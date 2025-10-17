Aktive ETFs kombinieren effiziente ETF-Strukturen mit aktivem Management und eröffnen Anlegern neue Chancen auf Performance und Flexibilität im Portfolio.

Trader an der New York Stock Exchange: Mit aktiv gemanagten ETFs können Anleger gezielt Alpha generieren, ohne auf die Transparenz und Kosteneffizienz klassischer ETF-Strukturen zu verzichten.

Aktiv gemanagte ETFs verbinden die Effizienz passiver Produkte mit der Flexibilität aktiver Strategien – und markieren nichts weniger als den Beginn einer neuen Ära im Portfoliomanagement, so Christine Cantrell, Head of EMEA Active ETFs bei Columbia Threadneedle Investments.

Christine Cantrell,

Columbia Threadneedle Investments

Seit Jahren sind ETFs ein Synonym für passives Investieren – kostengünstige, transparente und liquide Anlageinstrumente, die breite Marktindizes nachbilden. Aber das Bild ändert sich. Aktive ETFs sind keine Nischeninnovation mehr, sondern eine strukturelle Weiterentwicklung in der Art und Weise, wie Portfolios aufgebaut, verwaltet und auf Performance optimiert werden.

Wir bei Columbia Threadneedle Investments glauben, dass aktive ETFs eine grundlegende Veränderung in der Investmentlandschaft darstellen – und keinen vorübergehenden Trend. Sie bieten eine überzeugende Lösung für kostenbewusste Kunden, die dennoch eine Outperformance verlangen, indem sie das Beste aus aktivem Management mit der Effizienz der ETF-Hülle verbinden.

Warum gerade jetzt? Der Markt ist bereit

Der ETF-Markt ist schnell gereift. Allein in Europa wird das Vermögen bis Ende 2025 voraussichtlich 2,8 Billionen US-Dollar übersteigen. Zwar dominieren nach wie vor passive ETFs, doch der Aufstieg aktiver ETFs ist unübersehbar. Im Jahr 2024 zogen aktiv verwaltete ETFs in Europa 19,1 Milliarden Euro an – fast dreimal so viel wie im Vorjahr (ETFGI, April 2025).

Hier geht es nicht nur um Produktinnovationen, sondern auch um die Nachfrage der Anleger. Laut der Umfrage „World of ETFs” von Citywire betrachten mittlerweile 57 Prozent der professionellen Anleger aktive ETFs als Kernbestandteile ihres Portfolios und nicht nur als taktische Maßnahmen. Und obwohl die Allokationen nach wie vor moderat sind, erhöhen 73 Prozent der Befragten ihr Engagement, insbesondere in festverzinslichen Wertpapieren und Aktien aus Industrieländern (Citywire, World of ETFs, September 2025).

Performance trifft Zweckmäßigkeit

Aktive ETFs stellen den alten Kompromiss zwischen Kosten und Alpha in Frage. Dabei geht es jedoch nicht um „niedrige Kosten“, sondern um Kosteneffizienz – um die Schaffung von Wert durch durchdachte Konzeption, Größe und Innovation. Der ETF-Mantel ermöglicht Transparenz, Liquidität und Kosteneffizienz, während das aktive Management das Potenzial für eine Outperformance bietet.

Bei Columbia Threadneedle haben wir bereits mit unseren aktiven ETF-Strategien in den USA ein starkes Alpha erzielt. Jetzt fragen EMEA-Kunden nach denselben Strategien – in einem Format, das den europäischen regulatorischen Rahmenbedingungen entspricht.

Mischstrategien: Ein intelligenterer Weg zum Aufbau von Portfolios

Anleger kombinieren zunehmend aktive und passive Strategien, um die Erwartungen ihrer Kunden hinsichtlich der Wertentwicklung innerhalb akzeptabler Gebührengrenzen zu erfüllen. Aktive ETFs bieten einen flexiblen Mittelweg – sie steigern das Alpha-Potenzial, ohne Kompromisse bei der Kostendisziplin einzugehen.

Hier sind einige Beispiele dafür, wie aktive ETFs in verschiedenen Portfoliostrategien eingesetzt werden können:

Den tatsächlichen Bedürfnissen gerecht werden

Die Citywire-Umfrage zeigt, dass Anleger sowohl passive ETFs als auch Investmentfonds aktiv durch aktive ETFs ersetzen. Warum? Weil sie einen effizienten Zugang zu komplexen Strategien, eine bessere Liquidität und die Möglichkeit wünschen, dynamisch auf Marktbedingungen zu reagieren.

Darüber hinaus gewinnen systematische Strategien und Strategien mit hoher Überzeugung an Bedeutung. Die Befragten finden besonders Enhanced Indizes sowie Aktienengagements mit hohem Active Share reizvoll, was zeigt, dass Anleger ihr eigenes Gleichgewicht zwischen breiter Marktabdeckung und Alpha-Generierung finden möchten.

Unsere Stärken: Globale Expertise und kundenorientierte ETF-Strategien

Unsere ETF-Philosophie konzentriert sich darauf, Strategien anzubieten, die den Anforderungen der Anleger entsprechen:

Regelbasierte Konsistenz durch einen systematischen Ansatz

Überzeugung von unserer Research-Arbeit, um eine zu starke Ausrichtung am Benchmark zu vermeiden

Menschenorientierte Anpassungsfähigkeit durch fundierte Research-Arbeit

Kernengagements in Regionen, die langfristigen und opportunistischen Anforderungen gerecht werden

Unser Verständnis von aktiven ETFs ist sowohl global als auch lokal – wir nutzen unsere langjährige US-Expertise und unsere europäischen Kundenbeziehungen für einen nahtlosen Übergang zwischen den verschiedenen Wrapper-Typen. UCITS-konforme Strukturen erfüllen die regulatorischen und operativen Anforderungen europäischer Anleger, ohne die Integrität der Strategie zu beeinträchtigen.

Fazit: Ein neues Kapitel beginnt

Aktive ETFs sind nicht nur ein weiteres Produkt – sie sind eine neue Art, über den Aufbau von Portfolios nachzudenken. Sie ermöglichen es Anlegern, intelligentere, reaktionsfähigere Portfolios aufzubauen, die sowohl kosteneffizient als auch leistungsstark sind.

Wir bei Columbia Threadneedle sind stolz darauf, Teil dieser Entwicklung zu sein.