Anlegerverhalten Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im Oktober 2022

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 55 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich aktuelle Trends am ETF-Markt.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs?

Kai Friedrich: Der ETF-Trend ist nach wie vor ungebrochen. Der Fundflow-Faktor lag im Oktober bei 2,08, die Käufe haben die Verkäufe also um mehr als das Doppelte übertroffen. Das Handelsvolumen lag jedoch wie bei aktiven Fonds unter dem Durchschnitt des letzten Jahres.

Quelle: Ebase; Stand: 2. November 2022

Welche Indizes waren für ETF-Anlagen besonders gefragt?

Friedrich: Auch im Oktober war der MSCI World bei ETF-Anlagen der deutlich gefragteste Index. Auf den Plätzen zwei und drei zeigte sich das aktuell große Interesse an Aktienanlagen am US-Markt. Der S&P 500 Index, der die Aktien der 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst und zu den meistbeachteten Aktienindizes der Welt zählt, lag auf dem zweiten Rang. Auf dem dritten Rang folgte mit dem Nasdaq-100 ein weiterer auf die USA fokussierter Index in dem beispielsweise Apple, Amazon oder die Google-Mutter Alphabet enthalten sind.

