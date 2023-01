Anlegerverhalten Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im Dezember 2022

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 55 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, wie hoch ist die Nachfrage nach ETFs?

Kai Friedrich: Der ETF-Trend ist nach wie vor sehr ausgeprägt. Der Fundflow-Faktor lag im Dezember bei 1,55, die Käufe haben die Verkäufe also um 55 Prozentpunkte übertroffen. Auch das Handelsvolumen lag – wie bei aktiv gemanagten Fonds – im Dezember deutlich über dem Durchschnitt des letzten Jahres.

Quelle: Ebase; Stand: 2. Januar 2023

Quelle: Ebase; Stand: 2. Januar 2023

Welche Indizes waren bei Anlegern besonders gefragt?

Friedrich: Auch im Dezember war der MSCI World bei ETF-Anlagen der gefragteste Index, er behauptete das ganze Jahr den Spitzenplatz. Auf dem zweiten Rang folgte aber bereits der erste Nachhaltigkeitsindex. Der MSCI World SRI umfasst große und mittelgroße Aktien aus 23 entwickelten Ländern. In diesem Index sind Unternehmen ausgeschlossen, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Zudem liegt ein Fokus auf Unternehmen mit hervorragenden ESG-Ratings. Auf dem dritten Rang folgte der S&P 500.

