Nach dem schwachen März kehrten ETF-Anleger im April zurück. Das verwaltete Vermögen in Europa knackte erstmals die 3-Billionen-Euro-Marke – US-Aktien standen dabei im Mittelpunkt.

Die ETFs mit den höchsten Zu- und Abflüssen im März

Der März hatte noch für Ernüchterung gesorgt. Doch im April 2026 kehrten Anleger mit Nachdruck in den europäischen ETF-Markt zurück. Laut Morningstar flossen 39,8 Milliarden Euro in börsengehandelte Indexfonds und Exchange Traded Commodities (ETCs) – fast fünfmal mehr als im Vormonat, als nur 8,6 Milliarden Euro zusammenkamen. Als Treiber gilt laut Morningstar die spürbare Erholung der Anlegerstimmung, unterstützt durch Fortschritte bei der Beilegung des Nahostkonflikts.

Gleichzeitig überschritt das verwaltete Vermögen im europäischen ETF- und ETC-Markt im April erstmals die Marke von 3 Billionen Euro. Im März hatte es noch bei 2,81 Billionen Euro gelegen – der Rückgang war damals auf Kursverluste quer durch die Anlageklassen zurückzuführen. Den größten Teil des Wiederanstiegs um rund 190 Milliarden Euro machten laut Morningstar Kursgewinne aus, nicht Zuflüsse. Von allen verwalteten Vermögen entfallen 73,5 Prozent auf Aktienstrategien und 17,2 Prozent auf Anleihenprodukte.

Verwaltetes Vermögen in ETFs und ETCs | Bildquelle: Morningstar Direct, Stand: 30. April 2026

US-Aktien zurück im Fokus

Aktien-ETFs sammelten im April 29,2 Milliarden Euro ein, nach 8,1 Milliarden Euro im März. Damit flossen in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 insgesamt 114,3 Milliarden Euro in Aktien-ETFs.

Den größten Einzelzufluss verbuchten laut Morningstar globale Aktien-ETFs mit breiter Marktausrichtung: Knapp 12,1 Milliarden Euro flossen in diese Kategorie, die vor allem Fonds auf den MSCI World oder vergleichbare Indizes umfasst. US-Unternehmen machen dort mehr als 60 Prozent der Marktkapitalisierung aus.

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Besonders auffällig war das wiedererwachte Interesse an reinen US-Aktien-Exposures. ETFs auf US-Large-Cap-Wachstumstitel sammelten 2,6 Milliarden Euro ein, US-Large-Cap-Blend-Produkte 1,9 Milliarden Euro. Als Erklärung verweist Morningstar auf die Performance: Der S&P 500 legte im April um 10,5 Prozent zu – das stärkste monatliche Ergebnis seit April 2020, als sich der Index nach dem Corona-Crash erholt hatte.

Dass das Interesse an US-Aktien tatsächlich wieder wächst, zeigt sich auch an einem anderen Indikator: Eurozone- und Europa-Large-Cap-Blend-ETFs – die 2025 als Ausweichinvestition für viele Anleger dienten – verzeichneten im April Abflüsse. David Wenicker, Leiter des Wealth-Bereichs für Deutschland bei Blackrock, spricht von einer klaren Rückkehr der Risikobereitschaft – weltweit und mit besonderer Dynamik in Europa. Auf der Aktienseite seien es vor allem US-Exposures gewesen, die die Zuflüsse getragen hätten. Die Kehrseite: Europäische Aktien-ETPs verloren Kapital. Laut Blackrock rutschten EMEA-gelistete europäische Aktien-ETPs im April erstmals seit Dezember 2024 gleichzeitig mit US-gelisteten Produkten ins Minus.

Technologie verliert, Industrie gewinnt

Auf Sektorebene zogen Technologie-ETFs laut Morningstar mit 2,2 Milliarden Euro die meisten Mittel aller Branchen in Europa an. Im globalen Vergleich war die Nachfrage gegenüber dem Vormonat aber deutlich zurückgegangen – Blackrock verzeichnet weltweit einen Rückgang der Technologie-Zuflüsse von 7,6 Milliarden auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Noch schwächer schnitten Produkte mit Fokus auf Gesundheitswesen (minus 861 Millionen Euro) und Finanzdienstleister (minus 447 Millionen Euro) ab.

Industrie- und Materialtitel gewannen dagegen an Bedeutung. Sektor-ETFs auf Industrietitel und Materialien sammelten laut Morningstar gemeinsam rund 1,2 Milliarden Euro ein. Blackrock verzeichnet für globale Industrie-ETPs Zuflüsse von 2,4 Milliarden US-Dollar, aufgeteilt auf globale, US-amerikanische und europäische Produkte – ein Zeichen, dass die Nachfrage dort breiter gestreut war als noch im März, als vor allem globale Industriefonds gefragt waren.

Anleihen erholen sich – aber mit anderer Zusammensetzung

Anleihen-ETFs sammelten im April 7,8 Milliarden Euro ein und kompensierten damit vollständig die Abflüsse von 2,4 Milliarden Euro aus dem März. In den ersten vier Monaten 2026 flossen insgesamt 21,1 Milliarden Euro in Anleihe-ETFs – das entspricht 15 Prozent aller ETF-Zuflüsse im Zeitraum.

Laut Morningstar führten Euro-Staatsanleihen die Zuflüsse an: 1,7 Milliarden Euro flossen in diese Kategorie. Unter den zehn stärksten Kategorien finden sich mehrere Staatsanleihen-Segmente – ein Hinweis, dass Anleger den Anleihenanteil ihrer Portfolios vor allem über vergleichsweise sichere Staatsanleihen absicherten, während sie gleichzeitig Aktienrisiken eingingen.

ETFs auf globale Schwellenländeranleihen sammelten 289 Millionen Euro ein, nach Abflüssen von 708 Millionen Euro im März. Diese Fonds investieren typischerweise in auf US-Dollar lautende Papiere. Risikoreichere Bereiche wie lokale Währungsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern verzeichneten dagegen leichte Abflüsse.

Wenicker sieht innerhalb der Anleiheklasse eine deutliche Rotation hin zu sogenannten Spread-Produkten: ETFs auf Schwellenländeranleihen, High-Yield- und Investment-Grade-Unternehmensanleihen hätten im April wieder signifikante Zuflüsse verzeichnet. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach Zinsstrategien in Europa außergewöhnlich hoch geblieben und habe eines der stärksten Monatsvolumina überhaupt erreicht – trotz eines global schwächeren Trends. Zahlen von State Street Investment Management für EMEA zeigen eine ausgewogenere Positionierung entlang der Laufzeitenstruktur, ohne klare einseitige Duration.

Gold erholt sich, Rohstoffe im Plus

Nach einem schwachen ersten Quartal floss im April wieder Geld in Edelmetall-ETCs. Laut Morningstar sammelten entsprechende Produkte 2,7 Milliarden Euro ein, der Großteil davon über physische Goldprodukte. Allein der iShares Physical Gold ETC zog 1,5 Milliarden Euro an. Blackrock-Daten zeigen, dass EMEA-gelistete Gold-ETPs etwa die Hälfte des globalen Goldzuflusses von 5,3 Milliarden US-Dollar ausmachten.

Aktive ETFs normalisieren sich

Aktive ETFs sammelten in Europa laut Morningstar knapp 3,0 Milliarden Euro ein und machten 7,5 Prozent aller ETF-Zuflüsse aus. Im März hatte dieser Anteil noch ungewöhnlich hohe 29,5 Prozent betragen – ein Ausreißer, der auf den Einbruch passiver ETF-Flows und einen außerordentlich hohen Einzelzufluss in den Schroder Global IG Corporate Bond Active ETF zurückzuführen war.

Den größten Teil der Aktiv-ETF-Zuflüsse im April verbuchten Aktienstrategien mit 2,3 Milliarden Euro. Schroders war zum zweiten Mal in Folge der erfolgreichste Anbieter und sammelte knapp 400 Millionen Euro ein.

iShares dominiert den Anbietermarkt

Stärkster Anbieter blieb iShares mit Aprilzuflüssen von 11,9 Milliarden Euro und einem Marktanteil von 40,3 Prozent. Dahinter folgen Amundi mit 4,2 Milliarden Euro (12,6 Prozent Marktanteil), Xtrackers mit 4,0 Milliarden Euro (10,2 Prozent) sowie UBS mit 3,6 Milliarden Euro (5,5 Prozent). Am anderen Ende der Rangliste standen Natixis (minus 315 Millionen Euro) und Fideuram (minus 187 Millionen Euro) mit den höchsten Abflüssen.