ETF der Woche Hackerabwehr im Depot: Cyber-Security-ETF im Check

In der digitalen Welt sind Cyberangriffe inzwischen allgegenwärtig. Hacker, Malware und andere bösartige Akteure zielen auf Privatpersonen, Unternehmen und Regierungen ab. Die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen steigt rapide an. Eine Möglichkeit, von dem wachsenden Markt zu profitieren, sind Cyber-Security-ETFs.

© Christin Jahns mit Canva-KI

Die Bedeutung von Cyber Security

In der heutigen digitalen Welt gewinnt Cybersicherheit immer mehr an Bedeutung. Wir alle sind mit unseren Daten und über die digitale Infrastruktur, die wir nutzen, ständig neuen Bedrohungen ausgesetzt. Die Anzahl der bösartigen Cyberangriffe nimmt Jahr für Jahr zu und die meisten davon sind finanziell motiviert. Der weltweite Schaden durch Hackerangriffe wird von Experten inzwischen auf rund 600 Milliarden Euro jährlich beziffert.

In den vergangenen Jahren war Ransomware einer der am häufigsten erkannten Cyberangriffe. Bösartige Ransomware verschlüsselt zunächst Daten auf dem Computer und fordert anschließend Lösegeld von den Opfern. Netzwerkverletzungen rangieren an zweiter Stelle, diese Angriffe haben oftmals Datenlecks zur Folge. Immer wieder ist zu lesen, dass vertrauliche Informationen, Daten und sogar Identitäten digital gestohlen wurden. Und die Abhängigkeit unserer Gesellschaft von digitalen Systemen nimmt stetig zu, darunter auch mehr und mehr kritische Infrastrukturen, die die anfällig für Angriffe sind wie Wasserversorgung, Stromnetze, Verkehrssysteme und Kommunikationsnetze.

Wie funktioniert Cyber Security?

Cyber Security umfasst verschiedene Technologien, um digitale Systeme zu schützen, darunter Firewalls, die den Datenverkehr zwischen Netzwerken überwachen und unerwünschte Zugriffe blockieren. Auch Antivirensoftware gehört dazu.

Wer kennt das nicht?

Nur mit regelmäßigen Updates können wir den Computer vor schädlicher Software wie Viren, Trojanern und Würmern schützen. Ebenso Verschlüsselungstechnologien, die vertrauliche Informationen in unlesbare Codes verwandeln, um sie vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Und auch die vermehrt eingeführte Zwei-Faktor-Authentifizierung, über die die Sicherheit erhöht wird, indem Benutzer zusätzlich zu ihrem Passwort noch einen zweiten Authentifizierungsfaktor verwenden müssen.

Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Das Wichtigste zum Investieren, 3x wöchentlich, direkt in dein E-Mail-Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Cyber Security ETFs investieren in jene Unternehmen, die sich auf Cybersicherheit spezialisiert haben. Diese Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen an, die dazu beitragen, digitale Angriffe zu verhindern, zu erkennen und abzuwehren. Dabei können Cyber-Security-Unternehmen vom steigenden Bedarf nach Sicherheit profitieren.

Der Pionier: L&G Cyber Security ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Mit einem Fondsvolumen von 2,4 Milliarden Euro steht der L&G Cyber Security ETF (ISIN: IE00BYPLS672) an der Spitze der in Europa investierbaren Cyber-Security-ETFs.

Insgesamt buhlen sechs weitere Aktien-ETFs der Anbieter iShares, L&G, WisdomTree, Rize, Global X und First Trust um Marktanteile in dieser Anlageklasse. Die Gesamtkosten der am Markt verfügbaren Cyber-Security-ETFs liegen in einer Spanne zwischen 0,40 und 0,69 Prozent pro Jahr.

Der L&G Cyber Security ETF markiert dabei den oberen Rand mit einer Gesamtkostenquote von 0,69 Prozent pro Jahr. Der ETF wurde als Erster dieser Anlageklasse bereits am 22. September 2015 in Irland aufgelegt und bildet als einziger ETF den ISE Cyber Security Ucits Index Net TR USD-Index nach, der von Nasdaq Index Services berechnet wird.

US-Unternehmen dominieren den Index

Der ISE Cyber Security UCITS Index Net TR USD-Index bündelt Unternehmen, die Technologien und Dienstleistungen im Cyber-Security-Bereich anbieten. Darunter finden sich vor allem Infrastrukturanbieter, die Hardware und Software zum Schutz des internen und externen Zugriffs auf Dokumente, Websites und Netzwerke entwickeln, sowie Dienstleister, die Beratung und sichere internetbasierte Dienstleistungen anbieten.

Die größten Werte des derzeit 40 Unternehmen umfassenden Index sind Crowd Strike Holdings, Juniper Networks und Cyberark. Die Top-10-Werte des Index machen mit 52 Prozent Gewichtung mehr als die Hälfte des Index aus. Wohl wenig überraschend stammen die meisten Titel aus den USA mit einer Gewichtung von 74 Prozent, gefolgt von Israel mit 12 Prozent und Großbritannien mit einem Anteil von 5 Prozent.

Nach einer kräftigen Wertsteigerung von 33 Prozent im Jahr 2023 hat sich der L&G Cyber Security ETF zuletzt eine Verschnaufpause gegönnt. Seit Jahresbeginn liegt der thesaurierende ETF mit einem Wertzuwachs von 1,7 Prozent jedoch erneut im positiven Bereich. Über fünf Jahre legte der Aktien-ETF um 64 Prozent an Wert zu, was einer jährlichen Rendite von 10,4 Prozent pro Jahr entspricht.

Dieser ETF verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel, bewirbt jedoch eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen, die durch die Nachbildung des Index erfüllt werden und ist daher nach Artikel 8 der SFDR-Klassifizierung eingestuft.

>> Wie viel Rendite mit einem Sparplan auf den Cyber-Security-ETF drin gewesen wäre, kannst du mit unserem Sparplanrechner herausfinden.

Fazit: Cyber-Security-Bereich entwickelt sich dynamisch



Der Bedarf an Informationssicherheit steigt vor allem bei Institutionen und Unternehmen rasant an, da Geschäftsgeheimnisse und Informationen über Partner, Kunden und Mitarbeiter auch regulatorisch stärker geschützt werden müssen. Mit der zunehmenden Nutzung des Internets werden die Ausgaben in Cyber Security weltweit weiter steigen. Dazu tragen auch die geopolitischen Entwicklungen, wie unter anderem der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bei. Der L&G Cyber Security ETF bietet mittel- bis langfristig orientierten Investoren eine Partizipationsmöglichkeit an der dynamischen Entwicklung des Megatrends.