Anlegerverhalten Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im November 2022

In ihrer monatlichen Analyse legt die B2B-Direktbank Ebase auch ein besonderes Augenmerk auf ETFs. Chef Kai Friedrich kommentiert die aktuelle Entwicklung und zeigt die Indexfonds-Lieblinge der Kunden.

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 55 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich aktuelle Trends am ETF-Markt.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs?

Kai Friedrich: Der ETF-Trend ist nach wie vor stark. Der Fundflow-Faktor lag im November bei 2,40, die Käufe haben die Verkäufe also um 140 Prozentpunkte übertroffen. Auch das Handelsvolumen lag – wie bei aktiven Fonds – im November über dem Durchschnitt des letzten Jahres.

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Quelle: Ebase; Stand: 2. Dezember 2022

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Quelle: Ebase; Stand: 2. Dezember 2022

Welche Indizes waren bei Anlegern besonders gefragt?

Friedrich: Im November war der MSCI World erneut der deutlich gefragteste Index. Er konnte bisher im ganzen Jahr seinen Spitzenplatz behaupten. Außerdem waren erneut der US-Markt gefragt. Auf den Rängen zwei und drei folgen der S&P 500 sowie der Nasdaq-100. Hervorzuheben ist, dass trotz aller Turbulenzen an den Börsen das Interesse an nachhaltigen Anlagen weiterhin groß ist. So lagen im Ranking der beliebtesten Indizes für die ETF-Anlage der S&P Global Clean Energy auf Rang 5, der MSCI World Select SRI Index auf Rang 7 und der MSCI World Socially Responsible Index auf Rang 9. Diese Indizes laufen einigen sehr bekannten Standardindizes offensichtlich zumindest zwischenzeitlich den Rang ab.

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