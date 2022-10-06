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Anlegerverhalten Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im September 2022

In ihrer monatlichen Analyse legt die B2B-Direktbank Ebase auch ein besonderes Augenmerk auf ETFs. Chef Kai Friedrich kommentiert die aktuelle Entwicklung und zeigt die Indexfonds-Lieblinge der Kunden.

Kletterer, Münzen, Druckmessgerät und Ballons in einer Berglandschaft
Kletterer, Münzen, Druckmessgerät und Ballons in einer Berglandschaft: Ebase misst Monat für Monat die Handelsaktivitäten mit ETFs. | Bildquelle: Fotomontage von Jessica Hunold mit Canva
Von  | ehem. Redakteurin
Aktualisiert am:

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 55 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich aktuelle Trends am ETF-Markt.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs?

Kai Friedrich: Wie bereits seit Jahresbeginn war die ETF-Nachfrage ungeachtet der turbulenten Märkte auch im September hoch. Der Fundflow-Faktor lag bei 1,48, die Käufe haben die Verkäufe also um knapp die Hälfte übertroffen. Auch das Handelsvolumen lag mit 103 Prozent leicht über dem Durchschnitt des letzten Jahres.

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Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 4. Oktober 2022

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend im Handel mit ETFs bei den Ebase-Kunden zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.

Lesebeispiel: Im September 2022 betrugen die Umsätze bei ETFs 103 Prozent des Vorjahresdurchschnitts.

 

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Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 4. Oktober 2022

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse der Ebase-Kunden übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) beziehungsweise welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse der Ebase-Kunden bei ETFs übersteigen (bei Nettomittelabflüssen).

Lesebeispiel: Im September 2022 lagen die Mittelzuflüsse bei ETFs um den Faktor 1,48 über den Mittelabflüssen.

Welche Indizes waren für ETF-Anlagen besonders gefragt?

Friedrich: Der MSCI World war auch im September klar das Maß der Dinge. Dahinter gab es bei den für die ETF-Anlage beliebtesten Indizes jedoch eine große Dynamik. Während im August vor allem sehr bekannte und marktbreite Standardindizes gefragt waren, lag im September der S&P Global Clean Energy auf Rang zwei der meistgehandelten Indizes. Der Index misst die Wertentwicklung von weltweit rund 100 der größten börsengehandelten Unternehmen mit Fokus auf saubere Energien, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit sowie den Ausschlusskriterien auf dem Gebiet Umwelt, Soziales und Governance genügen. Damit bietet der Index unter Abdeckung sowohl entwickelter Staaten als auch Schwellenländern die Möglichkeit, in führende Unternehmen im Bereich sauberer Energien zu investieren. Er ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Auf dem dritten Rang folgte der Dax. 

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Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 4. Oktober 2022

Rangfolge der 20 Indizes mit dem höchsten ETF-Handelsvolumen der Ebase-Kunden. Festlegung der 20 Indizes auf Basis der im Jahr 2021 am häufigsten gehandelten Indizes. Aktualisierung der Rangfolge auf Basis des monatlichen Handelsvolumens.

Lesebeispiel: Im September 2022 war der MSCI World der Index, welcher bei den Ebase-Kunden im Handel mit ETFs das höchste Handelsvolumen aufwies.

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