Der Euro Stoxx 50 gilt als führender Aktienindex Europas und setzt sich aus 50 großen börsennotierten Unternehmen der Euro-Währungszone zusammen. Ins Leben gerufen wurde der Index bereits im Februar 1998 von Stoxx, einem Unternehmen der Deutschen Börse. Vor allem in der Anfangszeit glänzte der vielbeachtete Index mit einer spektakulären Entwicklung. Angetrieben von dem Börsenboom Ende der 1990er Jahre stieg der europäische Leitindex innerhalb weniger Jahre bis zum März 2000 auf ein Rekordhoch von über 5.400 Punkten an.

Europäische Aktien auf einmal Outperformer

Jahrelang hatten die US-Aktien gegenüber den europäischen Aktien die Nase vorn, doch seit Jahresbeginn hat sich das Bild gedreht. Plötzlich stellt der europäische Aktienmarkt die Wall Street in den Schatten. Denn während die US-amerikanischen Aktienindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 seit Jahresbeginn leichte Verluste verzeichneten, konnte der Euro Stoxx 50 um mehr als 10 Prozent an Wert zulegen. Eine Outperformance europäischer Aktien gegenüber dem amerikanischen Aktienmarkt ist ein äußerst seltenes Phänomen und daher ist dieser Entwicklung eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Zwar kann die wirtschaftliche Entwicklung in Europa längst noch nicht vollumfänglich überzeugen, doch viele Anleger zweifeln inzwischen an der Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten Donald Trump und investieren daher verstärkt in Europa anstatt in US-Aktien. Spätestens seit die Trump-Administration mit der Einführung von Strafzöllen auch gegenüber langjährigen Handelspartnern wie China und Europa begonnen hat, machen sich die Marktteilnehmer zunehmend Sorgen über die zukünftige Inflationsentwicklung, die Zinspolitik der US-Notenbank und die grundsätzlichen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Rest der Welt. All das beflügelt derzeit europäische Aktien.