Das Investment ETF Logo
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Anlegerverhalten Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im Oktober 2022

In ihrer monatlichen Analyse legt die B2B-Direktbank Ebase auch ein besonderes Augenmerk auf ETFs. Chef Kai Friedrich kommentiert die aktuelle Entwicklung und zeigt die Indexfonds-Lieblinge der Kunden.

Kletterer, Münzen, Druckmessgerät und Ballons in einer Berglandschaft.
Kletterer, Münzen, Druckmessgerät und Ballons in einer Berglandschaft: Ebase misst Monat für Monat die Handelsaktivitäten mit ETFs. | Bildquelle: Fotomontage von Jessica Hunold mit Canva
Von  | ehem. Redakteurin
Aktualisiert am:

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 55 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich aktuelle Trends am ETF-Markt.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs?

Kai Friedrich: Der ETF-Trend ist nach wie vor ungebrochen. Der Fundflow-Faktor lag im Oktober bei 2,08, die Käufe haben die Verkäufe also um mehr als das Doppelte übertroffen. Das Handelsvolumen lag jedoch wie bei aktiven Fonds unter dem Durchschnitt des letzten Jahres.

>>>Vergrößern

cc
Quelle: Ebase; Stand: 2. November 2022
 

>>>Vergrößern

cc
Quelle: Ebase; Stand: 2. November 2022

 

Welche Indizes waren für ETF-Anlagen besonders gefragt?

Friedrich: Auch im Oktober war der MSCI World bei ETF-Anlagen der deutlich gefragteste Index. Auf den Plätzen zwei und drei zeigte sich das aktuell große Interesse an Aktienanlagen am US-Markt. Der S&P 500 Index, der die Aktien der 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst und zu den meistbeachteten Aktienindizes der Welt zählt, lag auf dem zweiten Rang. Auf dem dritten Rang folgte mit dem Nasdaq-100 ein weiterer auf die USA fokussierter Index in dem beispielsweise Apple, Amazon oder die Google-Mutter Alphabet enthalten sind.

>>>Vergrößern

xx
Quelle: Ebase; Stand: 2. November 2022

 

Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Fonds
  3. ETFs
  4. Analysen
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Fondssupermarkt – die Alternative zu Hausbank und Neobroker
Fonds zum Nulltarif
Fondssupermarkt die Alternative zu Hausbank und Neobroker
Fans aktiv gemangter Fonds versprechen sich eine Überrendite zum Markt. Allerdings sollten sie beim Kauf der Produkte auf die Kosten achten. Bei Fondssupermärkten werden Sparfüchse fündig. Wir zeigen dir, wie es geht.
Foto: Die besten und schlechtesten Fonds im Oktober
Tops und Flops
Die besten und schlechtesten Fonds im Oktober
Wie die Blätter, die von Herbststürmen von den Bäumen gefegt werden, so fielen im Oktober weltweit die Aktienkurse. Zu den bekannten Unsicherheitsfaktoren Ukraine-Krieg, Zinsen und Inflation gesellte sich der Israel-Konflikt. Wir geben einen Überblick über die besten und schlechtesten Fonds des vergangenen Monats.
Foto: Strategiefonds: Flexibel, dynamisch – und ernüchternd
Wachtendorf-Kolumne
Strategiefonds: Flexibel, dynamisch und ernüchternd
Was hätte 2022 für ein Super-Anlagejahr werden können! Kolumnist Egon Wachtendorf (mit den meisten seiner Depots zweistellig unter Wasser) blickt etwas gequält auf die Ergebnisse einiger deutlich besser gelaufener Multi-Asset-Produkte. Doch bei genauerem Hinsehen bereut er nichts.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Man sollte sich auf ESG-Ratings wirklich nicht verlassen
Jan Heldmann im Gespräch
„Man sollte sich auf ESG-Ratings wirklich nicht verlassen“
Jan Heldmann hat 260 Seiten lang durchgerechnet, was nachhaltiges Investieren wirklich bringt. Das Ergebnis dürfte einem Teil der Asset-Management-Branche wehtun.
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste