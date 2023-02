Finanzprodukte zum Investmentstart In ETFs oder lieber in Aktien investieren?

In ETFs oder lieber in Aktien investieren?

Sollte man lieber in ETFs oder einzelne Aktien investieren? Anleger:innen stehen oft vor der Wahl, sich viele verschiedene Firmen oder nur einzelne Lieblinge ins Depot zu holen. Wir haben uns die Chancen, Risiken und Kosten von ETFs und Aktien einmal genauer angeschaut und miteinander verglichen.

Was ist eigentlich ein ETF?

Die deutsche Übersetzung von Exchange Traded Fund (ETF) lautet börsengehandelter Indexfonds. ETFs bilden einen Wertpapierindex möglichst genau ab und vollziehen dessen Entwicklung nach. Steigt der zugrundeliegende Index wie der Deutsche Aktienindex, kurz Dax, um 1 Prozent an, steigt der Wert des entsprechenden ETFs ebenfalls um 1 Prozent an. ETFs auf Aktienindizes sind bei Anleger:innen aktuell am beliebtesten.

Was sind die größten Unterschiede zwischen ETFs und Aktien?

Wer in einen ETF investiert, kann sich mit einem Investment mitunter tausende verschiedene Aktien oder andere Finanzprodukte ins Depot holen. Wer eine Aktie kauft, investiert dagegen nur in ein Unternehmen. Daher gehen mit ETFs und Aktien ganz andere Chancen und Risiken einher.

Wir haben die wichtigsten Unterschiede für dich zusammengefasst:

ETF Aktie Bestandteile Viele Unternehmen Ein Unternehmen Rendite Rendite begrenzt, maximal so hoch wie die des Index Rendite nicht nach oben begrenzt, hängt vom Erfolg des Unternehmens ab Risiken Weniger Risiken durch Investment in viele Firmen gleichzeitig Höheres Risiko durch Einzelinvestment Kosten Niedrige Kosten durch Investment in viele Unternehmen mit einem Trade Höhere Kosten durch Investment in nur ein Unternehmen pro Trade

Chancen von ETFs

Als Käufer:in bekommst du bei weltweiten ETFs eine Aktienauswahl, mit der du an den wichtigsten Unternehmen rund um den Globus beteiligt bist. Die teuersten Firmen der Welt stellen dabei den größten Anteil am Index.

Ein Beispiel dazu: Wenn du dich für einen der ETFs auf den Welt-Index MSCI World entscheidest, holst du dir knapp 1.600 internationale Unternehmen ins Portfolio. Globale ETFs machen es leicht, das Anlagekapital auf eine breite Basis zu verteilen – getreu dem Motto: „Breit gestreut, nie bereut.“

Wenn sich der Wert der Unternehmen an der Börse, der als Maßstab dient, ändert, werden die Indizes und damit auch die ETFs automatisch angepasst – als Käufer:in musst du dich also nicht um den Aktienkauf kümmern und hast dennoch immer eine aktuelle Auswahl im Depot.

Bei ETFs ständiges Eingreifen vermeiden

„Wenn du die passenden ETFs ausgewählt hast, dabei auf breit gestreute Indizes setzt und über einen längeren Zeitraum von zehn Jahren oder mehr investierst, braucht du dich nicht ständig darum zu kümmern, wie sich die ETFs entwickeln“, sagt Anke Pauli, Finanzexpertin und CEO von der „finanztheke“ und der Geldfreundinnen-Community.

Im Gegenteil: „Bei ETFs kann es sinnvoller sein, häufiges Eingreifen zu unterlassen und nur gegebenenfalls mal Nachkäufe zu tätigen oder die Sparraten anzupassen“, sagt Anke Pauli im Interview: Kursschwankungen sollten dich als Langfristinvestor:in dann auch nicht weiter stören.

Kosten von ETFs

Die laufenden Kosten, also die Total Expense Ratio des ETFs, kurz TER, sollte laut Anke Pauli möglichst unter 0,5 Prozent liegen. Bei Themen-ETFs beispielsweise für bestimmte Branchen kann es aus Sicht der Expertin auch vorkommen, dass sie etwas höher sind. Für diesen Preis erhalten Anleger:innen eine große Anzahl beispielsweise an Aktien, also Anteilen an Unternehmen.

Risiken von ETFs

ETFs auf weltweite Indizes wie den MSCI World Index enthalten zwar knapp 1.600 Firmen und sind damit sehr breit aufgestellt.

Das Ganze hat aber eine Tücke. Denn: Die meisten im Index enthaltenen Firmen sitzen in den USA und sind aus der Tech-Branche. International gleich verteilt und über die ganze Welt gestreut, wie es der Name eigentlich suggeriert, ist er nicht.

Da ETFs einen Index genau nachbilden, hat ein ETF nie eine bessere Rendite als der zugrundeliegende Index. Die Rendite von ETFs ist also auf die Performance des Indexes begrenzt.

Chancen von Aktien

„Bei einer Aktie hast du sehr wohl die Möglichkeit, dass sie überperformt, also dass ich dann eine sehr, sehr schöne Rendite erhalte, wenn sich das Unternehmen sehr gut entwickelt“, sagt Jenny Dressel, Finanzexpertin und CEO von „Aktien für Frauen“.

Viele Firmen zahlen in guten Jahren zudem eine sogenannte Dividende, also eine Sonderzahlung pro Aktie. Davon profitieren ETF-Käufer:innen allerdings auch.

Risiken von Aktien

Rutscht der Kurs einer Aktie im Depot in den Keller, verlierst du Geld. Wenn du beispielsweise nur eine Aktie im Depot hältst und das Unternehmen in eine Krise rutscht, sinkt auch der Wert deines Depots in diesem Maße. Expert:innen nennen dies das sogenannte „Klumpenrisiko“. Dein Depot ist also in diesem Beispiel sehr stark von dieser einen Aktie abhängig.

Daher solltest du bei Einzelaktien „durchaus etwas aktiver involviert sein und den Nachrichten zu den ausgewählten Unternehmen, die man im Depot hat, folgen“, rät Anke Pauli. Zudem solltest du nicht nur Aktien von einem Unternehmen halten, sondern dich auch hier möglichst breiter aufstellen.

Wer diesen Ratschlag beherzigt, muss sich laut Jenny Dressel nicht allzu viele Sorgen machen: „Solange ihr nicht ´all in` in eine Aktie geht, sondern euch mit verschiedenen Titeln und verschiedenen Investmentklassen breit aufstellt, kann fast nichts passieren.“

Kosten für den Kauf von Aktien

Da du bei Einzelaktien pro Trade nur ein Unternehmen kaufen kannst, sind die Kosten für den Kauf im Vergleich zu ETFs höher.

ETFs oder Aktien? - Jenny Dressel wählt Aktien

Jenny Dressel selbst hat mit ETFs angefangen, „weil mir damals einfach immer von allen Seiten gesagt wurde: Ja, man muss mit ETFs anfangen. Das ist das beste Mittel für Einsteiger:innen. Aber bloß nicht mit den Einzelaktien starten, hochriskant und ein großes Risiko bei einem einzelnen Unternehmen. Das kannst du dann machen, wenn du dich sicherer fühlst“.

Jenny hat dann letztlich ihre ETFs wieder verkauft und sich stattdessen lieber mit Einzelaktien beschäftigt: „Ich habe da Lust drauf, ich habe Zeit dafür und bin mir der Risiken bewusst. Ich bin mir aber auch sehr wohl der Chancen bewusst, die ich eben mit diesen einzelnen Titeln habe.“

Jenny rät vorsichtigen Anleger:innen zu ETFs

Anfänger:innen gibt Jenny Dressel den Rat: „Fangt mit einem ETF an, merkt ihr aber so wie ich, die Einzelaktien liegen mir doch mehr, dann macht das. Auch wenn andere sagen, man muss mit einem ETF starten, ist das noch lange nicht die Wahrheit und das Gesetz, sondern ich glaube, es ist einfach für jeden etwas anderes.“

Aber wer sich unsicher ist, oder wirklich noch Angst hat und wer jetzt erst mal ins Tun kommen will, dafür sind die ETFs laut Jenny „wirklich die allerbeste Wahl“.