Neuer Rekord: Deutsche Privatanleger verwalteten im Oktober 184 Milliarden Euro in ETFs – ein Plus von 24 Prozent seit Jahresbeginn. Die Zahl der Sparpläne steigt weiter.

Das in ETFs investierte Vermögen deutscher Privatanleger erreichte Ende Oktober 2025 einen neuen Höchststand. Bei den teilnehmenden Direktbanken verwalteten Anleger zu diesem Zeitpunkt 184,2 Milliarden Euro in börsengehandelten Indexfonds – 24 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Gegenüber dem Vormonat wuchs das Volumen um 4,3 Prozent.

5,4 Millionen Sparpläne im Oktober ausgeführt

Die Zahl der ausgeführten ETF-Sparpläne lag im Oktober bei 5,41 Millionen. Das entspricht einem Zuwachs von 9 Prozent seit Jahresbeginn. Anleger investierten über diese Sparpläne durchschnittlich 177 Euro pro Monat. Allein im Oktober flossen auf diesem Weg 959 Millionen Euro in ETFs, im Gesamtjahr summierte sich das Sparplanvolumen auf 9,3 Milliarden Euro.

Die durchschnittliche Sparrate bewegte sich 2025 bei 179 Euro und lag damit deutlich über den Werten der Vorjahre. 2019 investierten Sparer im Schnitt noch 154 Euro monatlich, während der Corona-Krise 2020 stieg dieser Wert auf 173 Euro.

Handelsvolumen stieg auf 80 Milliarden Euro

Neben dem kontinuierlichen Sparplan-Geschäft zeigte auch das Handelsvolumen eine dynamische Entwicklung. Im Oktober tätigten Anleger ETF-Transaktionen im Wert von 9,1 Milliarden Euro – ein Anstieg von 41 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im bisherigen Jahresverlauf 2025 belief sich das Handelsvolumen auf 80 Milliarden Euro, was einem Plus von 20 Prozent entspricht.

Die durchschnittliche Ordergröße lag bei 4.204 Euro und damit deutlich über der typischen Sparplanrate. Dies deutet darauf hin, dass neben regelmäßigen Sparern auch Anleger mit größeren Einmalinvestitionen am Markt aktiv waren.

Starkes Wachstum seit 2014

Die Entwicklung des deutschen ETF-Marktes für Privatanleger verlief seit Jahren kontinuierlich nach oben. 2014 betrug das verwaltete Vermögen lediglich 7,5 Milliarden Euro. Bis 2019 wuchs diese Summe auf 34,1 Milliarden Euro. Einen deutlichen Schub brachte das Jahr 2021 mit einem Anstieg auf 83,3 Milliarden Euro.

Besonders stark entwickelte sich die Zahl der Sparpläne: Von 160.000 im Jahr 2014 stieg sie auf 4,96 Millionen Ende 2024. Das entspricht einer Verdreißigfachung innerhalb von zehn Jahren. Die Marke von 5,41 Millionen Sparplänen im Oktober 2025 setzte diesen Trend fort.

Das anhaltende Wachstum basiert auf verschiedenen Entwicklungen. Direktbanken haben in den vergangenen Jahren ihre ETF-Angebote massiv ausgebaut und bieten häufig kostenlose Sparpläne an. Die Einstiegshürden sanken dadurch erheblich. Viele Anbieter ermöglichen Sparpläne bereits ab 25 Euro monatlich.

Gleichzeitig veränderte sich das Anlageverhalten: Die lange Niedrigzinsphase machte klassische Sparprodukte wenig attraktiv. ETFs profitieren zudem von ihrer Transparenz und niedrigen Kosten im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds. Digitale Informationsangebote erleichtern den Zugang zu Finanzwissen und senken Hemmschwellen beim Einstieg in den Wertpapiermarkt.

Die Daten gehen aus einem aktuellen Marktbericht von extraETF hervor.