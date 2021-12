ETF-Anbieter Comstage stellt auf ausschüttende Indexfonds um

Ab sofort werden Dividenden und andere Erträge aller Exchange Traded Funds (ETFs) der Comstage mit LU-Länderkennung in der ISIN an die Anleger ausgeschüttet. Alle bis gestern angefallenen Erträge wurden dagegen wieder in den jeweiligen Indexfonds angelegt.