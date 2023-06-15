Anlegerverhalten Das sind die ETF-Lieblinge der Ebase-Kunden im Mai 2023

Die ETF- Favoriten der Ebase-Kunden im Mai 2023
Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 60 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse.
>> Hier erfährst du, welche aktiven Fonds bei Ebase-Kunden im Mai besonders gefragt waren
DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, wie hoch war die Nachfrage nach ETFs im Mai?
Kai Friedrich: ETFs scheinen bei vielen Ebase-Kunden mittlerweile fester Bestandteil der Portfolios zu sein. Die Mittelzuflüsse lagen im Mai mit einem Fundflow-Faktor von 1,91 deutlich über den Mittelabflüssen. Die ETF-Käufe überstiegen die Verkäufe um 91 Prozent. Wie bei aktiven Fonds lag das Handelsvolumen jedoch unter dem Durchschnitt des handelsintensiven Vorjahres. Die Handelsaktivität betrug im Mai 65 Prozent des Vorjahresdurchschnitts.
Welche Indizes waren im Mai besonders gefragt?
Friedrich: Wie in den Vormonaten waren bekannte Standard-Indizes besonders gefragt. Im Mai rangierte der MSCI World an der Spitze der am meisten nachgefragten ETFs der Ebase-Kunden. Mit dem Nasdaq-100 und dem S&P 500 folgten zwei weitere bekannte Indizes auf dem zweiten und dritten Platz. Der Dax schaffte es im Mai auf den sechsten Rang.
Die 20 am häufigsten gehandelten Indizes
Lesebeispiel: Im Mai wies der MSCI World bei Ebase-Kunden das größte Handelsvolumen auf.
|Standardindizes
|MSCI World
|1
|S&P 500
|3
|FTSE All World
|7
|Nasdaq-100
|2
|Dax
|6
|MSCI AC World
|15
|Stoxx Europe 600
|14
|MSCI North America
|19
|MSCI EM IMI
|10
|MSCI World Small Cap
|17
|Anleihenindizes
|Markit iBoxx Eur Eurozone 3-5
|20
|Markit iBoxx Eur Eurozone 1-3
|16
|Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond
|13
|ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond
|4
|Nachhaltigkeitsindizes
|MSCI World Select SRI
|9
|S&P 500 ESG
|12
|S&P Global Clean Energy
|8
|MSCI World Socially Responsible
|11
|Low Carbon 100 Europe Pab
|5
|S&P 500 Energy
|18
Quelle: Ebase; Stand: 1. Juni 2023