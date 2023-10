ETF der Woche Cybersecurity: Digitale Verteidigung mit Rendite-Power

Rüstungsaktien gehören zu den Börsengewinnern des Jahres. Dennoch wollen viele Anleger aus ethischen Gründen kein Geld in Waffenkonzerne stecken. Wenn du in Sicherheit investieren möchtest, ohne auf Gewehre und Panzer zu setzen, könnte ein Cybersecurity-ETF das Richtige für dich sein.

Cybersecurity-ETF: Entgegen dem allgemeinen Abwärtstrend an den Börsen im dritten Quartal 2023 stieg der Wisdomtree Cybersecurity, in den vergangenen drei Monaten um fast 10 Prozent.

Erst die Ukraine, nun der Nahe Osten: Während Krieg für viele Europäerinnen und Europäer jahrelang weit entfernt schien, rücken die Konflikte nun immer näher. Infolgedessen nehmen auch die Kriegsängste der Deutschen zu.

Eine repräsentative Online-Umfrage des Infocenters der R+V Versicherung zeigt, dass 63 Prozent fürchten, dass sich die Bundesrepublik im Kriegsfall nicht verteidigen kann. In der Erhebung wurden 1.000 Bürgerinnen und Bürger online zu ihren Kriegsängsten befragt. Mehr als jeder zweite Befragte (55 Prozent) befürchtet zudem, dass Deutschland in einen Krieg verwickelt werden könnte.

Verteidigungstitel performen 2023 stark

Die mediale Präsenz der Themen Krieg und Verteidigung hinterlässt Spuren – auch am Kapitalmarkt. So ist etwa der Rüstungskonzern Rheinmetall aus Düsseldorf neu in den Top-40 der Aktien, die im ersten Halbjahr 2023 bei den Kunden der Consorsbank das höchste Kaufvolumen verzeichneten. Der Vaneck Defense Ucits ETF, der erste ETF, mit dem Anleger aus der EU gezielt in den Verteidigungssektor investieren können, ist seit seiner Auflage im März um rund 23 Prozent gestiegen.

Doch auch, wenn du aus ethischen Gründen nicht in Waffen investieren möchtest, kannst du vom Wachstum im Sicherheitssektor profitieren. Denn in unserer zunehmend vernetzten Welt werden Konflikte längst nicht mehr nur analog, sondern auch digital ausgetragen. Die Anzahl und Komplexität von Cyber-Angriffen nimmt ständig zu, wodurch sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen und Regierungen anfälliger für Datendiebstahl, Ransomware und Identitätsbetrug werden. Angesichts dieser Herausforderungen sind digitale Technologien für viele unverzichtbar geworden.

Ein weiterer Grund für Cybersecurity:

Viele Anleger setzen aufgrund der teilweise spektakulären Kurssteigerungen gerne auf Tech-Aktien. Ein gutes Beispiel aus diesem Jahr: die Aktie des Chip-Herstellers Nvidia, die seit Jahresbeginn um mehr als 200 Prozent zulegte. Cybersecurity-Titel kombinieren diese Wachstumsstärke mit einem Investment in Sicherheit.

Wisdomtree Cybersecurity ETF: Starke Performance im laufenden Jahr

Dass diese Kombination gefragt ist, zeigt das aktuelle Interesse der Anleger. Entgegen dem allgemeinen Abwärtstrend an den Börsen im dritten Quartal 2023 stiegt etwa der performancestärkste Cybersecurity-ETF dieses Jahres, der Wisdomtree Cybersecurity, in den vergangenen drei Monaten um fast 10 Prozent. Für das laufende Jahr ergibt sich bereits eine positive Gesamtrendite von 34 Prozent. Selbst im schwierigen Monat September liegt der ETF leicht im Plus.

Im Fokus stehen Unternehmen wie Datadog, Palo Alto Networks und Fortinet. Fortinet unterscheidet sich von seinen Mitbewerbern durch seine langfristige Profitabilität und Ertragskraft. Das kalifornische Unternehmen liefert rund ein Drittel aller weltweit eingesetzten Firewalls und zählt Regierungsbehörden sowie einige der weltweit größten Unternehmen zu seinen Kunden.

Top-Holdings

Datadog ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Monitoring- und Analysetools für IT-Infrastrukturen und Anwendungen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City: 6,7 Prozent

ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Monitoring- und Analysetools für IT-Infrastrukturen und Anwendungen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City: Palo Alto Networks ist ein weltweit tätiges US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Sicherheitslösungen für Netzwerke und Cloud-Plattformen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Palo Alto Networks ist bekannt für seine Next-Generation-Firewalls und Sicherheitslösungen, die dazu beitragen, Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen: 6,1 Prozent

ist ein weltweit tätiges US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Sicherheitslösungen für Netzwerke und Cloud-Plattformen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Palo Alto Networks ist bekannt für seine Next-Generation-Firewalls und Sicherheitslösungen, die dazu beitragen, Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen: Fortinet ist ein multinationales Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien. Gegründet im Jahr 2000, hat sich Fortinet darauf spezialisiert, umfassende Sicherheitslösungen für Netzwerke, Rechenzentren und Cloud-Umgebungen anzubieten. Das Unternehmen ist insbesondere für seine Forti-Gate-Firewalls und seine umfangreichen Cybersecurity-Produkte und -Dienstleistungen bekannt: 5,7 Prozent

Das größte Gewicht im ETF haben Unternehmen aus den USA (85,8 Prozent). Auf den Positionen zwei und drei folgen Israel (4,3 Prozent) und Japan (4,3 Prozent).

Cybersecurity-ETFs im Überblick

Der Wisdomtree-ETF ist der mit Abstand erfolgreichste Cybersecurity-ETF des laufenden Jahres. Ein Nachteil ist allerdings, dass er noch relativ jung ist und daher noch keine lange Performance-Historie vorweisen kann. Da es im Bereich der digitalen Sicherheit eine Reihe von Indizes und entsprechenden ETFs gibt, haben wir dir in der folgenden Tabelle vier Cybersecurity-ETFs gegenübergestellt. Je nachdem, ob dir eine lange Historie, niedrige Kosten oder eine starke YTD-Performance wichtig sind, kannst du dir so selbst ein Bild davon machen, welcher ETF am besten zu dir passt.

ETF-Name Wisdomtree Cybersecurity L&G Cyber Security iShares Digital Security First Trust Nasdaq Cybersecurity ISIN IE00BLPK3577 IE00BYPLS672 IE00BG0J4C88 IE00BF16M727 Auflage 25. Januar 2021 11. Mai 2015 7. September 2018 27. Mai 2020 Jährliche Gebühr 0,48 Prozent 0,73 Prozent 0,43 Prozent 1 Prozent Fondsvolumen 109,6 Mio. US-Dollar 2.572,7 Mio. US-Dollar 1.776 Mio. US-Dollar 531,1 Mio. US-Dollar Wertentwicklung lfd. Jahr 34,6 Prozent 18,2 Prozent 16,6 Prozent 20,6 Prozent Wertentwicklung 1 Jahr 17,1 Prozent 6,3 Prozent 13,5 Prozent 13 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre - 7,5 Prozent 20,2 Prozent 37,6 Prozent Wertentwicklung 5 Jahre - 62,4 Prozent 61,8 Prozent -

Daten: FWW, Stand: 17. Oktober 2023

Aufgepasst bei Themen-ETFs

Obwohl der globale Markt für Cybersicherheit bis 2030 jährlich um 13,8 Prozent wachsen soll, haben Tech-Aktien auch einen Nachteil: Sie sind volatil. Das heißt, so schnell und steil es nach oben geht, so schnell kann es auch wieder bergab gehen.

Mit einem ETF-Investment kannst du dein Risiko im Vergleich zu Einzelaktien zwar deutlich minimieren. Wie bei allen Branchen-ETFs solltest du dir aber bewusst sein, dass diese deutlich weniger diversifiziert sind als breite Welt-ETFs. Mit anderen Worten: Solange die Nachfrage nach digitaler Sicherheitstechnologie hoch ist, kann die Rendite eines Cybersecurity-ETFs höher sein als die eines breit gestreuten Weltindex. Sollte es der Branche jedoch schlecht gehen, ist auch das Verlustrisiko deutlich höher, da keine anderen Branchen dazu dienen können, die Schwächephase auszugleichen.