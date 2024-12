DAS INVESTMENT: Herr Hecher, Sie sind seit vielen Jahren in der ETF-Branche tätig. Wie hat sich der Markt verändert?

Claus Hecher: Ich bin 2008 in die ETF-Branche gewechselt. Seit dieser Zeit hat sich der Markt dramatisch verändert – besonders was das Volumen angeht. Allein in diesem Jahr haben wir in Europa bereits per Ende November Rekordzuflüsse von 187,6 Milliarden Euro in ETFs gesehen – deutlich mehr als 2023 mit 127,7 Milliarden Euro. Der größte Brocken davon, nämlich 75,9 Milliarden, floss in US-Aktien. Globale Aktien-ETFs waren mit 58 Milliarden Euro das zweite große Zugpferd. Europa-ETFs kamen nur auf 6,3 Milliarden Euro, Schwellenländer auf 7,2 Milliarden Euro. Bei den Anleihen dominieren Staatsanleihen mit 21,7 Milliarden und Unternehmensanleihen mit 11 Milliarden.

Warum diese starke Dominanz der USA?

Hecher: Das hat handfeste wirtschaftliche Gründe. Die US-Wirtschaft ist in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt um 0,9 Prozentpunkte stärker gewachsen als die der EU. Dieser Vorsprung beim BIP-Wachstum spiegelt sich natürlich in der Kursentwicklung der Aktien wider. Hinzu kommt die Branchenstruktur: Die großen Tech-Unternehmen wie Apple, Google oder Meta sind in den USA zu Hause. Im Dax haben wir mit SAP gerade mal ein wirklich großes Softwareunternehmen. Wenn man glaubt, dass Tech-Unternehmen auch in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen werden – und davon gehe ich aus – spricht das für eine weitere Outperformance amerikanischer Aktien.