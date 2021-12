ETF-Experte im Gespräch „Wir wollen ehrgeizige Umweltziele sehen“

Auch in Corona-Zeiten fließt nachhaltigen ETFs netto Geld zu. Zeichen dafür, dass ein strukturelles Umdenken in der Gesellschaft stattfindet. Die Fondsindustrie bringt sich entsprechend in Stellung. Ein Gespräch mit Marcus Weyerer von Franklin Templeton über richtige Innovationen und die Reife des Marktes.