Die jüngste Eskalation im Nahen Osten zwischen Israel und Iran hat an den Kapitalmärkten erneut Unsicherheit ausgelöst. Noch sind die wirtschaftlichen Folgen der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den beiden Staaten nicht vollständig absehbar. In einer ersten Reaktion ging es an den Aktienbörsen dennoch auf Talfahrt.

Nachdem ein iranischer General öffentlich mit der Sperrung der für den Ölhandel so wichtigen Straße von Hormus am Persischen Golf gedroht hatte, macht sich nun die Sorge um mögliche Versorgungsengpässe breit. In der Folge schossen die Ölpreise in die Höhe. Die Nordseesorte Brent verzeichnete dabei sogar den stärksten Kursanstieg seit der Corona-Krise im Mai 2020.

Der MSCI World Energy 35/20 Capped Index enthält 52 große und mittelgroße Unternehmen, wobei die Gewichtung des größten Unternehmens auf 35 Prozent begrenzt ist, um eine zu hohe Konzentration auf ein Unternehmen zu vermeiden. Alle weiteren Unternehmen sind auf einen Anteil von maximal 20 Prozent begrenzt. Doch die gesetzten Grenzen werden derzeit nicht ausgeschöpft. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Energieunternehmen liegt bei gut 45 Milliarden US-Dollar.

Größtes Unternehmen, mit einer Gewichtung von mehr als 17 Prozent, ist die US-amerikanische Exxon Mobil, dessen Marktkapitalisierung mehr als 440 Milliarden US-Dollar beträgt. Exxon Mobil entstand 1999 durch den Zusammenschluss von Exxon und Mobil Oil und ist ein integriertes Öl- und Gasunternehmen, das auf der ganzen Welt nach Öl sucht, es produziert und raffiniert. Das Unternehmen ist der weltweit größte Raffineriebetreiber mit einer globalen Raffineriekapazität von insgesamt 4,8 Millionen Barrel Öl pro Tag und gilt als einer der weltweit größten Hersteller von Grundstoff- und Spezialchemikalien.

Mit gut 9 Prozent folgt Chevron, das zweitgrößte Ölunternehmen in den Vereinigten Staaten. Chevron ist ebenfalls ein integriertes Energieunternehmen mit weltweiten Explorations-, Produktions- und Raffinerieaktivitäten. Die Produktionsaktivitäten verteilen sich weltweit auf Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien. Mit einer Gewichtung von rund 8 Prozent schließt sich die britische Shell an, die bis Januar 2022 noch unter Royal Dutch Shell firmierte. Shell ist in mehr als 70 Ländern aktiv und zählt mit mehr als 90.000 Mitarbeitern ebenfalls zu den größten Mineralöl- und Erdgasunternehmen der Welt.

Die Top 10 Unternehmen im MSCI World Energy 35/20 Capped Index machen rund 60 Prozent der Gewichtung aus, dennoch ist der Index innerhalb seines Sektors gut diversifiziert. Regional dominieren Energieunternehmen aus Nordamerika mit einem Anteil von mehr als 77 Prozent, gefolgt von Europa mit 20 Prozent und Asien-Pazifik mit einem Anteil von gerade einmal 3 Prozent.

Voll replizierend und günstig

Der thesaurierende SPDR MSCI World Energy ETF wurde im April 2016 in Irland aufgelegt und bildet den MSCI World Energy 35/20 Capped Index über eine physische Replikation, das bedeutet den Erwerb aller Indexbestandteile, vollständig nach. Das Fondsvolumen beträgt gut 300 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei günstigen 0,30 Prozent pro Jahr.

In den Jahren 2021 und 2022 konnte der ETF jeweils um mehr als 50 Prozent an Wert zulegen und zählte zu den erfolgreichsten Aktien-ETFs. In den vergangenen beiden Jahren war mit den Energietiteln jedoch nicht viel zu holen, so steht über den Drei-Jahreszeitraum ein mageres Plus von 7,2 Prozent zu Buche. Über fünf Jahre hingegen überzeugt der ETF mit einem Zuwachs von 134 Prozent, das entspricht einer jährlichen Rendite von mehr als 18 Prozent.

Im laufenden Jahr konnte sich der Aktien-ETF zwar noch nicht wesentlich vom global ausgerichteten MSCI World Index abheben, doch die jüngsten Kursanstiege bei Öl und Gas beflügeln auch die Energieunternehmen, sodass diese in der vergangenen Woche zu den Gewinnern unter den Aktien zählten.

Niedrige Bewertungen, überzeugende Dividendenrendite

Anleger, die für ihr Depot nach Diversifizierung in unsicheren Zeiten suchen, werden beim SPDR MSCI World Energy ETF fündig. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter 13 und einem Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) von gerade einmal 1,6 sind die enthaltenen Energieunternehmen deutlich günstiger bewertet als der Durchschnitt der Unternehmen im MSCI World Index. Darüber hinaus wissen die Energieunternehmen mit einer attraktiven Dividendenrendite von gut 4,3 Prozent pro Jahr zu überzeugen.