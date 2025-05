Seit Jahresbeginn verzeichnen die Aktien der Unternehmen aus der Eurozone kräftige Kurszuwächse. Dabei legen nicht nur die großen weltweit bekannten Unternehmen eine ungewohnte Dynamik an den Tag, auch die weniger bekannten kleinen Unternehmen, auch als Small Caps bezeichnet, haben an Fahrt aufgenommen.

Bei der Zuordnung kommt es also nicht auf den Wert der Marktkapitalisierung an, ob ein Unternehmen zu den Small Caps zählt oder nicht, sondern um die Positionierung im Vergleich aller relevanten Unternehmen. Das restliche Prozent der Unternehmen wird abschließend in die Gruppe der Micro Caps eingestuft.

Kleine Unternehmen verfolgen häufig ein sehr fokussiertes Geschäftsmodell, bei dem der Erfolg größtenteils von einem Produkt oder einer Dienstleistung abhängt. Dabei sind die Unternehmen meist in Nischen aktiv und zeichnen sich durch Innovationskraft und ein hohes Wachstumspotenzial aus.

Gleichzeitig sind Small Caps jedoch auch höheren Risiken unterworfen. Änderungen politischer Rahmenbedingungen oder Störungen in den Lieferketten können kleine Unternehmen viel schneller vor Probleme stellen als die großen Konzerne, die überwiegend in mehreren Geschäftsbereichen agieren und dementsprechend vielseitiger und damit robuster aufgestellt sind.

Investitionen in Small Caps können gerade aufgrund des höheren Risikos zu einer Renditesteigerung im Portfolio beitragen, das besagt die sogenannte „Size-Faktor-Prämie“. Wissenschaftlichen Studien zufolge können Investitionen in einen breit gestreuten Small-Cap-ETF aufgrund der hohen Diversifikationskraft außerdem dazu beitragen, das Risikoprofil eines Anlageportfolios zu verbessern.

iShares MSCI EMU Small Cap ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Der thesaurierende iShares MSCI EMU Small Cap ETF (ISIN: IE00B3VWMM18) wurde am 1. Juli 2009 in Irland aufgelegt und bildet die Wertentwicklung des Referenzindex MSCI EMU Small Cap Index physisch optimiert nach.

Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, die ihren Sitz vorzugsweise in der Eurozone haben. Derzeit umfasst der Index rund 370 kleine Unternehmen.

Größter Wert mit einer Gewichtung von 1,6 Prozent in dem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index ist die österreichische Bawag Group, die derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 7,7 Milliarden Euro kommt. Es folgt die hauptsächlich in Spanien tätige Bankinter, mit einem Anteil von 1,5 Prozent, die in den Geschäftsfeldern Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Retail Banking, Corporate Banking, Treasury und International Banking aktiv ist. Mit einer Gewichtung von 1,3 Prozent landet der französische Industrietitel Spie auf Platz 3, dessen Marktkapitalisierung bei rund 6,3 Milliarden Euro liegt. Spie ist als Anbieter von multitechnischen Dienstleistungen in den Bereichen Elektro-, Maschinen- und HLK-Technik sowie Kommunikationssystemen und spezialisierten Dienstleistungen im Bereich Energie bekannt. Größter deutscher Wert ist derzeit die Thyssenkrupp mit einer Gewichtung von gut 0,9 Prozent auf Platz 7.

Die Top 10 des iShares MSCI EMU Small Cap ETF machen lediglich 11 Prozent der Gewichtung aus und bestätigen damit die breite Diversifikation von Index und ETF. Mit gut 25 Prozent dominieren Industrietitel die Sektorallokation, gefolgt von Finanzwerten mit einem Anteil von 15 Prozent und zyklischen Konsumgütern mit gut 13 Prozent. Regional haben deutsche Unternehmen mit einem Anteil von 22 Prozent die Nase vorn, gefolgt von französischen und italienischen Unternehmen, auf die jeweils gut 17 Prozent der Gewichtung entfallen.

Das Fondsvolumen des iShares-ETF hat sich seit dem vergangenen Jahr nahezu verdoppelt und beträgt inzwischen gut 860 Millionen Euro. Die Gesamtkostenquote (TER) ist mit 0,58 Prozent pro Jahr allerdings nicht gerade günstig.

Small-Cap-ETF auf Erfolgskurs

Über fünf Jahre konnte der Small-Cap-ETF um 84 Prozent an Wert zulegen. Das entspricht einer jährlichen Rendite von knapp 13 Prozent. Im Zeitraum über drei Jahre lief es mit einem Wertzuwachs von knapp 22 Prozent (7 Prozent Rendite pro Jahr) nicht ganz so gut. Seit Jahresbeginn 2025 geht es jedoch kräftig aufwärts. So liegt der Wertzuwachs aktuell bei gut 15 Prozent. Damit notiert der iShares-ETF aktuell so hoch wie nie zuvor, auf einem All Time High.

Kleine Unternehmen – großes Potenzial

Die kleinen Unternehmen des europäischen Wirtschafts- und Währungsraums bringen viel Dynamik und Wachstumschancen mit. Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Wochen wäre auch eine vorübergehende Konsolidierung möglich, mittelfristig ist das Potenzial der Small Caps jedoch längst noch nicht ausgeschöpft.

Die fundamentalen Bewertungen werden mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter zwölf und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,2 weiterhin als günstig ausgewiesen. Die durchschnittliche Dividendenrendite von 3,7 Prozent zeigt darüber hinaus die Ertragskraft in dem Marktsegment der Small Caps.

Lediglich die hohe jährliche Gesamtkostenquote von 0,58 Prozent gibt Anlass zur Kritik. Eine TER von mehr als 0,50 Prozent ist bei Aktien-ETFs nicht mehr zeitgemäß. Hier ist der Anbieter Blackrock gefragt, den Erfolg des ETF in der Zukunft verstärkt mit den Anlegern zu teilen.

Doch es gibt auch Alternativen: So hat die UBS mit dem UBS MSCI EMU Small Cap ETF (ISIN: LU0950670009) seit Januar 2025 einen um 0,30 Prozentpunkte pro Jahr günstigeren ETF im Programm, der exakt denselben Index abbildet.