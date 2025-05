Seit der großen Finanzmarktkrise im Jahr 2008 gehörten die Banken der Eurozone, einstige Lieblinge der Börsianer, nicht mehr zu den Favoriten. Die zunehmende Regulierung und hohe Eigenkapitalanforderungen setzten den Kreditinstituten kräftig zu. Darüber hinaus belasteten auch die schwache konjunkturelle Entwicklung und eine geringe Kreditnachfrage der Unternehmen sowie das langanhaltende Niedrigzinsumfeld in der Eurozone die Geschäftsmodelle der Banken.

Doch die ersten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Sommer 2022 wirkten wie ein Dosenöffner auf die niedrig bewertete Bankenlandschaft der Eurozone und lösten einen Kursaufschwung bei Bankaktien aus. Dieser hat trotz der Zinswende seit Mitte des letzten Jahres nicht nachgelassen. Ganz im Gegenteil: Gute Ergebnisse im Investmentbanking und eine florierende Geschäftsentwicklung im Privatkundenbereich trugen bei einigen Banken zu einer erheblichen Gewinnsteigerung bei.

In der Folge standen die Aktien von Banken der Eurozone bei Investoren vermehrt auf der Kaufliste und die Aktienkurse kehrten zurück in die Erfolgsspur. Allein seit Jahresbeginn konnte der Euro Stoxx Banks Index um mehr als 30 Prozent an Wert zulegen.