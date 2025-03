Seit rund 15 Jahren ist das Recht auf sauberes Wasser in den Menschenrechten der UN fest verankert. 2010 wurde dazu die Resolution 64/292, auch mit Stimmen aus Deutschland, offiziell verabschiedet.

Insbesondere vor dem Hintergrund der immer schneller wachsenden Weltbevölkerung steigt die Nachfrage nach sauberem Trinkwasser kontinuierlich an. Unter Berücksichtigung des Klimawandels ist absehbar, dass die Herausforderungen in vielen Ländern noch viel größer werden, den Zugang zu sauberem Trinkwasser zukünftig für alle Menschen zu sichern.

Dort, wo ausreichend Wasser zur Verfügung steht, liegt der Fokus der öffentlichen Wasserversorger hingegen vor allem darauf, Abwasser effizient zu reinigen und zur erneuten Nutzung aufzubereiten.

Neue Technologien zur Reduzierung des Wasserverbrauchs

In der Industrie und vornehmlich in der Landwirtschaft kommen vermehrt neue Technologien zum Einsatz, mit denen der Wasserverbrauch reduziert und die Wasseraufbereitung optimiert werden kann. Statt ganze Felder zu bewässern, kann Wasser gezielt auch nur in der Nähe der Wurzeln abgegeben werden. Mit einer intelligenten Steuerung von Bewässerungsanlagen lassen sich die klimatischen Wetterbedingungen in der Landwirtschaft wassersparend und effizienter nutzen. Neue Wassertechnologien bei Entsalzungsanlagen tragen darüber hinaus dazu bei, aus Meerwasser wertvolles Trinkwasser zu gewinnen.

L&G Clean Water: Per ETF in die Wasserindustrie investieren

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Der thesaurierende L&G Clean Water ETF (ISIN: IE00BK5BC891) wurde im Juni 2019 in Irland aufgelegt und soll Anlegerinnen und Anlegern ermöglichen, an der Wertentwicklung von ausgewählten Unternehmen aus dem Bereich der globalen Wasserversorgung zu partizipieren.

Der ETF bildet die Entwicklung des Solactive Clean Water Index vollständig physisch ab. Es handelt sich dabei um einen gleichgewichteten Index, der ausschließlich Unternehmen beinhaltet, die aktiv in der internationalen sauberen Wasserindustrie tätig sind und über eine ausreichende Expertise für die Versorgung mit sauberem Wasser verfügen.

Bei der Titelauswahl werden strikte Kriterien berücksichtigt, so müssen die ausgewählten Versorger mindestens 90 Prozent ihres Umsatzes aus dem Wassergeschäft erzielen, bei Technikunternehmen sind es mindestens 50 Prozent und bei IT- und Technologieunternehmen mindestens 10 Prozent. Darüber hinaus verfolgt der L&G Clean Water ETF ein nachhaltiges Anlageziel, bei dem in Unternehmen investiert wird, die zu ökologischen Zielen beitragen, ökologische oder soziale Ziele nicht wesentlich gefährden und gute Praktiken in der Unternehmensführung anwenden.

Der dem ETF zugrundeliegende Solactive Clean Water Index enthält derzeit 56 Unternehmen, von denen mehr als 62 Prozent in Nordamerika angesiedelt sind. Gut 20 Prozent der ausgewählten Unternehmen stammen aus Europa, 15 Prozent aus Asien inklusive Japan und die restlichen aus Lateinamerika.

Mit einer Gewichtung von 55 Prozent dominieren Industrie-Unternehmen die Aufteilung nach Sektoren, gefolgt von Versorgern mit einem Anteil von 22 Prozent und IT-Unternehmen mit 13 Prozent. Aufgrund der Gleichgewichtung aller Unternehmen im Index weist der L&G-ETF keine Konzentrationsrisiken aus und ist auch gut diversifiziert. So machen die zehn größten Positionen derzeit lediglich 23 Prozent des ETF-Portfolios aus.

Mit Wasser zu stetigem Wertzuwachs

Mit Ausnahme des schwachen Börsenjahres 2022 konnte der L&G Clean Water ETF seit seiner Auflage einen stetigen Wertzuwachs verzeichnen. So steht über fünf Jahre ein Wertzuwachs von 72 Prozent zu Buche, das entspricht einer jährlichen Rendite von mehr als 11 Prozent. Und auch über drei Jahre legte der Wasser-ETF um 30 Prozent an Wert zu, was einer jährlichen Rendite von 9 Prozent entspricht.

Mit einer Volatilität von 18 Prozent über fünf Jahre ist der ETF zwar nicht schwankungsarm, hatte allerdings deutlich geringere Drawdowns zu verzeichnen als so manch anderer technologielastige Aktien-ETF. Das Fondsvolumen ist inzwischen auf 470 Millionen Euro angewachsen und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,49 Prozent pro Jahr.

Megatrend Wasser: Gut diversifiziertes Investment in die Zukunft

Wasser-ETFs stehen für einen Megatrend der Zukunft. Denn die Versorgung mit sauberem Trinkwasser gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Neue Technologien, Maschinen und Dienstleistungen können dazu beitragen, den Wasserverbrauch in der Zukunft effizienter gestalten und versprechen Wachstumschancen für die in diesen Segmenten tätigen Unternehmen. Auch die Versorger werden in die Modernisierung der Infrastruktur investieren müssen, was vielen Unternehmen aus der Wasserindustrie zugutekommen wird.

Der L&G Clean Water ETF ist aufgrund der Gleichgewichtung aller Titel im Portfolio gut diversifiziert und sollte von den Entwicklungen langfristig profitieren können. Die bisherige Wertentwicklung zeigt, dass sich auch mit dem Megatrend Wasser eine stetige Rendite erzielen lässt.