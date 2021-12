ETF-Dachfonds von Universal-Investment

Das Portfolio besteht ausschließlich aus börsennotierten Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF). Grundsätzlich liegen 80 Prozent in Renten-ETFs, um Sicherheit zu gewährleisten. Die restlichen 20 Prozent fließen in Aktien-ETFs.Alle Positionen werden nach einem Trendfolgeprinzip gemanagt, sodass das Portfolio in schlechten Aktienzeiten idealerweise aus Rentenfonds besteht.Die jetzt aufgelegte Tranche ist für institutionelle Anleger gedacht, was die recht moderate Verwaltungsvergütung von 0,95 Prozent im Jahr erklärt. Eine Version für Privatanleger soll folgen.