidend, um Marktverbesserungen in echte Gewinne für die Anleger umzusetzen“, erklärte Esma-Vorsitzende Verena Ross.

ETFs schnitten beim Kostenrückgang besser ab: Bei Aktien-ETFs sanken die laufenden Kosten um 13 Prozent, bei Renten-ETFs sogar um 17 Prozent. Aktive ETFs weisen zwar etwas höhere Kosten auf als passive, bleiben aber deutlich günstiger als aktiv verwaltete Nicht-ETF-Fonds.

Renditen deutlich verbessert

2024 war ein gutes Jahr für Anleger: Die Nettorenditen verbesserten sich in allen Fondskategorien spürbar. Aktienfonds erzielten im Schnitt eine jährliche Nettorendite von 17,4 Prozent, Rentenfonds von 6,9 Prozent, Mischfonds von 10,9 Prozent. Damit waren die realen Nettorenditen über einen einjährigen Anlagehorizont – nach Abzug der Inflation – erstmals seit zwei Jahren wieder positiv.

Wer vor fünf Jahren 10.000 Euro in ein hypothetisches Ucits-Portfolio investiert hätte, käme nach Abzug der laufenden Kosten – ohne Ausgabeaufschläge – auf rund 12.200 Euro. Unter Berücksichtigung der Inflation läge der Wert jedoch knapp unter dem Ausgangsbetrag – ein Hinweis darauf, wie stark die Teuerungsrate der vergangenen Jahre Anlegerrenditen aufgezehrt hat.

ESG-Fonds günstiger, aber schwächer

Nachhaltigkeitsfonds schnitten bei den Kosten erneut gut ab: Ihre laufenden Gebühren lagen im Schnitt rund 5 Basispunkte, also 0,05 Prozentpunkte, unter denen vergleichbarer konventioneller Fonds. In der Wertentwicklung hingegen blieben ESG-Fonds 2024 hinter ihren nicht-nachhaltigen Pendants zurück – über alle Anlageklassen hinweg. Fonds, die nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert sind, erzielten geringere Renditen als Artikel-6-Fonds.

Über fünf Jahre betrachtet dreht sich das Bild: ESG-Fonds übertrafen ihre Vergleichsgruppe im Schnitt noch leicht.

Alternative Fonds und strukturierte Produkte

Alternative Investmentfonds (AIF) für Privatanleger stehen weiterhin unter Druck: Der Anteil privater Anleger sank zum zweiten Mal in Folge – von 14 Prozent im Jahr 2022 auf knapp 9 Prozent Ende 2024. Positiv: Die jährlichen Nettorenditen waren 2024 in allen AIF-Kategorien positiv.

Bei strukturierten Retailprodukten blieben die Kosten 2024 weitgehend stabil. Zinsbezogene Produkte gewannen weiter Marktanteile und kamen auf einen Anteil von 27 Prozent – gegenüber nur 1 Prozent im Jahr 2021. Produkte, die 2024 fällig wurden, erzielten überwiegend positive Bruttorenditen: Nur 3 Prozent der Produkte lieferten negative Ergebnisse. Die Esma weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass diese Zahlen die von Anlegern gezahlten Kosten nicht berücksichtigen – nach Kostenabzug kann das Ergebnis für einzelne Anleger deutlich anders aussehen.