Mehr als 2.000 ETFs sind in Deutschland handelbar. Sechs Selektoren verraten, worauf es bei der Auswahl ankommt und welche Produkte 2026 ganz oben auf ihren Listen stehen.

DAS INVESTMENT hat sechs Selektoren gefragt, worauf sie bei der ETF-Auswahl achten, welche Produkte ganz oben auf ihren Listen stehen und welche Fallstricke Anleger umgehen sollten.

Warum der Hebel auf den Goldpreis jetzt greift und welche Fonds am besten laufen

Julian-André Winter von Netfonds hat eine klare Regel: ETFs unter 30 Millionen Euro kommen ihm nicht ins Portfolio. Zu oft hat er erlebt, wie Fondsgesellschaften ihre Produktpaletten bereinigten und kleine ETFs einfach schlossen oder verschmolzen. „So vermeiden wir, dass unsere Anleger hiervon ebenfalls betroffen sind“, sagt Winter, dessen Auswahl in vier verschiedene ETF-Portfolios einfließt, auf die alle angebundenen Netfonds-Partner über die Investmentplattform Finfire zugreifen können.

Volumengrenzen, Ländergewichtung, Indexzusammenstellung: Es sind Details wie diese, die den Unterschied zwischen professioneller ETF-Auswahl und dem schnellen Klick im Wertpapierdepot machen. Fondsselektoren durchforsten das ETF-Universum für Vermögensverwalter, Maklerpools oder Family Offices und entscheiden, welche Produkte ins Portfolio kommen – und welche nicht. DAS INVESTMENT hat sechs von ihnen gefragt, worauf sie 2026 achten, welche Produkte ganz oben auf ihren Listen stehen und welche Fallstricke Anleger umgehen sollten.

Die Selektionskriterien der Profis

Daniel Arndt | Bildquelle: Fonds Finanz

Mit einem Blick auf die Gesamtkostenquote allein ist es nicht getan, warnt Daniel Arndt, Abteilungsleiter Investment der Fonds Finanz. Das wichtigste Kriterium sei stattdessen die Gestaltung und Zusammensetzung des zugrunde liegenden Index. „Nicht jeder ETF liefert Investoren, was sie suchen“, erläutert Arndt, dessen Empfehlungslisten den angeschlossenen Vermittlern von Fonds Finanz als Hilfestellung bei der Produktauswahl zur Verfügung stehen.

So könne es etwa vorkommen, dass bei einem Value-Index die günstigen Unternehmen eines Sektors dominieren, weil der Mutterindex so zusammengesetzt ist. Eine Besonderheit, die auf den ersten Blick wie ein Detail erscheinen mag, für die Entscheidung, ob ein ETF zum eigenen Anlageziel passt, aber zentral ist.

Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, startet Rebekka Haller, die als Fondsselektorin bei M.M. Warburg & Co für das Portfoliomanagement der digitalen Vermögensverwaltung Warburg Navigator sowie für die fondsgebundene Vermögensverwaltung verantwortlich ist, immer mit einer klaren Investmentidee.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Rebekka Haller | Bildquelle: M. M. Warburg & Co

Ob aktive oder passive Strategien die Nase vorne haben, hänge dann stark vom Marktsegment ab. Die Analyse von ETFs unterscheide sich dabei von der aktiver Fonds. „Entscheidend sind harte Zahlen: reale Tracking-Differenz und Tracking-Error über mehrere Jahre, dazu natürlich die TER, die Ertragsverwendung und das Steuer-Set-up. Das Volumen ist relevant, aber nicht ausschlaggebend, wichtiger ist die stabile, effiziente Indexabbildung.“

Max Dundar | Bildquelle: RPM

Max Dundar, Experte für Fondsresearch bei Rheinische Portfolio Management (RPM), prüft vor jeder Aufnahme eines ETFs ins Anlageuniversum, ob das Produkt ausreichend groß ist und über einen hinreichenden Track Record verfügt. Die Zusammensetzung sollte zudem die gewünschte Nische angemessen abdecken. „ETFs mit nur einer Handvoll Titel lehnen wir ab“, sagt er.

Elementar sei es immer zu verstehen, wie der zugrundeliegende Index konzipiert sei, fasst Jan Tachtler, Leiter der Fonds- und Managerselektion bei HQ Trust, zusammen. Erst dann kämen quantitative Größen wie Kostenbelastung, Tracking Error und Tracking Difference zum Tragen. Auch die Replizierungsmethode und mögliche Wertpapierleiherträge berücksichtigt er in seiner Analyse für das Family Office.

Die ETF-Favoriten der Fondsselektoren finden Sie auf den kommenden Seiten.