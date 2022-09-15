Anlegerverhalten Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im August 2022

In ihrer monatlichen Analyse legt die B2B-Direktbank Ebase auch ein besonderes Augenmerk auf ETFs. Chef Kai Friedrich kommentiert die aktuelle Entwicklung und zeigt die Indexfonds-Lieblinge der Kunden.

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 60 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich aktuelle Trends am ETF-Markt.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs?

Kai Friedrich: Wie bereits über das ganze Jahr hinweg war die Nachfrage auch im August groß. Der Fundflow-Faktor lag bei 1,79, die Käufe haben die Verkäufe also um mehr als drei Viertel übertroffen. Auch das Handelsvolumen lag deutlich über dem Durchschnitt des letzten Jahres.

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Quelle: Ebase; Stand: 1. September 2022



Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend im Handel mit ETFs bei Ebase-Kunden zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.



Lesebeispiel: Im August 2022 betrugen die Umsätze bei ETFs 174 Prozent des Vorjahresdurchschnitts.

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Quelle: Ebase; Stand: 1. September 2022



Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse der Ebase-Kunden übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) beziehungsweise welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse der Ebase-Kunden bei ETFs übersteigen (bei Nettomittelabflüssen).



Lesebeispiel: Im August 2022 lagen die Mittelzuflüsse bei ETFs um den Faktor 1,79 über den Mittelabflüssen.

Welche Indizes sind für ETF-Anlagen besonders gefragt?

Friedrich: Wie bereits in den letzten Monaten waren auch im August in erster Linie Standardindizes gefragt. Dies ist eine deutliche Veränderung zum Jahresbeginn, als sehr vielfältig investiert wurde und auch Strategie- und Nachhaltigkeitsindizes zwischenzeitlich Plätze weit oben in den Listen eingenommen haben. Der MSCI World konnte sich dabei im August 2022 abermals als klarer Favorit der Ebase-Kunden für die ETF-Anlage behaupten. Auf dem zweiten Platz folgten der Nasdaq 100 und der S&P 500.

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Quelle: Ebase; Stand: 1. September 2022



Rangfolge der 20 Indizes mit dem höchsten ETF-Handelsvolumen der Ebase-Kunden.

Festlegung der 20 Indizes auf Basis der im Jahr 2021 am häufigsten gehandelten Indizes.

Aktualisierung der Rangfolge auf Basis der monatlichen Handelsvolumen.



Lesebeispiel: Im August 2022 wies der MSCI World im Handel der Ebase-Kunden mit ETFs das höchste Volumen auf.