Während Verbraucher Schnäppchen jagen, haben Logistik-Konzerne Hochsaison. Der L&G Ecommerce Logistics ETF investiert in die Infrastruktur des Handels. Was Anleger wissen müssen.

Die Tage rund um Black Friday und Cyber Monday gehören zu den umsatzstärksten im globalen Onlinehandel.

Pünktlich zur Black-Friday-Woche hat DHL, eines der weltweit führenden Logistikunternehmen, das zur Deutschen Post gehört, die Kosten für Pakete bei Geschäftskunden erhöht. Ab sofort gilt während der zwei versandstärksten Wochen ein sogenannter „Peak-in-Peak“-Zuschlag für Pakete. Das Unternehmen will sich damit für das hohe Paketaufkommen in der Shopping-Woche bezahlen lassen.

Denn: Die Tage rund um Black Friday und Cyber Monday gehören zu den umsatzstärksten im globalen Onlinehandel. Milliarden von Bestellungen müssen innerhalb kürzester Zeit verarbeitet, verpackt und ausgeliefert werden. Hinter dieser gigantischen Maschinerie stehen Unternehmen, die sich auf Logistik, Lagerhaltung, Fulfillment und Zustellung spezialisiert haben – und genau hier setzt der L&G Ecommerce Logistics ETF (ISIN: IE00BF0M6N54) an.

Globale Lieferketten im Fokus

Die Nachfrage nach effizienten Logistiklösungen wächst rasant, nicht nur durch die saisonalen Peaks wie Black Friday, sondern auch durch den langfristigen Trend hin zu mehr Online-Shopping. Prognosen gehen davon aus, dass der globale E-Commerce-Markt bis 2030 jährlich weiter zweistellig wächst – und damit auch die Logistikbranche. Der L&G-ETF investiert gezielt in Unternehmen, die die Infrastruktur für den boomenden E-Commerce bereitstellen. Dazu zählen:

Anbieter von Paket- und Expressdiensten

Betreiber von Lager- und Fulfillmentzentren

Spezialisten für Lieferkettenmanagement und digitale Logistiklösungen

Breite Diversifikation entlang der Lieferkette

Der im Januar 2018 in Irland aufgelegte ETF bildet den Solactive Ecommerce Logistics Index physisch vollständig ab und investiert gleichgewichtet in rund 49 Unternehmen weltweit, worüber sich eine breite Diversifikation darstellen lässt. Die größten Positionen sind derzeit:

Expeditors International of Washington

Fed Ex

United Parcel Service (UPS)

Deutsche Post DHL

Mercari

Der Index wird halbjährlich, jeweils im April und im Oktober, anhand der festgelegten Auswahlkriterien neu zusammengestellt. Einmal jährlich, im April wird das gesamte Investment-Universum überprüft. Die Gewichtung der einzelnen Unternehmen wird monatlich angepasst, sodass die Gleichgewichtung gewährleistet bleibt. Dadurch kommt es allerdings regelmäßig zu Verschiebungen unter den Top-5-Titeln.

Regionale und sektorale Ausrichtung

Der L&G Ecommerce Logistics ETF ist global aufgestellt, mit einem Schwerpunkt auf Nordamerika, Japan, Asien und Europa. Branchenseitig dominieren Industrie- und Transportwerte, ergänzt durch Technologieunternehmen, die digitale Plattformen für Lieferkettenmanagement anbieten.

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,49 Prozent pro Jahr, die Erträge des ETF werden thesauriert. Der Fonds erfüllt die Kriterien nach Artikel 8 der SFDR-Klassifizierung und verfolgt eine nachhaltigkeitsbezogene Anlagestrategie. Mit einem Fondsvolumen von rund 70 Millionen Euro zählt der ETF noch zu den kleineren Themenfonds. Das ist bei dem speziellen Anlageuniversum allerdings kaum verwunderlich.

Performance und Volatilität

Seit Jahresbeginn 2025 liegt der L&G Ecommerce Logistics ETF in Euro mit gut 6 Prozent im Minus, wozu vor allem die schwache Entwicklung des US-Dollars beigetragen hat. Auf Sicht von drei Jahren sieht es besser aus, hier beläuft sich die Wertsteigerung immerhin auf rund 20 Prozent, das entspricht einer Rendite von gut 6 Prozent pro Jahr.

Die Volatilität bewegt sich mit etwa 15 Prozent im moderaten Bereich, was die Stabilität des Logistiksektors unterstreicht. Der maximale Drawdown der vergangenen drei Jahre lag ebenfalls bei gut 15 Prozent.

Megatrend als Beimischung

Der L&G Ecommerce Logistics ETF eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die vom langfristigen Wachstum des Onlinehandels profitieren möchten. Logistik ist das Rückgrat des E-Commerce – ohne effiziente Lieferketten funktioniert kein Black Friday und kein Cyber Monday. Als Beimischung in global ausgerichteten Portfolios bietet der ETF daher eine spannende Möglichkeit, an diesem Megatrend teilzuhaben.