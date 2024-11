Es gab schon bessere Zeiten bei den deutschen Automobilherstellern, die einst als Vorzeigeindustrie galten. Gewinnwarnungen und die Ankündigung von Volkswagen, sich mit einem drastischen Stellenabbau und Werksschließungen der Krise entgegenzustemmen, erschüttern den Wirtschaftsstandort Deutschland. Es scheint, als hätten die deutschen Autobauer bei dem Wandel zur Elektromobilität nicht nur den Anschluss verpasst, vielmehr fahren sie der Konkurrenz inzwischen bereits mit Abstand hinterher.

Neue Technologietrends verändern die Branche radikal und die harte Konkurrenz vor allem durch chinesische Autobauer, die den Markt mit günstigen E-Autos fluten, macht den einstigen Marktführern aus Deutschland das Leben schwer.

Zwar hat die europäische Union nun mit Strafzöllen gegen die Konkurrenz aus China mobil gemacht, doch die könnten den europäischen Automobilherstellern bei ihren Bemühungen um den eigenen Auto-Absatz in China noch kräftig auf die Füße fallen, denn mit Gegenmaßnahmen seitens Chinas ist zu rechnen.

Einer Studie des VDA (Verband der Automobilindustrie) zufolge, könnte die deutsche Automobilbranche bis zum Jahr 2035 sogar bis zu 190.000 Stellen verlieren. Die Gründe dafür liegen jedoch nicht nur in der Absatzschwäche, sondern vielmehr darin, dass E-Autos mit weniger Aufwand zu produzieren sind als Verbrenner-Autos und dementsprechend zukünftig weit weniger Personal in den Bereichen Maschinenbau, Betriebstechnik und Metallbearbeitung benötigt wird.

Gleichzeitig gewinnen jedoch andere Branchen und Berufsfelder wie Informatik und Softwareentwicklung für die Mobilität der Zukunft an Bedeutung. Während die Zahl der Fachkräfte in den traditionellen Berufsfeldern der Automobilindustrie zurückgehen wird, steigt der Bedarf in der Forschung, bei der technischen Entwicklung, sowie in der Elektro- und Energietechnik.

Neue Technologien mischen den Markt auf

Die Transformation zur Elektromobilität ist keineswegs die einzige Entwicklung auf dem Automarkt. Die zunehmende Digitalisierung sowie die Einführung des autonomen Fahrens sorgen dafür, dass neben Zulieferern vor allem Soft- und Hardwarehersteller eine wichtigere Rolle bei der Herstellung und Entwicklung neuer Fahrzeuge einnehmen.

E-Autos haben deutlich andere Anforderungen als herkömmliche Verbrenner-Autos und das beschränkt sich nicht nur auf die Komponenten des Elektromotors. So zählen unter anderem Halbleiterhersteller wie Nvidia zu den Gewinnern, wenn es darum geht die technischen Komponenten für die Umwandlung des Gleichstroms aus der Batterie in Wechselstrom für den Antriebsmotor zu liefern.

Zahlreiche Technologieunternehmen, die bisher kaum Berührungspunkte mit der Mobilitätsbranche hatten, entwickeln sich zu wichtigen Partnern oder auch zu Wettbewerbern der traditionellen Automobilhersteller. So brachte jüngst der vor allem als Hersteller von Smartphones bekannte chinesische Technologiekonzern Xiaomi nach einer intensiver Entwicklungsphase von lediglich 3 Jahren sein erstes E-Auto auf den Markt.

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Der Xtrackers Future Mobility Ucits ETF (IE00BGV5VR99) bietet über die Abbildung des Nasdaq Global Future Mobility Index einen Zugang zu global tätigen Unternehmen aus den Industrie- und Schwellenländern, die mit der Mobilität der Zukunft beschäftigt sind. Dazu zählen große, mittelständische und kleine Unternehmen, die über autonome Fahrzeugtechnik, 3D-Grafiken, technologische Komponenten, Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie Elektro- und Lithium-Batterien an der Wertschöpfungskette der künftigen Mobilität in wesentlichem Umfang teilhaben.

Dazu werden vom Indexanbieter Nasdaq halbjährlich bis zu 100 Unternehmen für den Index ausgewählt, die dann nach ihrer Marktkapitalisierung im Index gewichtet werden, wobei der Anteil einzelner Wertpapiere auf 4,5 Prozent begrenzt werden soll.

Der im Januar 2019 in Irland aufgelegte thesaurierende Xtrackers Future Mobility Ucits ETF bildet die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index vollständig physisch nach, das heißt der Aktien-ETF investiert direkt in alle im Index enthaltenen Aktien der rund 69 Unternehmen. Das Fondsvolumen des ETF beträgt aktuell 127 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,35 Prozent pro Jahr.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 29.01.2019

29.01.2019 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: IE00BGV5VR99

IE00BGV5VR99 Performance YTD: 11,52%

11,52% Performance 3 Jahre: 17,56%

17,56% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,62

0,62 Sum. lfd. Kosten: 0,78%

0,78% Volumen in Mio. EUR: 131

131 Währung: USD

Breite Streuung über Regionen und Industrien

Die Top 10 des Xtrackers Future Mobility Ucits ETF werden angeführt vom US-Automobilhersteller Tesla mit einer Gewichtung von rund 6 Prozent, gefolgt vom japanischen IT-Dienstleister Hitachi mit einem Anteil von 5,3 Prozent und dem US-Kommunikationsunternehmen Meta Platforms mit 5,1 Prozent.

Regional entfallen rund 43 Prozent auf Unternehmen aus den USA, gefolgt von Japan mit 31 Prozent und Deutschland mit 11 Prozent, darunter Volkswagen, Mercedes, BMW und BASF. Chinesische Unternehmen kommen aktuell noch auf einen überschaubaren Anteil von rund 6 Prozent im Index.

Einblick in den Xtrackers Future Mobility Ucits ETF

Die Branchenaufteilung wird dominiert von zyklischen Konsumgütern mit einem Anteil von 44 Prozent, worunter vor allem die Automobilhersteller fallen. Technologietitel folgen mit einer Gewichtung von 26 Prozent und auf Kommunikationstitel entfallen gut 15 Prozent. Über 5 Jahre konnte der Xtrackers Future Mobility Ucits ETF um 76 Prozent an Wert zulegen, das entspricht einer jährlichen Wertsteigerung von 12 Prozent. Über 3 Jahre ging es mit den Kursen um 22 Prozent rauf und über ein Jahr steht ein Wertzuwachs von mehr als 28 Prozent zu Buche.

Fazit

In der Transformation zur Elektromobilität liegt ein enormes Potenzial für eine Vielzahl von Industrie- und Technologieunternehmen, selbst wenn diese bisher nur geringe Berührungspunkte zur Automobilindustrie hatten. Die Karten in dieser Branche werden derzeit komplett neu gemischt. Die zukünftige Mobilität wird von vielen neuen Technologien beeinflusst und so kann es im Zeitverlauf durchaus zu hohen Kursschwankungen bei den Unternehmen kommen, ausgelöst durch Wettbewerb, neue Erfindungen, Patente oder Marktveränderungen.

Der Xtrackers Future Mobility Ucits ETF bietet Anlegern jedoch einen Zugang zu wachstumsstarken Unternehmen und ermöglicht durch die breite Streuung über Regionen, Branchen und Unternehmen hinweg eine gute Diversifikation. Anleger können mit dem ETF über ein umweltfreundliches Investment an den neuesten technologischen Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Elektromobilität partizipieren.