Die chinesische Zentralbank hat ein umfassendes Maßnahmenpaket angekündigt, um die Konjunktur der Volksrepublik wieder auf Kurs zu bringen. Eine der geldpolitischen Maßnahmen zielt darauf ab, die Zinsen bestehender Immobilienkredite zu senken und bei einem zweiten Wohnbau-Darlehen die Quote für die Mindestanzahlung von 25 Prozent auf 15 Prozent zu reduzieren. Auch die Banken sollen über eine Senkung der Mindestreserve weniger Bargeld vorhalten müssen als bisher. Damit würde dem Finanzmarkt auf einen Schlag eine Summe von circa 980 Milliarden Renminbi Yuan, das entspricht rund 125 Milliarden Euro , an zusätzlicher Liquidität zur Verfügung stehen.

Die chinesische Wirtschaft hat sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie bis heute noch nicht vollständig wieder erholt. Die Immobilienbranche steckt seit Jahren in einer tiefen Krise , der Binnenkonsum schwächelt und die Arbeitslosigkeit steigt vor allem bei der jungen Bevölkerung an. Doch nun hat die chinesische Zentralbank zur Stärkung der Konjunktur umfangreiche Lockerungen der Geldpolitik angekündigt und damit ein wahres Kursfeuerwerk am chinesischen Aktienmarkt ausgelöst. Ist das nun der lang ersehnte Turnaround bei chinesischen Aktien? Wir stellen die Anlagemöglichkeiten in zwei ausgewählten China-ETFs von iShares und Franklin-Templeton vor.

Vor allem der Binnenkonsum soll mit den Maßnahmen gestärkt und die Krise im Immobiliensektor gelindert werden. Die angekündigten Maßnahmen sollen auch dazu beitragen, das staatlich vorgegebene Wachstumsziel der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in Höhe von fünf Prozent weiterhin sicherzustellen. Der Aktienmarkt in China reagierte mit kräftigen Kurszuwächsen. Vor allem institutionelle Investoren haben sich seit Jahren mit Engagements in chinesischen Aktien zurückgehalten. Sollte sich der Turnaround bestätigen, könnten auch ausländische Investoren in den Aktienmarkt zurückkehren und noch ein enormes Anschlusspotenzial für weitere Kursgewinne entfachen.

Die chinesische Zentralbank hat ein umfassendes Maßnahmenpaket angekündigt, um die Konjunktur der Volksrepublik wieder auf Kurs zu bringen. Eine der geldpolitischen Maßnahmen zielt darauf ab, die Zinsen bestehender Immobilienkredite zu senken und bei einem zweiten Wohnbau-Darlehen die Quote für die Mindestanzahlung von 25 Prozent auf 15 Prozent zu reduzieren. Auch die Banken sollen über eine Senkung der Mindestreserve weniger Bargeld vorhalten müssen als bisher. Damit würde dem Finanzmarkt auf einen Schlag eine Summe von circa 980 Milliarden Renminbi Yuan, das entspricht rund 125 Milliarden Euro , an zusätzlicher Liquidität zur Verfügung stehen.

Die chinesische Wirtschaft hat sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie bis heute noch nicht vollständig wieder erholt. Die Immobilienbranche steckt seit Jahren in einer tiefen Krise , der Binnenkonsum schwächelt und die Arbeitslosigkeit steigt vor allem bei der jungen Bevölkerung an. Doch nun hat die chinesische Zentralbank zur Stärkung der Konjunktur umfangreiche Lockerungen der Geldpolitik angekündigt und damit ein wahres Kursfeuerwerk am chinesischen Aktienmarkt ausgelöst. Ist das nun der lang ersehnte Turnaround bei chinesischen Aktien? Wir stellen die Anlagemöglichkeiten in zwei ausgewählten China-ETFs von iShares und Franklin-Templeton vor.

Bei den A-Shares handelt es sich um Aktien von Unternehmen, die an der Börse Shanghai oder Shenzhen gelistet sind und in der Landeswährung Renminbi (RMB) notieren. Nur chinesische Anleger sowie ausgewählte ausländische institutionelle Anleger, die sogenannten Qualified Foreign Institutional Investors (QFII), dürfen überhaupt in A-Aktien investieren.

Der Zugang zum chinesischen Aktienmarkt ist für ausländische Investoren bis heute jedoch beschränkt und die Abwicklung von Investitionen in einzelnen Aktien gestaltet sich schwierig, da es verschiedene Aktienklassen gibt, bei denen die Rechte teilweise eingeschränkt sind. Als Alternative zu Einzelaktien greifen Anleger daher bevorzugt auf China-Fonds und ETFs zurück, die inzwischen sogar einen Zugang zu den streng limitierten A-Shares am nationalen chinesischen Aktienmarkt ermöglichen.

Bei den B-Shares wiederum handelt es sich um Aktien der Unternehmen, die in Fremdwährungen gelistet sind. Dabei notieren die Kurse an der Börse in Shanghai meist in US-Dollar und an der Börse in Shenzhen in Hongkong-Dollar.

Darüber hinaus gibt es aber auch Börsensegmente, die für ausländische Anleger ganz ohne Einschränkungen zugänglich sind. Dazu zählen unter anderem die H-Shares, bei denen es sich um Aktien chinesischer Unternehmen handelt, die auf Hongkong-Dollar lauten und an der Börse Hongkong gelistet sind.

Die sogenannten Red Chips werden ebenfalls in Hongkong gehandelt. Red Chips sind Aktien von Unternehmen, die unter der Kontrolle von Organisationen oder Firmen stehen, die dem chinesischen Staat, den Provinzen oder den Regionen der Chinesischen Volksrepublik gehören.

Bei den P-Chips wiederum handelt es bei sich um Aktien von Unternehmen, deren Sitz sich außerhalb Chinas befindet, die aber einige Kriterien wie Umsatz in China, Eigentümerstruktur oder regionale Konzentration ihres Firmenbesitzes erfüllen. Klingt kompliziert, da bieten China-ETFs für die meisten Anleger eine einfachere Investmentmöglichkeit.

Umfangreiches Angebot an China-ETFs

Anlegern stehen derzeit rund 24 China-ETFs für Investitionen zur Verfügung, die wiederum die Wertentwicklung von 12 unterschiedlichen Indizes abbilden. Damit ist nicht nur Vielfalt, sondern auch ein großer Wettbewerb unter den China-ETFs gegeben.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Schon bei der Gesamtkostenquote (TER) zeigt sich eine große Bandbreite vom günstigsten China-ETF, bei dem eine jährliche Gebühr in Höhe von lediglich 0,19 Prozent p.a. fällig wird, bis hin zum teuersten China-ETF, bei dem sich die Gesamtkostenquote auf 0,88 Prozent p.a. beläuft.

Mit einem Fondsvolumen von knapp 2 Milliarden Euro ist der iShares MSCI China A UCITS ETF (IE00BQT3WG13) mit Abstand der größte China-ETF auf dem europäischen ETF-Markt. Der thesaurierende ETF wurde am 8. April 2015 in Irland aufgelegt und bildet den MSCI China A Inclusion Index physisch vollständig nach.

Über den MSCI China A Inclusion Index bietet der China-ETF von iShares Zugang zu den chinesischen A-Aktien, die auch im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Derzeit umfasst der Index 485 große und mittelgroße chinesische Unternehmen. Die Gesamtkostenquote (TER) des ETF liegt mit 0,40 Prozent p.a. im Mittelfeld der handelbaren China-ETFs.

Über die Branchen hinweg ist der der iShares MSCI China A UCITS ETF gut diversifiziert. Der größte Anteil entfällt mit rund 21 Prozent auf Finanzwerte. Industriewerte machen 16 Prozent der Gewichtung aus und Technologietitel kommen auf einen Anteil von 14 Prozent. Größter Titel im Index mit einem Anteil von 5,3 Prozent ist Kweichow Moutai, ein chinesischer Branntweinhersteller.

Günstigster China-ETF kommt von Franklin Templeton

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,19 Prozent p.a. gilt der Franklin FTSE China UCITS ETF (IE00BHZRR147) derzeit als der kostengünstigste China-ETF. Der am 4. Juni 2019 in Irland aufgelegte ETF bildet den FTSE China 30/18 Capped Index durch physisch optimierte Replikation nach.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Der FTSE China 30/18 Capped Index bietet Zugang zu mehr als 950 chinesischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, deren Aktien an den Börsen in China (A-Shares) oder außerhalb Chinas gelistet sind (B-Shares, H-Shares, P-Chips, Red Chips, S-Chips, N-Shares).

Das größte Unternehmen im Index wird aufgrund der Indexregeln auf maximal 30 Prozent Gewichtung begrenzt, alle weiteren Index-Komponenten auf maximal 18 Prozent. Größter Wert ist derzeit das Kommunikationsunternehmen Tencent mit einer Gewichtung von 15 Prozent, gefolgt von der Alibaba Group Holding Ltd., dem weltweit größten Online- und Mobile-Commerce-Unternehmen, mit einem Anteil von 9 Prozent. Das Fondsvolumen des thesaurierenden Franklin FTSE China UCITS ETF beträgt 480 Millionen Euro.

Fazit

Wer weltweit an der Wirtschaftsentwicklung partizipieren möchte, kann auf ein Investment in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt eigentlich nicht verzichten. Mit mehr als einer Milliarde Menschen ist China nicht nur bevölkerungsstark, es verfügt durch Hochtechnologien und seine innovativen Unternehmen auch über ein enormes Potenzial in der Zukunft.

In den vergangenen Jahren blieb die Entwicklung des chinesischen Aktienmarktes deutlich hinter der Entwicklung der etablierten Aktienmärkte zurück. Dabei sind chinesische Unternehmen inzwischen so niedrig bewertet, wie in der Vergangenheit selten zuvor. Sollte sich der über die Maßnahmen der Geldpolitik befeuerte Turnaround in den kommenden Wochen tatsächlich fortsetzen, könnte noch ein erhebliches Renditepotenzial bei chinesischen Aktien freigesetzt werden. Vor allem dann, wenn auch Institutionelle Investoren chinesische Aktien wiederentdecken und auf den Zug steigender Kurse aufspringen.