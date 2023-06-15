Anlegerverhalten Das sind die ETF-Lieblinge der Ebase-Kunden im Mai 2023

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 60 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse.

>> Hier erfährst du, welche aktiven Fonds bei Ebase-Kunden im Mai besonders gefragt waren 

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, wie hoch war die Nachfrage nach ETFs im Mai?

Kai Friedrich: ETFs scheinen bei vielen Ebase-Kunden mittlerweile fester Bestandteil der Portfolios zu sein. Die Mittelzuflüsse lagen im Mai mit einem Fundflow-Faktor von 1,91 deutlich über den Mittelabflüssen. Die ETF-Käufe überstiegen die Verkäufe um 91 Prozent. Wie bei aktiven Fonds lag das Handelsvolumen jedoch unter dem Durchschnitt des handelsintensiven Vorjahres. Die Handelsaktivität betrug im Mai 65 Prozent des Vorjahresdurchschnitts.

Welche Indizes waren im Mai besonders gefragt?

Friedrich: Wie in den Vormonaten waren bekannte Standard-Indizes besonders gefragt. Im Mai rangierte der MSCI World an der Spitze der am meisten nachgefragten ETFs der Ebase-Kunden. Mit dem Nasdaq-100 und dem S&P 500 folgten zwei weitere bekannte Indizes auf dem zweiten und dritten Platz. Der Dax schaffte es im Mai auf den sechsten Rang. 

Die 20 am häufigsten gehandelten Indizes

Lesebeispiel: Im Mai wies der MSCI World bei Ebase-Kunden das größte Handelsvolumen auf.

Standardindizes MSCI World 1
S&P 500 3
FTSE All World 7
Nasdaq-100 2
Dax 6
MSCI AC World 15
Stoxx Europe 600 14
MSCI North America 19
MSCI EM IMI 10
MSCI World Small Cap 17
Anleihenindizes Markit iBoxx Eur Eurozone 3-5 20
Markit iBoxx Eur Eurozone 1-3 16
Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond 13
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond 4
Nachhaltigkeitsindizes MSCI World Select SRI 9
S&P 500 ESG 12
S&P Global Clean Energy 8
MSCI World Socially Responsible 11
Low Carbon 100 Europe Pab 5
S&P 500 Energy 18

Quelle: Ebase; Stand: 1. Juni 2023