Börsengänge sind in Deutschland zur Seltenheit geworden. Ein Grund: Passive Investments über ETFs verdrängen aktive Investoren, sagt Alexander Dominicus.

Mehrere Börsengänge wurden zuletzt wegen eines schwierigen Marktumfelds kurzfristig abgesagt – und dies, obwohl der Dax mehrfach neue Rekordhochs erreichte.

Börsengänge sind in Deutschland rar geworden; seit 1990 gab es im Schnitt mehr als 20 IPOs (Initial Public Offerings) pro Jahr. 2023 waren es jedoch nur drei, 2024 vier und 2025 bislang vier. Mehrere Börsengänge wurden zuletzt wegen eines schwierigen Marktumfelds kurzfristig abgesagt – und dies, obwohl der Dax mehrfach neue Rekordhochs erreichte. Was ist also der Grund für die IPO-Flaute?

Wird ein IPO wegen eines „schwierigen Marktumfelds“ abgesagt, heißt das oftmals, dass es in der Zeichnungsphase zu wenige Interessenten für die neuen Aktien gab. Üblicherweise sprechen das Unternehmensmanagement, die Emissionsbanken und IPO-Berater vor einem Börsengang mit institutionellen Investoren, um herauszufinden, wie groß das Interesse ist und welche Bewertung angestrebt werden kann.

Dass bei den Investoren das Geld bei IPOs inzwischen nicht mehr so locker sitzt, dürfte auch etwas mit der wachsenden Vorliebe für passive Investments zu tun haben.

Passive Investments auf dem Vormarsch

Seit den Neunzigerjahren feiert ein Anlageinstrument einen Siegeszug: Passiv gemanagte Fonds, besser bekannt als ETFs, zählen heute zu beliebten Anlagevehikeln – und zwar sowohl bei Privat- als auch bei institutionellen Anlegern. Weltweit sind 2024 stattliche 14,58 Billionen US-Dollar in ETFs investiert worden – nochmals 3,08 Billionen US-Dollar mehr als im Vorjahr. Von den rund 1,7 Billionen Euro, die zur Jahresmitte in Deutschland in allen offenen Publikumsfonds investiert waren, entfielen allein 423 Milliarden Euro auf ETFs – Tendenz weiter steigend.

Während ETFs von kontinuierlichen, hohen Nettomittelzuflüssen profitieren, also unter dem Strich regelmäßig mehr ETF-Anteile gekauft als verkauft werden, leiden viele aktiv gemanagte Fonds unter Nettomittelabflüssen.

Ohne Indexzugehörigkeit haben es Aktien schwer

Der langjährige ETF-Boom verschiebt somit die Gewichte am Kapitalmarkt. Wenn immer häufiger nur passive Indizes nachgebildet werden, fehlen für IPOs aktive Fondsmanager und Investoren, die für einen erfolgreichen Börsengang eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.

Denn: Neuemissionen sind für Investmentfonds häufig nur noch interessant, wenn die Börsendebütanten bereits so erfolgreich sind, dass ihre baldige Aufnahme in einen Aktienindex wahrscheinlich ist. Dann müssen auch ETFs diese Aktien kaufen und sorgen somit für mehr Liquidität und Nachfrage. Dazu müssen jedoch schon bei Emission Marktkapitalisierung und Free Float der Aktien recht hoch sein. Doch diese Kriterien erreichen bei Weitem nicht alle Unternehmen, die mit dem Gedanken eines Börsengangs spielen.

Die starke Performance weniger Indexschwergewichte hat auch dazu geführt, dass Nebenwerte, sogenannte Small Caps, im Vergleich zu den großkapitalisierten Unternehmen unterbewertet sind. Das erschwert auch die Preisfindung bei IPOs von Unternehmen aus der zweiten Reihe, da sich ihre Bewertung gemessen an Umsatz und Gewinn an bereits börsennotierten Nebenwerten orientiert.

Die Folge: Kleinen und mittleren Unternehmen gelingt es immer seltener einen Börsengang durchzuführen oder aber, es wird für sie angesichts der niedrigen Bewertungen unattraktiv.

Nebenwerte profitieren von Private-Equity Interesse

Selbst außerhalb der Börse hat die ETF-Dominanz Folgen. Private-Equity-Gesellschaften, die schon in der Frühphase in Wachstumsunternehmen investieren, nutzen häufig einen Börsengang, um ihre Anteile mit Gewinn wieder zu veräußern. Fehlt die Perspektive für einen erfolgreichen Börsengang, fehlt den Private-Equity-Investoren auch eine aussichtsreiche Exit-Strategie.

Anstatt vorbörslich zu investieren, verlagern sie sich zunehmend auf Investments in bereits börsennotierte Small Caps, zumal deren niedrige Bewertung noch Potenzial bietet. Das eröffnet Chancen für Investoren bei Nebenwerten, denn oftmals werden die Übernahmekandidaten mit attraktiven Prämien von der Börse genommen.

Der Boom der passiven Investments via ETFs erschwert so die Unternehmensfinanzierung über den Kapitalmarkt, insbesondere für aufstrebende Unternehmen aus der zweiten Reihe. Daran haben auch die neu aufkommenden aktiven ETFs nichts geändert. Denn diese investieren oftmals nach dem Vorbild der zugrundeliegenden Indizes und steuern nur die Gewichtung einzelner Aktien aktiv. Abseits der Indexzusammensetzung braucht es weiterhin den aktiven Manager.

Dass IPOs in Deutschland rar geworden sind, dürfte also nicht immer und ausschließlich mit einem schwierigen Marktumfeld zu erklären sein.

Über den Autor

Alexander Dominicus ist Vorstand der Value-Holdings Capital Partners und verantwortet in dieser Funktion Research, Portfoliomanagement und Vertrieb der 1992 gegründeten Asset-Management-Gesellschaft. Zuvor war Dominicus Fondsmanager bei Mainfirst Asset Management.