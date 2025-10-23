Malte Uesbeck wechselt in das ETF-Vertriebsteam von J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt. Er war zuletzt bei Amundi tätig.

Neuzugang bei J.P. Morgan Asset Management: Malte Uesbeck übernimmt ab sofort die Position des Vice President im ETF-Vertriebsteam von J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt. Er berichtet an Ivan Durdevic, der die ETF-Vertrieb für die Dach-Region sowie Zentral- und Osteuropa leitet.

Uesbeck bringt umfangreiche Erfahrung aus dem ETF-Geschäft mit: Zuletzt war er als Direktor für ETF, Indexierung & Smart-Beta-Vertrieb bei Amundi in Frankfurt tätig. Davor sammelte er bei Lyxor Asset Management Expertise im institutionellen ETF-Vertrieb. Uesbeck hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Kassel.

J.P. Morgan Asset Management verwaltet rund 50 Milliarden US-Dollar in 38 aktiven ETF-Strategien. Das Unternehmen bietet Ucits-ETFs seit 2017 in Europa an und ist derzeit mit 38 aktiven ETFs in diesem Segment vertreten.