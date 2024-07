Der Markt mit passiven Investmentprodukten legt weiter zu, das zeigen die jüngsten Daten von Blackrock. Demnach summierten sich die globalen Zuflüsse in Exchange Traded Product (ETP) im Juni 2024 auf 128,1 Milliarden US-Dollar. Das markiert den zweithöchsten Monatszufluss des Jahres. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch starke Zuflüsse in Aktien-ETPs getrieben, die allein 90 Milliarden US-Dollar verzeichneten.

David Wenicker, Leiter iShares & Wealth bei Blackrock in Deutschland, erklärt den Trend: „Insgesamt sieht man mit Blick auf den gesamten Jahresverlauf, dass ETF-Investoren wieder stärker in Risiko-Assets gehen, also in Aktien. Hier haben wir bereits 400 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen in Aktien-ETFs gesehen. Im vergangenen Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt lediglich 160 Milliarden.“

Das Interesse an Europa-ETFs wächst bei US-Anlegern © Blackrock

Während die Zuflüsse in US-Aktien sich auf 51,2 Milliarden US-Dollar moderierten, zeigten Schwellenmarkt-Aktien eine verstärkte Dynamik. Insbesondere Mexiko und Indien verzeichneten nach den jüngsten Wahlen erhöhte Zuflüsse. Wenicker betont: „Indien steht seit geraumer Zeit im Fokus. Viele haben die Wahlen abgewartet, um verstärkt Positionen aufzubauen.“

Europäische Aktien-ETPs blieben mit Zuflüssen von 2,5 Milliarden US-Dollar stabil. Allerdings zeigt sich hier eine interessante Entwicklung, wie Wenicker erläutert: „Wir sehen, dass sich hier die Zuflüsse internationalisiert haben. In US-gelisteten Europäische Aktien-ETFs haben wir einen Zufluss von 1,3 Milliarden gesehen, in den EMEA-gelisteten Produkten 900 Millionen. Hier haben sich die Zuflüsse zugunsten von US-Investoren gedreht.“

Festverzinsliche Anlagen gefragt, Gold-ETPs steigen

Im Bereich der festverzinslichen Anlagen dominierten erneut Zinsprodukte mit Zuflüssen von 12,5 Milliarden US-Dollar. US-Staatsanleihen führten diesen Trend an, gefolgt von europäischen Zinsprodukten. Investment Grade-Kredite erreichten mit 7,8 Milliarden US-Dollar den höchsten Stand seit Januar, während Schwellenmarkt-Schulden den dritten Monat in Folge Zuflüsse verzeichneten. „Bei den europäischen Staatsanleihen war die Präferenz für die Duration eher uneinheitlich“, kommentiert Wenicker. "Bei US-Treasuries waren interessanterweise eher die Kurzlaufenden gefragt."

Bei Gold-ETPs ist eine Aufwärtsbewegung zu erkennen © Blackrock

Gold-ETPs verzeichneten zum zweiten Mal in Folge Zuflüsse von 1,3 Milliarden US-Dollar, was eine Trendwende nach monatelangen Abflüssen darstellen könnte. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da zwischen Juni 2023 und April 2024 kumulierte Abflüsse von mehr als 24 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen waren. „Und das, obwohl die Preisentwicklung stabil positiv war und viele Zentralbanken Gold zugekauft haben.“

Interessanterweise bewegte sich der Goldpreis in dieser Zeit entgegengesetzt zu den ETP-Flows, was auf starke Käufe durch Zentralbanken zurückzuführen sein könnte. Die jüngsten Zuflüsse konzentrierten sich ausschließlich auf in Europa gelistete ETPs, während sich Zu- und Abflüsse bei APAC- und US-gelisteten Produkten die Waage hielten.

Auch Silber-ETPs erholten sich mit Zuflüssen von 0,3 Milliarden US-Dollar nach zwei Monaten mit Abflüssen.