Von der simplen Dividendenstrategie zum Dividenden-ETF

Die Börsenlegende Benjamin Graham ist als Vater der fundamentalen Wertpapieranalyse bekannt geworden, die bis heute als Basis für das Value Investing gilt. In den 1930er Jahren entwickelte er zudem eine simple Dividendenstrategie, die sich als höchst effizient und erfolgreich erweisen sollte.

Dabei kaufte er zunächst die zehn Aktien aus dem Dow Jones Index, mit denen die höchste Dividendenrendite zu erzielen war. Nach einem Jahr überprüfte er die Aktien in seinem Portfolio und investierte erneut in die zehn Aktien, die nun wiederum die höchste Dividendenrendite versprachen.

Ganz ähnlich funktionieren auch die heutigen Dividenden-ETFs. Sie investieren ausschließlich in Dividenden-Aktien, also Unternehmen, die für ihre zuverlässigen Ausschüttungen über die vergangenen Jahre bekannt sind. Dabei wird das Ziel verfolgt, möglichst regelmäßig viel Geld durch Dividenden zu erhalten, das vom ETF selbst reinvestiert oder ausgeschüttet werden kann.

Dividendenstarke Unternehmen gelten darüber hinaus als solide und können in wirtschaftlich unsicheren Zeiten eine gewisse Stabilität bieten, da sie oftmals weniger schwankungsreich auf die Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds reagieren als wachstumsorientierte Aktien.

iShares Stoxx Global Select Dividend 100 setzt auf die höchsten Dividendenrenditen weltweit

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Der ausschüttende iShares Stoxx Global Select Dividend 100 ETF (ISIN: DE000A0F5UH1) bildet den Stoxx Global Select Dividend 100 Index nach. Der Index beinhaltet die 100 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite aus den Industrieländern in Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik, deren Ausschüttungen in den vergangenen fünf Jahren nicht gesunken ist.

Der iShares-ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch eine vollständige Replikation, also den physischen Erwerb aller Indexbestandteile nach. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,46 Prozent pro Jahr und das Fondsvolumen liegt bei 2,53 Milliarden Euro. Damit ist der vor 15 Jahren am 25. September 2009 in Deutschland aufgelegte Fonds derzeit der zweitgrößte Dividenden-ETF hinter dem Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF, der die Rangliste mit einem Fondsvermögen von 4,69 Milliarden Euro anführt.

Der iShares Stoxx Global Select Dividend 100 schüttet seine Erträge vierteljährlich aus, sodass Anleger daraus ein regelmäßiges Einkommen generieren können. Laut Ausschüttungspolitik sollen die Dividenden in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober gezahlt werden.

Finanzwerte dominieren das Portfolio

Mit knapp 38 Prozent entfällt das größte Gewicht im Portfolio auf Finanztitel, darunter finden sich unter anderem die niederländischen Banken ABN Amro Bank NV und ING Groep Bank NV. Mit einem Anteil von 9,7 Prozent folgen Energietitel. 9,0 Prozent des Portfolios entfallen auf Versorger. Größter Titel im Index ist das Containerschifffahrt- und Logistikunternehmen SITC International Holdings aus Hongkong, mit einer Gewichtung von 5,3 Prozent. Dessen Dividendenrendite betrug im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre immerhin 11 Prozent.

Global ist der Dividenden-ETF von iShares über Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik breit diversifiziert und weist keine regionalen Klumpen auf. Im Vergleich zum klassischen MSCI World Index, bei dem US-Aktien mittlerweile mehr als 70 Prozent ausmachen, sind diese hier mit rund 19 Prozent deutlich geringer gewichtet. Das liegt daran, dass vor allem die populären US-Wachstumstitel nur geringe oder oftmals gar keine Dividenden zahlen.

Wachstumsaktien nicht vernachlässigen

Dividenden-ETFs bieten Anlegern eine attraktive Kombination aus regelmäßigem Ertrag und langfristigem Kurspotenzial. Dabei steht das Einkommen über die Dividenden der Unternehmen im Vordergrund. Anleger erhalten daraus hohe und vor allem kalkulierbare Ausschüttungen.

Dafür müssen sie allerdings in Kauf nehmen, dass sie zeitweise geringere Kursgewinne erzielen werden als mit klassischen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes. Das ist darauf zurückzuführen, dass wachstumsorientierte Aktien hier so gut wie gar nicht berücksichtigt werden. Neben den ausschüttungsstarken Aktien im Dividenden-ETF sollten Anleger daher auch Aktien mit hohem Wachstumspotenzial bei der Kapitalanlage nicht vernachlässigen, um langfristig eine auskömmliche Rendite mit ihrem Portfolio erzielen zu können.