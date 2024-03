ETF der Woche Gold: Mit Minenaktien gehebelt von der Dynamik des Edelmetalls profitieren

Die Aussicht auf sinkende Zinsen hat den Goldpreis auf neue Rekordhöhen getrieben. Im Schlepptau steigen endlich auch die Kurse der Goldminenaktien, die als stark unterbewertet gelten. Mit ETFs wie dem UBS Solactive Global Pure Gold Miners können sich Anleger im Sektor positionieren.

© Sven Stoll mit Canva KI

Es ist vollbracht: Vier Tage in Folge markierte der Goldpreis in der zurückliegenden Handelswoche neue Höchststände. Am vergangenen Freitag verfehlte das Edelmetall nur knapp die Marke von 2.200 US-Dollar und kostete in der Spitze 2.195 US-Dollar pro Feinunze. Aktuell liegt der Preis bei 2.160 US-Dollar (13. März 2023). Ein Anstieg von rund 7 Prozent auf Monatssicht.

Fed-Chef Powell signalisiert Zinssenkungen: Goldpreis profitiert

Viele Anleger suchen nach sicheren Häfen für ihr Kapital, sobald geopolitische Spannungen, wie zuletzt die Eskalation zwischen Israel und der Hamas, oder Fehlentwicklungen im Finanzsystem für zunehmende Unsicherheit sorgen. Nachdem der Goldpreis zuletzt im August 2020 stark gestiegen war, als die Angst vor der Corona-Pandemie die Nachfrage beflügelte, war diesmal neben den geopolitischen Risiken vor allem die Aussicht auf Zinssenkungen für den Anstieg verantwortlich.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte in der Vorwoche bekräftigt, dass die Fed die Zinsen wahrscheinlich noch in diesem Jahr senken werde, da sich die Inflation zuletzt deutlich abgeschwächt habe. Zudem sprechen die hohe Staatsverschuldung und die damit verbundenen Nettozinszahlungen für eine baldige Zinswende der Fed.

Viele Marktteilnehmer rechnen mit drei bis fünf Zinssenkungen in diesem Jahr. Niedrigere Zinsen in Verbindung mit einem schwächeren US-Dollar gelten traditionell als starke Treiber für den Goldpreis, während hohe Zinsen die Notierungen belasten. Das Edelmetall wirft keine laufenden Erträge ab. Deshalb verliert es in einem Umfeld steigender Zinsen gegenüber anderen als sicher geltenden Anlagen wie US-Staatsanleihen an Attraktivität.

Experten sehen Goldpreis langfristig bei bis zu 4.800 US-Dollar

Von einem hohen Goldpreis würden vor allem die Produzenten des Edelmetalls profitieren. Denn normalerweise gilt: Steigt der Goldpreis, steigen die Aktien der Förderer und umgekehrt. In den vergangenen Quartalen haben die Kurse vieler Goldschürfer den Anstieg allerdings nicht angemessen nachvollzogen. Daraus ergibt sich nun eine sehr interessante Chance für Anleger. Denn sollte sich der Goldpreis auf dem aktuellen Niveau festigen oder weiter steigen, bietet sich enormes Kurspotenzial für die vernachlässigten Minenaktien.

Optimistische Annahmen für den Goldpreis gibt es viele. So traut Ronald Stöferle, Fondsmanager bei Incrementum und Autor der Studie „In Gold we Trust“, Gold bis 2030 ein Potenzial von bis zu 4.800 US-Dollar zu. Benjamin Louvet, Head of Commodities bei Ofi Invest Asset Management, sieht kurz- und mittelfristiges Potenzial: „Basierend auf der historischen und rationalen Beziehung zwischen Realzinsen und Gold könnte eine Zinskorrektur von rund 50 Basispunkten Gold auf ein neues Allzeithoch zwischen 2.300 und 2.400 US-Dollar je Feinunze treiben“, so der Experte. Sollten die Zinsen fallen, können sich auch die Analysten der Bank of America einen Goldpreis von 2.400 US-Dollar je Feinunze gegen Ende 2024 vorstellen.

Eine wichtige Rolle für die Preisentwicklung spielen auch andere Faktoren. Fakt ist, dass vor allem die Zentralbanken derzeit massiv Gold kaufen und in ihren Tresoren horten, allen voran China. Laut Bloomberg hat die chinesische Zentralbank bereits den 16. Monat in Folge Gold gekauft. Weltweit haben die Zentralbanken nach Angaben des World Gold Councils im vergangenen Jahr 1.037 Tonnen Gold gekauft und damit den historischen Höchststand von 2022 nur knapp verfehlt.

Aber auch bei Privatanlegern ist Gold gefragt: So deckten sich chinesische Verbraucher trotz des hohen Goldpreises mit Goldmünzen, -barren und -schmuck ein, um ihr Vermögen vor den Turbulenzen am Aktienmarkt und im Immobiliensektor des Landes zu schützen.

Vernachlässigtes Potenzial: Aktien der Goldproduzenten

Irgendwann dürfte sich der Run auf Gold auch wieder in den Kursen der Minenbetreiber niederschlagen, da der Sektor aufgrund der hohen Korrelation zum Goldpreis in der Regel ein indirektes Goldexposure mit eingebautem Hebel bietet. Aber eben nur tendenziell. Denn letztlich hängen auch die Kurse von Minenaktien von der allgemeinen Entwicklung am Aktienmarkt ab. „Noch fristen Minenaktien ein Schattendasein, aber auch hier ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die historisch einmalig niedrigen Bewertungen angleichen“, kommentiert Tobias Tretter, Goldexperte bei Commodity Capital.

Für Anleger, die das hohe spezifische Risiko von Einzeltiteln scheuen, bieten sich vor allem Goldminenfonds oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) an. Basiswerte diverser ETFs sind beispielsweise der NYSE Arca Gold Bugs Index, der Dax Global Gold Miners oder der UBS Solactive Global Pure Gold Miners. Sie bilden die Wertentwicklung internationaler Goldproduzenten und goldfördernder Bergbauunternehmen ab. Mit insgesamt neun Indexfonds in unserer Datenbank ist das Angebot an entsprechenden ETFs recht überschaubar.

Goldminen-ETFs: Warum der UBS Solactive ETF eine gute Wahl ist

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

UBS Solactive Global Pure Gold Miners ETF Auflegung: 15.11.2012

15.11.2012 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: UBS Fund Management

UBS Fund Management ISIN: IE00B7KMNP07

IE00B7KMNP07 Maximal Drawdown: 68,68%

68,68% Performance 1 Monat: 11,23%

11,23% Performance 1 Jahr: 16,75%

16,75% Performance 3 Jahre: 10,70%

10,70% Performance 5 Jahre: 46,34%

46,34% Performance 10 Jahre: 81,88%

81,88% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,14

0,14 Volatilität 5 Jahre: 38,33%

38,33% Volumen in Mio. EUR: 58

Den besten Gesamteindruck hinterlässt der UBS Solactive Global Pure Gold Miners ETF. Mit einem Plus von 82 Prozent über zehn Jahre lässt er alle anderen Indexfonds des Edelmetallminensektors hinter sich. Auch über drei und fünf Jahre liegt er an der Spitze. Auf Wochensicht hat der Fondspreis bereits um 15 Prozent zugelegt und unterstreicht das positive Momentum im Sektor.

Der zugrundeliegende Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index mit einer Kappungsgrenze von 4,75 Prozent, die beim regelmäßigen Rebalancing greift. Er enthält die größten börsennotierten Unternehmen, die mindestens 90 Prozent ihrer Erträge aus dem Goldbergbau erzielen. Im ETF sind insgesamt 21 verschiedene Goldproduzenten vertreten.

Der geografische Schwerpunkt liegt, wenig überraschend, in Kanada und Australien. Denn während es in Mitteleuropa kaum Goldvorkommen gibt, ist Australien mit geschätzten 10.000 Tonnen (wirtschaftlich abbaubar) der Kontinent mit den höchsten Goldvorräten. In Down Under lagert etwa doppelt so viel Gold im Boden wie in Nord- oder Südamerika.

Die Top-Holdings im UBS Solactive Global Pure Gold Miners ETF

Regis Resources ist ein australisches Unternehmen, das sich auf die Goldproduktion und -exploration konzentriert. Seit mehr als einem Jahrzehnt verzeichnet das Unternehmen dank kontinuierlicher Explorationserfolge und gezielter Akquisitionen ein stetiges Produktions- und Reservenwachstum: 5,97 Prozent

ist ein australisches Unternehmen, das sich auf die Goldproduktion und -exploration konzentriert. Seit mehr als einem Jahrzehnt verzeichnet das Unternehmen dank kontinuierlicher Explorationserfolge und gezielter Akquisitionen ein stetiges Produktions- und Reservenwachstum: Northern Star Resources ist ein australisches Goldproduktionsunternehmen, das sich durch strategische Akquisitionen und aggressive Exploration zur Verlängerung der Lebensdauer seiner Minen auszeichnet. Das Unternehmen ist an der Australian Securities Exchange (ASX) notiert und konzentriert sich darauf, seinen Aktionären überdurchschnittliche Renditen zu bieten: 5,88 Prozent

ist ein australisches Goldproduktionsunternehmen, das sich durch strategische Akquisitionen und aggressive Exploration zur Verlängerung der Lebensdauer seiner Minen auszeichnet. Das Unternehmen ist an der Australian Securities Exchange (ASX) notiert und konzentriert sich darauf, seinen Aktionären überdurchschnittliche Renditen zu bieten: Capricorn Metals ist ein australisches Goldproduktionsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Projekten in Westaustralien spezialisiert hat, insbesondere auf das Goldprojekt Karlawinda und das Goldprojekt Mt Gibson. Das Unternehmen verfügt über eine Gesamtressourcenbasis von 4,4 Mio. Unzen und Reserven von 1,3 Mio. Unzen und ist aktiv in der Exploration, um sein Potenzial weiter zu steigern: 5,63 Prozent

ist ein australisches Goldproduktionsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Projekten in Westaustralien spezialisiert hat, insbesondere auf das Goldprojekt Karlawinda und das Goldprojekt Mt Gibson. Das Unternehmen verfügt über eine Gesamtressourcenbasis von 4,4 Mio. Unzen und Reserven von 1,3 Mio. Unzen und ist aktiv in der Exploration, um sein Potenzial weiter zu steigern: Iamgold Corporation ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das in Nordamerika und Westafrika tätig ist. Es betreibt Goldminen und entwickelt derzeit das Côté Gold Projekt, eine große Goldmine in Kanada, die voraussichtlich Anfang 2024 in Produktion gehen wird: 5,62 Prozent

ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das in Nordamerika und Westafrika tätig ist. Es betreibt Goldminen und entwickelt derzeit das Côté Gold Projekt, eine große Goldmine in Kanada, die voraussichtlich Anfang 2024 in Produktion gehen wird: Anglo Gold Ashanti ist ein unabhängiges, globales Goldminenunternehmen mit einem vielfältigen Portfolio an Betriebsstätten, Projekten und Explorationsaktivitäten in neun Ländern auf vier Kontinenten. Der Hauptsitz befindet sich in Johannesburg, Südafrika: 5,25 Prozent

Der UBS Solactive Global Pure Gold Miners ETF bildet seinen Index physisch nach und schüttet seine Erträge aus. Bei der physischen Replikation investiert ein ETF direkt in Wertpapiere, die im Referenzindex vertreten sind. Die Total-Expense-Ratio (TER) liegt bei 0,43 Prozent.

Goldinvestitionen: Chancen und Risiken

Insgesamt zeigt sich, dass ein gewisser Goldanteil in einem gut diversifizierten Anlegerdepot eine sinnvolle Beimischung sein kann, vornehmlich für Investoren, die auf langfristige Stabilität und Sicherheit setzen. Gold wird häufig als sicherer Hafen und Krisenwährung angesehen, da es Schutz vor Inflation bietet und aufgrund seiner tendenziell geringen Korrelation zu anderen Anlageklassen wie Aktien das Chance-Risiko-Verhältnis eines Portfolios verbessern kann.

Die Entscheidung, wie viel Gold im Portfolio gehalten werden soll, sollte jedoch individuell getroffen werden und von der persönlichen Risikoneigung und der Anlagestrategie abhängen. Während einige Anleger auf physisches Gold setzen, wollen andere von einem gehebelten Engagement in Goldminen profitieren.

Anlagen im Goldminensektor sind mit einer Reihe von Risiken verbunden, darunter die Volatilität der Rohstoffpreise, geopolitische Unsicherheiten und operative Risiken wie Betriebsunterbrechungen oder regulatorische Einschränkungen. Darüber hinaus können die Gewinne von Goldminen stark von den tatsächlichen Goldpreisbewegungen abhängen, was die Performance der Unternehmen erheblich beeinflussen kann. Goldminenaktien haben während einer Goldhausse ein hohes Gewinnpotenzial, sind aber deutlich volatiler als der Goldpreis. Einfaches „Kaufen und Halten“ funktioniert bei Goldminenaktien oft nicht, da in schwachen Phasen die historischen Verluste erheblich sein können, manchmal bis zu 70 Prozent, wie zwischen 2012 und 2016.